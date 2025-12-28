â€˜Uykusuzlukla savaÅŸÄ±n kazananÄ± yokturâ€™

Haberin DevamÄ±

HayatÄ±n temposu arttÄ±kÃ§a uykusuzluk da pek Ã§ok insan iÃ§in hÄ±zlÄ±ca Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gereken bir soruna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡oÄŸu zaman ilk refleks, bir ilaÃ§ almak ya da yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± o anlÄ±k bastÄ±rmak oluyor. Psikolojik danÄ±ÅŸman ve mindfulness eÄŸitmeni

Prof. Dr. ZÃ¼mra Atalay KÃ¼Ã§Ã¼kaslan ve psikiyatri uzmanÄ±/ psikoterapist Prof. Dr. SelÃ§uk Aslanâ€™Ä±n birlikte kaleme aldÄ±ÄŸÄ± â€˜ArtÄ±k Uyumak Ä°stiyorum-UykusuzluÄŸun BaÅŸucu KitabÄ±â€™ bu aceleci Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± gÃ¼ndelik hayatÄ±n iÃ§ine yerleÅŸtirilebilecek kÄ±sa ve etkili pratiklerle bilimsel temelli seÃ§enekler sunuyor. Ä°nkÄ±lÃ¢p Kitabeviâ€™nden Ã§Ä±kan kitap baÅŸtan sona okunabildiÄŸi gibi ihtiyaÃ§ anÄ±nda herhangi bir yerinden de okumaya olanak sunuyor. QR kodlarla eriÅŸilen yÃ¶nlendirmeli meditasyonlar ve Ã§alÄ±ÅŸma kÃ¢ÄŸÄ±tlarÄ± da okura her geceyi yeni bir baÅŸ-

langÄ±Ã§ olarak gÃ¶rmesi iÃ§in rehberlik ediyor.

â—Š UykusuzluÄŸu yenilmesi gereken bir dÃ¼ÅŸman gibi deÄŸil, iliÅŸki kurulmasÄ± gereken bir deneyim olarak ele alÄ±yorsunuz. Durumu stres dÃ¶ngÃ¼sÃ¼nden Ã§Ä±karmak nasÄ±l mÃ¼mkÃ¼n?

Prof. Dr. ZÃ¼mra Atalay KÃ¼Ã§Ã¼kaslan: Uykusuzluk Ã§oÄŸu zaman geÃ§miÅŸ deneyimler ve geleceÄŸe dair kaygÄ±larla birlikte gelir. â€˜GeÃ§en sefer de uyuyamamÄ±ÅŸtÄ±mâ€™ ya da â€˜YarÄ±n Ã§ok kÃ¶tÃ¼ geÃ§ecekâ€™ gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nceler zihni doldurur. Bu zihinsel dÃ¶ngÃ¼, uykusuzluÄŸu sÃ¼rdÃ¼ren temel mekanizmalardan biridir. Uykusuzluk yenilmesi gereken bir sorun olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde, bedende ve zihinde uykuyu daha da zorlaÅŸtÄ±ran bir stres hali oluÅŸur. Oysa uyku iradeyle Ã§aÄŸrÄ±labilen bir durum deÄŸildir; gÃ¼venlik ve gevÅŸeme koÅŸullarÄ±nda kendiliÄŸinden ortaya Ã§Ä±kan biyolojik bir sÃ¼reÃ§tir. Uykusuzlukla barÄ±ÅŸmak, onunla savaÅŸmayÄ± bÄ±rakmaktÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu savaÅŸÄ±n kazananÄ± yoktur; mÃ¼cadele arttÄ±kÃ§a bedensel ve zihinsel uyarÄ±lmÄ±ÅŸlÄ±k da artar. Uykusuzlukla daha nazik bir iliÅŸki kurmanÄ±n yolu, o anki durumu fark etmek ve buna izin vermekten geÃ§er. MÃ¼cadeleyi bÄ±rakmak, sinir sisteminin alarm halinden Ã§Ä±kmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olur. BÃ¶ylece uyku, zorlanan bir hedef olmaktan Ã§Ä±kar.

â€˜BEDENÄ°MÄ°ZE GÃœVELÄ°Mâ€™

â—Š Uykusuzluk durumlarÄ±nda â€˜mindfulnessâ€™ yaklaÅŸÄ±mÄ±ndaki â€˜kabulâ€™, â€˜izin vermekâ€™ ve â€˜hÄ±rslanmamakâ€™ kavramlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda baÅŸka Ã¶nemli unsurlar var mÄ±?

