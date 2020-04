Üçlü koltukta yatıp bağırıyor: Ne yiyeceğiz?

Bağırmadan yardım etmeyen kocam şimdi mutfaktan çıkmıyor

Hülya Kaplan Bayık (İki çocuk annesi, satış müdürü, yeni işsiz)



Koronasız günlerde evin genel temizliği, yemeği, 1’inci ve 7’nci sınıf öğrencisi olan çocukların ödev takibi gibi işleri ben yapıyordum. Tabii arada eşimden yardım istiyordum. Pek istemek değildi çünkü rızasıyla harekete geçmesi mümkün olmuyor, bağırmam gerekiyordu. Eşimin evden çalışmaya başlaması birçok şeyi değiştirdi. Durup dururken mutfağa giriyor, üç çeşit salata, üç çeşit meze yapmaya başlıyor ya da sürekli “Ne yemek yapalım? Anlat, ben yaparım!” diyor. Her gün evi süpürüyor, kapı kollarını siliyor. Elektrik düğmelerini dezenfekte ediyor. 14 yıllık evliliğimizde çamaşır suyu kullanmamamıza rağmen (alerjik bir aileyiz) çamaşır sulu karışımlarla evi silip duruyor. Bende de tam tersi oldu. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Deterjan kokusunu, süpürgenin sesini duymak beni rahatsız etmeye başladı.



Aynı tempoyla yeni güne uyanmak kâbusum oldu

Gülser Kaleli (Ev hanımı)



Bakkalımız var. Büyük oğlum, babasına yardım ediyordu. 20 yaş altına karantina kararı çıkınca iki oğlum da eve kapandı. Kahvaltılarını hazırlayıp dükkânı açıyorum. Öğlen kocam gelince eve dönüyorum. Tabaklar masada, tavalar lavaboda. Eve gelip bu dağınıklığı toplarken telefon çalıyor, “Akşama şunu şunu pişir” diye sipariş veriyor kocam. Sabah aynı tempoyla yeni güne uyanmak kâbusum oluyor.



Kumanda ve telefonla bütünleşti, gece yarısına kadar oturuyor

Özlem Tekçi (Öğretmen, üçüncü çocuktan sonra çalışmayı bırakmış)



Eşim sadece kahvaltı hazırlıyor. Sonra üçlü koltuk ona ait, kumanda ve telefonla bütünleşip gece yarısına kadar oturuyor. Kahvaltıdan sonra mutfağı topluyor, iki kızımı derse oturtuyorum, yatakları topluyorum. Çamaşır her gün oluyor; dersler bittiği anda basıyorum süpürgenin düğmesine, süpür-sil! Sonra geçtim mi mutfağa! Öğlen genellikle makarna yapıyorum. Yediler değil mi; tabakları kaldırırken sesleniyor kocam: “Meyve yok mu?” Hazırlıyorum, kaldırıyorum. Çocukların yanına oturup dersleri, ödev mesajlarını kontrol ediyorum. Akşama doğru içeriden yine bir ses: “Ne yiyeceğiz?” Akşam yemeğine girişiyorum. Bir de pasta işi çıktı şimdi. Helva kavur, meyveli yaşpasta yap! Bitti, tam oturacağım en küçük diyor ki hadi oyun! Nevresimleri değiştirip, çamaşır katlayıp topladığım oyuncaklardan daha bahsetmedim. Sevgili eşimin tek konuştuğu muhabbet, “Ne yiyeceğiz?” Zıkkım ye!



Zaten tüm sorumluluk bendeydi, üstüne kocam eklendi

Aysel Şahin (Üç çocuk annesi, bankacı, ikinci çocuktan sonra çalışma hayatını bırakmış)



Karantinada işbölümü olmadı. Her şey yine bende, üstüne bir de kocam eklendi. Üç çocuk, biri bebek,

maksimum seviyede çalışıyorum. Şikâyet edince “Bak üç çocuğumuz var, hepsi sağlıklı. Ne kadar şükretsek az!” diyor. Bana gaz veriyor. İlk evde kaldığı hafta birkaç gün “Böyle çalışmak çok güzelmiş” dedi. Sonra “Bu çocuklar çok yoruyor insanı” demeye başladı.

Biriktirip patlamadan, sakince konuşun

Uzm. psikolog Filiz Kaya Ataklı (Gottman çift terapisti ve eğitmeni)

Tüm dünya değişiyor; günlük yaşamımız, rutinlerimiz... Bu kadar keskin bir değişim yüksek miktarda stres barındırıyor. Yaygın olarak hissedilen duygular kaygı, endişe, öfke, çaresizlik, üzüntü, şaşkınlık, yalnızlık... Kişi ne kadar yalnız hissederse, örselenmesi o kadar fazla olacaktır. Partnerinize kendini yalnız hissettirmeyin! Yakın ilişkilerde yapabileceğiniz en iyi şey güvenli bir takımın üyesi olduğunuzu ona doğru şekilde anlatabilmek.

Durumu, halihazırdaki eşitsizliğin nasıl hissettirdiğini ve neye ihtiyaç duyduğunuzu anlatın. Biriktirip patlamadan, sakin konuşun... “Şu andaki durumdan çok rahatsızım, başka bir çözüm üretelim birlikte” diyerek. Belki bir liste hazırlayarak ve birlikte karar vererek. Yeni yapılan plan bir nedenle işlemediğinde, pes etmeden, “Hadi yeniden konuşalım” diyerek. Sizi temin ederim, pes etmediğiniz, ilgiyle birbirinizi dinleyebildiğiniz ve ne hissettiğinizi iyi anlatabildiğiniz sürece her zaman bir umut vardır. Bu salgın süreci, pek çok ilişkiyi bitme noktasına getirecek. Bazı ilişkileri de güçlendirecek. Güçlenen bir ilişki yaşamak için partnerinize dikkatle bakın, ne hissediyor, neye ihtiyacı var?