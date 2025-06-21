Umutlar sanat ve sporla büyüyor

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Hatay’dan Avrupa’ya uzanan bir sörf başarısı, Adıyaman’da çocukların kent belleğine sahip çıkan bienali ve yine Hatay’da yıkımların içinden yükselen koronun sesi...

6 Şubat depremlerinin yıktığı kentlerden bu kez iyi haberler var. İki yıl önce yaşanan deprem bu bölgelerde sadece binaları değil, hayatları da yerle bir etmişti. Ama görüyoruz ki; çocukların sesi, gençlerin emeği, sanatın ve sporun gücüyle bu coğrafyada yeniden filizlenen çok şey var.

Samandağ dalgalarından Türkiye şampiyonluğuna...

Depremde şehirleri adeta yerle bir olan, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan derinden etkilenen Hataylı gençlerin yeniden hayata tutunmalarını sağlamak amacıyla kurulan Hatay Sörf Merkezi umut veren bir iyileşme örneği olarak öne çıkıyor. İki yılı aşkın süredir merkezde sörf eğitimi alan gençler geçen hafta İstanbul’daydı. Düzenlenen

2025 Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası’nda farklı branş ve yaş gruplarında 6 madalya kazandılar.

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Hatay Sörf Merkezi’nin kurucu ortağı Deniz Toprak yetiştirdikleri gençler hakkında “Hepimize ilham veriyorlar. Ancak bu madalyalar, yaşanan dönüşümün sadece görünen kısmı. Çocukların hayallerinin peşinden koşabildiği, özgürce kendilerini gerçekleştirebildiği bir alan yaratmak istiyoruz. Yarışlara katılamayan, madalya almayan çocuklarımız da bu yolculuğun eşit parçası. Onların gözlerindeki ışıltı, dalgalarla kurdukları bağ ve her geçen gün güçlenen özgüvenleri yalnızca Hatay için değil, Türkiye için umut veriyor” diyor,

Türkiye şampiyonu Kenan Doğru, ikincisi Semir Köse ve üçüncüleri Nisa Köse, Duru Düzce, Haydar Esmer’in başarıları Samandağ’ın gençler için gerçek bir umut kıyısı olduğunu da gösteriyor. Merkezdeki yetişkinlere yönelik ücretli sörf derslerinin geliriyle genç sporcular destekleniyor.

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Çocuklar üretti, sergiledi...

Depremin yıkıp geçtiği bir diğer şehir Adıyaman’dı. Şehir Dedektifi Derneği bölgede yaşayan çocukları, bakım verenleri ve eğitimcileri şehrin tarihi ve kültürel mirasıyla yeniden buluşturmayı amaçladı. Ve ortaya deprem nedeniyle zarar gören kentsel bellek ve aidiyet duygusunu kültür ve sanat yoluyla onarma fikri çıktı. 8 aylık çalışmaların sonunda adını Perre Antik Kenti’nden alan ‘Perre Çocuk ve Kent Bienali’ Adıyaman Belediyesi işbirliğiyle düzenlendi. Atölye çalışmalarında çocuklar, stop-motion filmlerden bitki kolajlarına, ulaşım haritalarından hayali yaratıklara kadar pek çok üretim yaptı. Kommagene Kültür Merkezi’ndeki bienal yakında İstanbul’da gerçekleşecek.

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Hataylı küçük müzisyenler konser verecek



Hatay’da çocukları ve gençleri hayata bağlamayı hedefleyen bir diğer projenin adıysa ‘Yeni Yaşamın Filizleri’. Proje kapsamında Hatay’da altı ay şan, solfej ve enstrüman dersleri alan 60 çocuktan oluşan orkestro-koro 25 Haziran Çarşamba günü Hatay Harbiye Hidro Tesisleri’nde özel bir konser verecek. Konserde, çocukların geleceğe dair taşıdığı umut notalarla anlatılacak. Kırıkhan Gazella Gazella Çocuk Korosu ve konuk sanatçılarla birlikte 180 kişinin sahneye çıkacağı etkinlik halka açık ve ücretsiz olacak. Konser Antakya’nın zengin kültürel mozaiğini ve çokkatmanlı kimliğini müzik aracılığıyla yansıtacak. Kentin gelecekteki kültür aktörleri olarak yetişen çocukların aldığı müzik eğitiminin, Hatay’da kültürel canlanmanın ve sürdürülebilir bir sanat ortamının temelini oluşturması amaçlanıyor. Yeni Yaşamın Filizleri: Hatay Akademi Çocuk ve Gençlik Korosu projesi İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nca (İKSV) destekleniyor.