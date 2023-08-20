Uzun süredir keyifsizseniz...

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Distimi, her yaş grubunda görülebilen hafif depresyon türü. Uzman klinik psikolog Reyhan Algül distimi yaşayanların içten içe keyifsizlik ve boşluk hissettiklerini söylüyor ve ekliyor: “Distimi, literatürde ‘kronik depresif bozukluk’ olarak adlandırılır. İyi dönemin arkasından gelecek olan depresif bir süreç kişiye bu döngünün hiç bitmeyeceği gibi bir çaresizlik yaşatabilir.”

‘KİŞİNİN BAŞINA GELENLERDEN ÇOK BUNU NASIL ALGILADIĞI ÖNEMLİDİR’

Faruk Bozkır Türk Psikologlar Derneği Genel Sekreteri

- Enerji azlığı, kötümser düşünceler, umutsuzluk, benlik saygısında ve konsantrasyonda azalma, depresif duygu durumu, iştahsızlık, karar vermede güçlük, aşırı yemek yeme, uykusuzluk, yorgunluk distiminin temel belirtileri.

- Semptomlar görüldüğünde nasılsa geçer diye beklememek lazım. Çünkü kronikleştiğinde, yardım arayışına girmediğimizde çözmek daha da zorlaşıyor. Ruh sağlığı uzmanınızla bu konuyu değerlendirmek faydalı olacaktır.

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- Dikkat etmemiz gereken farkındalığımızı arttırmak, duygu, davranış ve düşüncelerimiz arasındaki bağlantıyı çözümlemek. Bu konuda kitaplar okumak ve uzmanlardan yardım almak işe yarayacaktır. Kendimizle ilgili farkındalığımız artarsa mutlaka olumsuz duygulara bir içgörü geliştiririz.

- Kişinin başına gelen şeyden çok bunu nasıl algıladığı önemli. İnsanlar üzücü şeyler de yaşayabilir ama bununla nasıl başa çıkacağımızı, duygularımızı doğru şekilde ifade etmeyi öğrenirsek, kendimizi olumlu davranışa yöneltmeyi başarırsak sorunlar karşısında daha dirençli oluruz ve problem çözme kapasitemiz artar.



- Şunlar çok önemli: Birey iş yaşamına gerektiği kadar özen göstermeli, verimli olmalı, sosyal yaşama zaman ayırmalı, dostlarını ihmal etmemeli, onlardan beslenmeyi sürdürmeli. Ailesine ve eşine vakit ayırmalı, doyumlu bir ilişki içinde olmalı. Sadece tek bir yere odaklanmamalı. Hobiler ve meşguliyetler edinmeli ki kendisini rahatlatacak mekanizmalar geliştirebilsin.

‘HAYATINIZDAKİ BİR ŞEYLERİ YENİDEN DÜZENLEMENİZ GEREKTİĞİNİN BİR HABERCİSİ OLABİLİR’

Reyhan Algül, uzman klinik psikolog

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- Distiminin fark edilmesi zordur. Bazen ruh sağlığı uzmanları da durumu gözden kaçırabilir. Kişi böyle bir durumun içinde olduğunu anlamayabilir. Bu yüzden de tedavi süreci gecikebilir.

- Distimide kişinin işlevselliği diğer depresyon türlerindeki gibi bozulmaz. İşine, gücüne gayet rahat gidebilir ve hayatla ilgili sorumluluklarını yerine getirebilir. Arka plandaysa büyük bir keyifsizlik, hayattan tat alamama, boşlukta hissetme vardır.

- 21 yaştan önce başlarsa erken başlangıçlı distimi, sonra başlarsa geç başlangıçlı distimi denir. Çocuk ve ergenlerde de görülebilir.

- Distimi hayatınızdaki bir şeyleri yeniden düzenlemeniz gerektiğinin bir habercisi olabilir. Yine bu dönemde büyük kararlar (iş bırakma, boşanma, taşınma vb.) vermemek daha iyi olabilir.

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- Bu dönemde size iyi gelmediğini düşündüğünüz insanlardan uzak durmak düşünülebilir. Genel bir perspektifte de ilişkilerimizi gözden geçirebiliriz. Distimi yaşıyorsanız bu durumu kanıksamamak ve ‘artık hep böyle olacak’, ‘bundan sonra farklı hissetmeyeceğim’, ‘hayatın anlamı kalmadı’ gibi düşüncelerle kendimizi yalnızlaştırmamak ve güçsüzleştirmemek önemli. Madde ve alkol kullanımından uzak durmak gerekiyor.

- Uzun vadede kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyecektir. İlişkilerle ilgili kayıplar yaşanabilir. Tedavi edilmediği takdirde majör depresyona dönüşebilir. Madde ve alkol kullanım bozukluklarına yol açabilir.