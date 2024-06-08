â€˜Uyku dÃ¼nyayÄ± ve insanÄ±n iÃ§ dÃ¼nyasÄ±nÄ± keÅŸfetmeyi hedefleyen bir yolculukturâ€™

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Uyku, hayati Ã¶neme sahip bir ihtiyaÃ§ olmasÄ±na raÄŸmen modern yaÅŸamÄ±n karmaÅŸasÄ± iÃ§inde pek Ã§ok kiÅŸi iÃ§in ulaÅŸÄ±lmasÄ± zor bir hale geldi. Teknolojik cihazlar, stres, yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸma saatleri ve saÄŸlÄ±ksÄ±z yaÅŸam alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± gibi etmenler hem uykunun kalitesini dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yor hem de uykusuzluk sorununu yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±yor. EÄŸer uykuya dalamamaktan, gece aniden uyanmaktan, sabah yorgun kalkmaktan ya da aÅŸÄ±rÄ± uyuma ihtiyacÄ±ndan ÅŸikÃ¢yetÃ§iyseniz, uykuyla ilgili temel kavramlarÄ± anlatarak uyku dÃ¼zeninin nasÄ±l iyileÅŸtirilebileceÄŸine odaklanan uzman Dr. Murat BalanlÄ±â€™nÄ±n â€˜Ah Bir Uyuyabilsem...â€™ kitabÄ±nda size Ã¶zel tavsiyeler bulabilirsiniz.

Yeni kitabÄ±nÄ±z â€˜Ah Bir Uyuyabilsem...â€™in giriÅŸinde bir yolculuk olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z â€˜Margaâ€™dan bahsediyorsunuz. Tam olarak nedir?

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Marga bir yolculuk, bizim yÃ¼klediÄŸimiz anlamda â€˜iyileÅŸmeye giden yolâ€™un kendisi. Yolda olmak, ve yolda kalmak... Bu baÄŸlamda aralÄ±ksÄ±z bir koÅŸturmaca iÃ§inde saÄŸlÄ±klÄ± olma halini yitirmiÅŸ insana bir yol haritasÄ± Ã§izme amacÄ±nÄ± taÅŸÄ±yoruz. Yani metaforik olarak yoldan Ã§Ä±kÄ±lmÄ±ÅŸsa tekrar yolda kalmasÄ± iÃ§in gerekli terapileri iÃ§eren bÃ¼tÃ¼ncÃ¼l bir konsepttir.

Uyku aslÄ±nda neden Ã¶nemlidir? Ä°nsan vÃ¼cudunda beslenme kadar Ã¶nemi olduÄŸunu eskilerin â€˜uyusun da bÃ¼yÃ¼sÃ¼nâ€™ ninni sÃ¶zÃ¼ sizce de Ã¶zetliyor mu?

Uyku, dÃ¼nyayÄ± ve insanÄ±n iÃ§ dÃ¼nyasÄ±nÄ± keÅŸfetmeyi hedefleyen bir yolculuktur. Uykuya daldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda zihnimizin karmaÅŸasÄ± arÄ±nÄ±r, ruhumuzun derinliklerine doÄŸru yol alÄ±r ve nefsimizin sÄ±nÄ±rlamalarÄ±ndan uzaklaÅŸÄ±p daha yÃ¼ksek boyutlara eriÅŸebiliriz. Evet, uyku sÄ±rasÄ±nda gerÃ§ekten bÃ¼yÃ¼yoruz. Ã–zellikle Ã§ocukluk ve ergenlik dÃ¶nemlerinde uyku, bÃ¼yÃ¼me hormonu salgÄ±lanmasÄ±nÄ± tetikleyerek vÃ¼cudun bÃ¼yÃ¼mesini destekler. BÃ¼yÃ¼me hormonu, hÃ¼cre yenilenmesi ve kas geliÅŸimi gibi sÃ¼reÃ§leri etkiler. Uykuda olduÄŸumuzda vÃ¼cut dinlenir ve kendisini onarÄ±rken bÃ¼yÃ¼meye de devam eder. Uzun sÃ¼reli uyku eksikliÄŸi veya dÃ¼zensiz uyku alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± bÃ¼yÃ¼meyi olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle Ã¶zellikle Ã§ocuklarÄ±n ve genÃ§lerin yeterli miktarda uyumasÄ± Ã¶nemli. Ancak yetiÅŸkinlik dÃ¶neminde uykunun boy uzamasÄ±na doÄŸrudan etkisi azalÄ±r. YetiÅŸkinlerde uykuda gerÃ§ek bir â€˜bÃ¼yÃ¼meâ€™ olmaz ancak vÃ¼cut dinlenir ve iyileÅŸir. UnutmayÄ±n ki saÄŸlÄ±klÄ± bir yaÅŸam iÃ§in yeterli ve kaliteli uyku almak Ã¶nemlidir. Uykusuzluk veya dÃ¼zensiz uyku alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± hem fiziksel hem de zihinsel saÄŸlÄ±k Ã¼zerinde olumsuz etkilere yol aÃ§abilir.

