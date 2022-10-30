Veteriner stresine son

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Hayvanla birlikte yaşayanlar bilir, veteriner ziyaretleri sevimsiz deneyimlerdir. Köpek gezmeye gidiyoruz diye sevine sevine çıkar, veterinerin kapısına vardığınızda yaşadığı ihanetle yıkılır. Kedi zaten o taşıma kutusu ortaya çıktığı anda gerilmeye başlar. Ortadan kaybolur. Siz yerlerde sürünerek ve yalvararak onu çağırmaya, yakalamaya çalışırsınız. Hadi yakaladınız, kutuya ‘tıkması’ ayrı bir travma (Ben genelde kutuyu dik koyup, kediyi de sıkıca yakalayıp tavşan gibi bırakıyorum içine).



Veteriner faslı ayrı bir kâbus. Sessiz sakin duran da var elbette. Ama benim; kendini oradan oraya atıp, doktorun bilgisayarı dahil bütün aletlerini devirip, sonunda kepçeyle yakalanıp ama gene doktorun elini ısırarak, 1 hafta ameliyat yapamamasına sebep olan kedim de oldu mesela... Veteriner ziyareti hem onlara hem size stres sonuçta.



Petopy bu stresi bir ölçüde ortadan kaldırabilecek yeni bir uygulama.



Çevrimiçi veteriner hekim görüşmesi yapabileceğiniz ya da evde muayene hizmeti alabileceğiniz bir asistanlık sistemi. Uygulamayı telefonunuza indirerek veya

petopy.com’dan video muayene hizmeti butonuna basıp hayvan dostunuz hakkında birkaç kısa bilgi paylaşarak randevuyu kolayca oluşturabiliyorsunuz. Elbette acil durumlarda kliniğe gitmek şart ama ilk yönlendirme veya tavsiye almak için bu seçenek çok uygun.



Klinik dışında verilebilecek pansuman, aşı, tırnak, pati, göz, kulak bakımı gibi hizmetler için evde muayenemeti var. Platformdaki profesyonellerin tamamının klinik sahibi veya en az beş yıl tecrübeli bağımsız veteriner hekimlerden oluştuğu belirtiliyor. Şimdilik kedi, köpek ve kuşlar konusunda ve sadece İstanbul’da hizmet veriyorlar.