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Ulukurtlar geri döndü, köpekbalıkları konuştu!

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#Doğa#Bilim#Genetik
Ulukurtlar geri döndü, köpekbalıkları konuştu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 07:00

Bilim her yeni gün bizi şaşırtmaya devam ediyor. Genetik mühendisliğiyle 12 bin 500 yıl önce nesli tükenen ulukurtlar yeniden hayata döndürüldü. Köpekbalıklarının ses çıkarabildiği anlaşıldı. Endonezya’da yeni kuş türleri keşfedildi. Hatay’ın ceylanlarını koruma çalışmalarıysa devam ediyor.

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Ulukurtlar geri döndü, köpekbalıkları konuştu

İki yeni kuş türü keşfedildi
Ulukurtlar geri döndü, köpekbalıkları konuştu

Dünya Kuşları Koruma Kurumu’nun (BirdLife International) yürüttüğü yeni bir araştırma sonucunda Endonezya’nın Babar Adası’nda ‘Myzomela’ cinsine ait iki yeni kuş keşfedildi. ‘Myzomela babarensis’ ve ‘Myzomela annabellae’ adı verilen bu türler ötüşleri, boyutları ve tüy desenleriyle birbirinden ayrılıyor. Uzmanlar eşi benzeri olmayan bu türlerin korunması için acil önlem çağrısı yapıyor.

Ulukurtlar geri döndü, köpekbalıkları konuştu

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Yaşasın dağceylanları!

Nesli tehlike altındaki Hatay dağceylanlarını koruma çalışmaları hız kazanıyor. Doğa Derneği ve Hatay Tabiatı Koruma Derneği işbirliğiyle yürütülen projede ceylanların yaşam alanları iyileştiriliyor. Üç yeni su kaynağı oluşturulurken 10 dönümlük alana nohut ekilerek dağceylanlarının protein ihtiyacı karşılanıyor. Tarihi sarnıçlar güvenli hale getiriliyor ve genetik çeşitliliği arttırmak için de çalışmalar yapılıyor.

Ulukurtlar geri döndü, köpekbalıkları konuştu

Korunmak ve şaşırtmak için...

Yeni Zelanda’da yapılan ve Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre ‘Mustelus lenticulatus’ türü köpekbalıkları metalik tıkırtıya benzer sesler çıkarabiliyor. Sessiz olduğu düşünülen köpekbalıklarının bu yeteneği deniz biyolojisi açısından dönüm noktası kabul ediliyor. Araştırmacılar inceledikleri 10 köpekbalığının stres anında çene hareketleriyle bu sesi çıkardığını gözlemledi. Sesin avı şaşırtmak ve yırtıcılardan korunmak için de kullanıldığı düşünülüyor.

Ulukurtlar geri döndü, köpekbalıkları konuştu

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Yavrular umut oldu

‘Taht Oyunları’ (Game of Thrones) dizisinin takipçileri Stark ailesinin ulukurtlarını hatırlayacaktır. ‘Dire wolf’ adıyla bilinen ‘Aenocyon dirus’ türünün nesli asında 12 bin 500 yıl önce tükendi. Fakat ABD merkezli Colossal Biosciences şirketi, genetik mühendislikle gri kurt DNA’sını binlerce yıl önce yaşamış bir ulukurdun fosilinden elde ettikleri DNA’yla düzenleyerek üç yavru üretti. Şirketin ‘yeniden canlandırma’ projesi bilim dünyasında tartışmalara sebep olsa da Romulus, Remus ve Khaleesi isimli yavrular nesli tükenme tehlikesinde olan canlılara umut oldu.

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#Doğa#Bilim#Genetik

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