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Bazen yeterince uyusak da uyandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda neden yorgun hissederiz?

Yeterince uyudunuz ama yine de yorgun kalkÄ±yorsanÄ±z, bunun altÄ±nda Ã§eÅŸitli hastalÄ±klar da olabilir, yaÅŸam alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±z da... Sabah halsizliÄŸi hastalÄ±k olmasa da bir hastalÄ±ÄŸÄ±n habercisi olabilir. VÃ¼cudunuzda yolunda gitmeyen bir ÅŸeylerin var olduÄŸunu sÃ¶yler. SabahlarÄ± insanÄ± gÃ¼ne hazÄ±rlayan hormonlar devreye girer, adrenalin ve kortizol ile kan basÄ±ncÄ± artar. HayatÄ±n idamesi iÃ§in bu olmazsa olmazdÄ±r; ancak kronik sorunlarÄ± olan insanlarda bu durum sabahlarÄ± daha yorgun hissetmeye neden olabilir. AyrÄ±ca tiroit sorunlarÄ± da metabolizmayÄ± etkiler ve yorgunluÄŸa, sabah halsizliÄŸine yol aÃ§ar. BunlarÄ±n yanÄ±nda yoÄŸun duygusal problemler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir dÃ¶nemdeyseniz sabah yorgunluÄŸunun sebebi anksiyete ya da daha da ileri seviyede bir depresyon olabilir. Sabah yorgun kalkÄ±yorsanÄ±z, gece bir ÅŸeyler yiyip yemediÄŸinizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n, sebebi bu olabilir. Sigara, alkol, aÅŸÄ±rÄ± kafein tÃ¼ketimi gibi kÃ¶tÃ¼ yaÅŸam alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± da yaÅŸam kalitesini dÃ¼ÅŸÃ¼rmenin yanÄ±nda sabah yorgunluÄŸuna neden olabilir. TÃ¼m bu rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±n yanÄ± sÄ±ra uyku apnesi gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde pek Ã§ok hastalÄ±ÄŸÄ±n nedenidir ve mutlaka Ã¶nlem alÄ±nmalÄ±dÄ±r.

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Kitapta uyku hijyeninden bahsediyorsunuz, tam olarak nedir?

Uyku hijyeni dediÄŸimiz ÅŸey saÄŸlÄ±klÄ± bir uyku alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± geliÅŸtirmek ve sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in uygulanan yÃ¶ntem ve davranÄ±ÅŸlardÄ±r. Uyku hijyeni uygulamalarÄ± uyku sÃ¼resi, kalitesi ve dÃ¼zenliliÄŸi Ã¼zerinde olumlu etkiler yapmayÄ± hedefler. DÃ¼zenli egzersiz, kahve ve sigara tÃ¼ketimi, uyku sÃ¼resi, yatak odasÄ±, konforlu bir yatak ve yastÄ±ÄŸa hatta Ä±ÅŸÄ±k ve gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ kontrolÃ¼ne kadar pek Ã§ok unsur uyku hijyeni iÃ§in Ã§ok Ã¶nemlidir.

Uyku Ã¶ncesi rahatlama teknikleri nelerdir, uyku ortamÄ± nasÄ±l oluÅŸturulur?

