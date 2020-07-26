Uçtu uçtu Oğuzkan uçtu!

Oğuzkan Sadeer’in uçuş merakı lise yıllarında başladı. Havacılık kulübünde model uçaklar yapıyordu. Daha sonra Türk Hava Kurumu’nun (THK) kurslarına katılarak önce planör eğitimi aldı, yamaç paraşütü ve ileri yamaç paraşütü öğrendi. Bir süre THK’da çalışan, beş yıl milli takımda görev alan Sadeer, 2017’den bu yana Fethiye’de tandem pilotluğu yapıyor.

Sadeer uçma tutkusunu “İnsanlar nasıl ‘Çıkayım biraz yürüyeyim’ diyor, ben de ‘Benim uçmam lazım’ deyip çıkıyorum. Bu benim için bir ihtiyaç” sözleriyle anlatıyor.

Türkiye’de olmanın uçmak için çok büyük bir avantaj olduğunun altını çizen Sadeer, “Ülkemizin batısı ve doğusu bu spor için çok uygun” diyor.

Alçak uçuş çok zorladı

Tokat’ta yapılan bir yarışmanın dönüşünde Çorum’dan Konya’ya uçma kararı almış Oğuzkan Sadeer. “Mesafe uçuşu hep yapmaya çalıştığımız bir şey. Bunun için kuvvetli bir rüzgâr lazım. Karasal iklime sahip Çorum başlangıç noktası olarak uzun uçuş için en müsait yerdi” diyen Sadeer, ilk 60 kilometrede rüzgâr nedeniyle çok alçaktan uçmak zorunda kaldığını, bunun da kendisini en fazla zorlayan kısım olduğunu söylüyor. Yolda gördükleriniyse şöyle anlatıyor: “Daha önce Ankara-Konya arası çok fazla uçuş yaptım. Çorum’dan havalandıktan 120 kilometre sonra Ankara-Konya rotasına girdim. Bu rotayı iyi biliyorum. Ancak bu rotaya girene kadar kalkışta kat ettiğim 120 kilometrenin güzelliğini anlatamam! Bu kısmın büyük bir bölümünü Kızılırmak’ı izleyerek geçtim. Çok, çok etkileyiciydi. Hem Kızılırmak boyunca hem de yolun geri kalanında çok bakir yerler gördüm.” 10.00’da Bayat’tan havalanan Oğuzkan, Çorum-Çankırı-Kırıkkale-Tuz Gölü hattı üzerinden ilerledi ve 18.15 civarında Konya yakınlarına indi.

Havada sonda kullanıyoruz, cebimize gofret koyuyoruz

İnsanların kendilerine ilk sorduğu sorulardan birinin “Havada ihtiyaçlarınızı nasıl karşılıyorsunuz” olduğunu söyleyen Sadeer, bu soruya şöyle yanıt veriyor: “Yatalak hastalar ihtiyaçlarını nasıl görüyorsa biz de havada aynısını yapıyoruz: Sonda kullanıyoruz. Bunun dışında ceplerimize çikolata, gofret gibi yiyecekler koyuyoruz. Suyumuzsa sırtımızdaki çantada oluyor, oradan gelen bir boru aracılığıyla içiyoruz. Ayrıca cep telefonu havada her yerde çekmese de her ihtimale karşın mutlaka yanımızda oluyor. Telefonlarımızda bir program yüklü. Yerdeki arkadaşımız o program sayesinde beni anbean takip edebiliyor. Bir de acil durum cihazlarımız var. Oradan mesaj attığınızda uydudan gerekli mercilere bilgi gidiyor. Bütün bunlara karşın eğer kuş uçmaz kervan geçmez bir yere inmiş olsaydım jandarmayı arayacaktım. Bu konuda çok şanslıyız. Nerede olursanız olun, jandarma yardım eder.”

3 BİN 700 metre: Sadeer’in yolculukta çıktığı maksimum yükseklik.

KISA... KISA...

AMAN AVCI VURMA BENİ

2020-2021 av sezonu için Türkiye genelinde 784 yaban hayvanının avlanmasıyla ilgili ihale açıldı. Tunceli ve Eskişehir’deki ihaleler tepkiler üzerine şimdilik iptal edilmiş olsa da halen yüzlerce hayvan namluların ucunda. Bunların arasında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) Kırmızı Liste’sinde yer alan elmabaş patka ve üveyik kuşu da var. Siz de bu canlıların kurtulmasını istiyorsanız sosyal medyada başlayan #AmanAvcıVurmaBeni kampanyasına destek verebilirsiniz.

MAVİ DEV EGE’DE

İzmir’in Çeşme ilçesi ve Yunanistan’a ait Sakız Adası arasındaki bölgede 16 metre uzunluğunda, yaklaşık 40 ton ağırlığındaki mavi balina görüldü. Bu türe Ege’de ilk kez rastlandı.