Prof. Dr. ZÃ¼mra Atalay KÃ¼Ã§Ã¼kaslan: Bu kavramlarÄ±n hepsini kolaylaÅŸtÄ±ran Ã§ok temel bir unsur bedenin bilgeliÄŸine gÃ¼venebilmek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her gÃ¼n, Ã§oÄŸu zaman farkÄ±nda bile olmadan, son derece karmaÅŸÄ±k ve iyi iÅŸleyen bir sistemin iÃ§inde yaÅŸÄ±yoruz. Bedenimiz kendi baÅŸÄ±na hayatta kalmayÄ±, dengelenmeyi ve iyi oluÅŸ haline geri dÃ¶nmeyi Ã§ok iyi biliyor. Kalp atÄ±mÄ±ndan nefese, sindirimden iyileÅŸmeye kadar pek Ã§ok sÃ¼reÃ§ bizim bilinÃ§li mÃ¼dahalemiz olmadan dÃ¼zenleniyor. Uyku da bu sÃ¼reÃ§lerden biri. Uyku konusunda bedene gÃ¼venmek, â€˜Bedenimin bir bildiÄŸi varâ€™ diyebilmek; onu zorlamak yerine, onun doÄŸal ritmine alan aÃ§mayÄ± seÃ§mek anlamÄ±na geliyor. Bedene gÃ¼venmeyi Ã¶ÄŸrendikÃ§e, kabul etmek, izin vermek ve hÄ±rslanmamak da daha eriÅŸilebilir hale geliyor.

â—Š Ä°lk fark edilmesi gereken ÅŸey ne olmalÄ±?

Prof. Dr. ZÃ¼mra Atalay KÃ¼Ã§Ã¼kaslan: Ä°lk fark edilmesi gereken, iÃ§sel eleÅŸtirmenin sesinin yÃ¼ksekliÄŸi. Ã‡oÄŸu zaman bu sesi fark etmeyiz. â€˜YarÄ±n mahvolacaksÄ±nâ€™ gibi cÃ¼mleler zihinde otomatik belirir ve kiÅŸi bu anlatÄ±nÄ±n iÃ§ine Ã§ekilir. Oysa bu ses gerÃ§eÄŸin kendisi deÄŸil, zihnin otomatik pilotta Ã¼rettiÄŸi kÃ¶tÃ¼ bir anlatÄ±dÄ±r. Ä°Ã§sel eleÅŸtirmenin yÃ¼kselmesi, bedenin tehdit algÄ±sÄ±nda olduÄŸunun bir iÅŸaretidir. Bir sonraki adÄ±m, iÃ§sel yardÄ±m vereni devreye sokmaktÄ±r. AmaÃ§ eleÅŸtirmenin sesini tamamen susturmak deÄŸil; o arka plandayken, yardÄ±m verenin sesini aÃ§mayÄ±

Ã¶ÄŸrenmektir.

â—Š GÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n yorgun ve zihni dolu insanÄ± iÃ§in en ulaÅŸÄ±labilir â€˜mindfulnessâ€™ temasÄ± hangisi?

Prof. Dr. ZÃ¼mra Atalay KÃ¼Ã§Ã¼kaslan: En ulaÅŸÄ±labilir ve aynÄ± zamanda en temel tema durabilme becerisidir. Uykuyu yalnÄ±zca geceye ait bir sÃ¼reÃ§ olarak deÄŸil, gÃ¼n-gece sÃ¼rekliliÄŸi iÃ§inde ele almak gerekir. GÃ¼n iÃ§inde bedenimize ve zihnimize verdiÄŸimiz bakÄ±m, gece uykusu iÃ§in Ã¶nemli bir fizyolojik yatÄ±rÄ±m iÅŸlevi gÃ¶rÃ¼r. Ã–zellikle bedensel duyumlara yÃ¶nelmek; nefesin ritmini fark etmek, bedenin temas noktalarÄ±na dikkati yÃ¶neltmek, kaslardaki gevÅŸeme-gerilim dÃ¶ngÃ¼sÃ¼nÃ¼ izlemek bu aÃ§Ä±dan destekleyicidir.