GÃ¼ne ÅŸÃ¼kÃ¼rle baÅŸlamak kadar, gÃ¼nÃ¼ ÅŸÃ¼kÃ¼rle sonlandÄ±rmak da, uyku Ã¶ncesi rahatlama da iyi bir uyku iÃ§in Ã¶nemlidir. OldukÃ§a eski bir gelenek olan yoga, meditasyon ve nefes teknikleriyse hem zihninizi hem de bedeninizi sakinleÅŸtirecek mÃ¼kemmel birer rahatlama aracÄ±dÄ±r.Â

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â€˜HEMEN UYKU Ä°LACINA BAÅžLANMAMALIâ€™

â—Š Kaliteli uyku Ã¶nemli, anlÄ±yorum ama daha ona gelmeden hiÃ§ uyuyamayan, ciddi uyku problemleri olan insanlar var. Onlar iÃ§in sÃ¼reÃ§ nasÄ±l baÅŸlamalÄ±? Ä°lk atacaklarÄ± adÄ±m ne olmalÄ±?

Uyku yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ±n bir parÃ§asÄ±, hem de en Ã¶nemli parÃ§alarÄ±ndan biri. Bu nedenle tek baÅŸÄ±na izole olarak ele alÄ±namaz. Uykuyla ilgili sorunlar varsa Ã¶ncelikle altta yatan nedenler araÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ± ve hemen uyku ilaÃ§larÄ±na ve takviyelere baÅŸlanmamalÄ±.

â—Š Uyku esnasÄ±nda salgÄ±lanan melatonin nedir, ne iÅŸe yarar?

Melatonin hormonu vÃ¼cudumuzun biyolojik saatini dÃ¼zenleyen ve uyku-uyanÄ±klÄ±k dÃ¶ngÃ¼sÃ¼nÃ¼ kontrol eden bir hormon. SaÄŸlÄ±klÄ± melatonin seviyeleri uyku dÃ¼zenini iyileÅŸtirir, enerji seviyesini arttÄ±rÄ±r ve duygusal dengeyi saÄŸlar. Melatonin salgÄ±sÄ±nÄ±n doÄŸru ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸmesi iÃ§in Ã§evresel faktÃ¶rler, baÅŸta Ä±ÅŸÄ±k miktarÄ± olmak Ã¼zere, dikkate alÄ±nmalÄ±.

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â€˜Åžekerleme isteÄŸi vÃ¼cudun bize verdiÄŸi bir mesajdÄ±râ€™

â—Š AynÄ± yatakta yatmak kaliteli uykuyu bÃ¶ler mi yoksa uyku esnasÄ±nda sosyal baÄŸlarÄ± gÃ¼Ã§lendirir mi?

Uyku sadece fiziksel deÄŸil, sosyal bir boyuttur. AynÄ± frekansa sahip insanlar birlikte uyuduklarÄ±nda birbirlerini tamamlar ve iyileÅŸtirirler.

â—Š JaponlarÄ±n â€˜inemuriâ€™si, Ä°spanyollarÄ±n â€˜siestaâ€™sÄ±, bizim ÅŸekerleme dediÄŸimiz gÃ¼n iÃ§i kÄ±sa uykularÄ±n Ã¶nemi nedir? SaÄŸlÄ±ÄŸa faydasÄ± var mÄ±dÄ±r?

FarklÄ± kÃ¼ltÃ¼rlerin, coÄŸrafik ve iklimsel Ã¶zellikleriyle deÄŸiÅŸik yaÅŸam alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± var. Siestaâ€™nÄ±n, sÄ±cak hava koÅŸullarÄ±nda enerji tasarrufu saÄŸlamak ve gÃ¼nlÃ¼k aktiviteleri daha verimli hale getirmek amacÄ±yla yapÄ±lan bir uygulama olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz. Åžekerleme konusu eÄŸer yetersiz gece uykusunun bir sonucu deÄŸilse vÃ¼cudumuzun bize verdiÄŸi bir mesajdÄ±r ve onun sesine kulak vermek her zaman iyidir.