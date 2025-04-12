Ulukurtlar geri döndü, köpekbalıkları konuştu!

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İki yeni kuş türü keşfedildi



Dünya Kuşları Koruma Kurumu’nun (BirdLife International) yürüttüğü yeni bir araştırma sonucunda Endonezya’nın Babar Adası’nda ‘Myzomela’ cinsine ait iki yeni kuş keşfedildi. ‘Myzomela babarensis’ ve ‘Myzomela annabellae’ adı verilen bu türler ötüşleri, boyutları ve tüy desenleriyle birbirinden ayrılıyor. Uzmanlar eşi benzeri olmayan bu türlerin korunması için acil önlem çağrısı yapıyor.

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Yaşasın dağceylanları!

Nesli tehlike altındaki Hatay dağceylanlarını koruma çalışmaları hız kazanıyor. Doğa Derneği ve Hatay Tabiatı Koruma Derneği işbirliğiyle yürütülen projede ceylanların yaşam alanları iyileştiriliyor. Üç yeni su kaynağı oluşturulurken 10 dönümlük alana nohut ekilerek dağceylanlarının protein ihtiyacı karşılanıyor. Tarihi sarnıçlar güvenli hale getiriliyor ve genetik çeşitliliği arttırmak için de çalışmalar yapılıyor.

Korunmak ve şaşırtmak için...

Yeni Zelanda’da yapılan ve Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre ‘Mustelus lenticulatus’ türü köpekbalıkları metalik tıkırtıya benzer sesler çıkarabiliyor. Sessiz olduğu düşünülen köpekbalıklarının bu yeteneği deniz biyolojisi açısından dönüm noktası kabul ediliyor. Araştırmacılar inceledikleri 10 köpekbalığının stres anında çene hareketleriyle bu sesi çıkardığını gözlemledi. Sesin avı şaşırtmak ve yırtıcılardan korunmak için de kullanıldığı düşünülüyor.

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Yavrular umut oldu

‘Taht Oyunları’ (Game of Thrones) dizisinin takipçileri Stark ailesinin ulukurtlarını hatırlayacaktır. ‘Dire wolf’ adıyla bilinen ‘Aenocyon dirus’ türünün nesli asında 12 bin 500 yıl önce tükendi. Fakat ABD merkezli Colossal Biosciences şirketi, genetik mühendislikle gri kurt DNA’sını binlerce yıl önce yaşamış bir ulukurdun fosilinden elde ettikleri DNA’yla düzenleyerek üç yavru üretti. Şirketin ‘yeniden canlandırma’ projesi bilim dünyasında tartışmalara sebep olsa da Romulus, Remus ve Khaleesi isimli yavrular nesli tükenme tehlikesinde olan canlılara umut oldu.