â—Š Uykuyla ilgili doÄŸru zannedilen yanlÄ±ÅŸlar neler?Â

Prof. Dr. SelÃ§uk Aslan: Ä°lk olarak, iyi uyumak iÃ§in yataÄŸa gidip uykuyu beklemeleri. Ä°kincisi, mutlaka 8 saat uykunun gerekli olduÄŸuna inanmalarÄ±. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼sÃ¼, yaÅŸadÄ±klarÄ± her tÃ¼rlÃ¼ sorunun ve zorluÄŸun nedeni olarak uykusuzluÄŸu gÃ¶rmeleri sayÄ±labilir. BÃ¼tÃ¼n bunlar kiÅŸinin uykusuzluk sorununu daha Ã§ok arttÄ±ran etkenlerdir.Â

â—Š Hangi davranÄ±ÅŸlarla devam ettiÄŸinde durumu â€˜uykusuzluk problemiâ€™ olarak gÃ¶rÃ¼yorsunuz?

Prof. Dr. SelÃ§uk Aslan: Sorun 3 aydan fazla sÃ¼redir devam ediyorsa kronik uykusuzluk olarak ele almak doÄŸru olur. Haftada 3 kez ve 30 dakikadan fazla sÃ¼ren uykuya dalma gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼ sorunun Ã¶nemine iÅŸaret eder.Â

â—Š Sizce hangi davranÄ±ÅŸ deÄŸiÅŸikliÄŸi en hÄ±zlÄ± fark yaratÄ±yor?

Prof. Dr. SelÃ§uk Aslan: Uyku hijyeni ilk basamaktÄ±r, bunlardan yarar gÃ¶rmeyen olgularda eÄŸer yatakta Ã§ok fazla zaman geÃ§iriyorsa bu sÃ¼reyi kÄ±sÄ±tlamak Ã¶nemlidir. Yatakta 10 saat geÃ§iren bir kiÅŸi 5 saat uyuyorsa ona diyorum ki: 10 saat yatakta geÃ§irmek iyi sonuÃ§lar vermemiÅŸ, yatakta 7 saat geÃ§irmeye ne dersiniz? Bu uygulamayla giderek uyku isteÄŸi ve uyku gÃ¼dÃ¼sÃ¼ artÄ±yor ve birkaÃ§ hafta iÃ§inde normal uyku ritmine geri dÃ¶nebiliyor kiÅŸiler.

EKRAN MESELESÄ°

â—Š Eskiden TV karÅŸÄ±sÄ±nda uyuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± vardÄ±, ÅŸimdi telefon ekranÄ±na bakarak... Bunun zararlarÄ± neler?

Prof. Dr. SelÃ§uk Aslan: Bu durumun zararlarÄ± var. Uyku baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± bir objeye, bir koÅŸula baÄŸlamÄ±ÅŸ oluyoruz; ancak Ã¶te yandan teknoloji hayatÄ±mÄ±za Ã§ok fazla girdiÄŸi iÃ§in bunu tamamen yasaklamak da yararlÄ± deÄŸildir. Ã–lÃ§Ã¼lÃ¼ bir ÅŸekilde yapabiliriz, Ã¶zellikle gÃ¶rsel canlÄ± videolar izlemek ve parlak Ä±ÅŸÄ±ÄŸa maruz kalmak uykuyu kaÃ§Ä±rÄ±r. Ben izlemek yerine sadece dinlemelerini Ã¶neririm. Ä°niÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± olmayan, sakin bir tonda anlatan podcast yayÄ±nlarÄ± dinlemek uykuya daha Ã§ok yardÄ±mcÄ± olur. CihazÄ± uyku moduna alarak sÃ¼re kÄ±sÄ±tlamalarÄ± da konulabilir.

â—Š Uykuya destek olmasÄ± iÃ§in melatonin alÄ±mÄ±nÄ±n zararlarÄ±ndan bahseden bir haber sosyal medyada Ã§ok paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±...

Prof. Dr. SelÃ§uk Aslan: Melatonin ilaÃ§ olarak kabul edildi; takviye olmaktan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ben ancak yaÅŸlÄ± ve beyin hÃ¼crelerinde kayÄ±plar olan kiÅŸilerde uyku iÃ§in melatonin Ã¶neririm; genÃ§lere, orta yaÅŸlÄ±lara Ã§ok fazla Ã¶nermem. Melatoninin uzun dÃ¶nem kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin yan etki ve gÃ¼venlilik verileri, kÄ±sa dÃ¶nem kullanÄ±ma kÄ±yasla daha sÄ±nÄ±rlÄ±. Melatonin, eriÅŸkinlerde standart dozlarda uzun sÃ¼re kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hormonal sistemi klinik olarak bozmaz. Ancak yÃ¼ksek doz, uzun sÃ¼re, genÃ§ yaÅŸ ve duyarlÄ± endokrin profillerde (bipolarite, prolaktin sorunlarÄ±, otoimmÃ¼nite) temkinli ve sÃ¼reli kullanÄ±m tercih edilmelidir.