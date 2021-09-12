Uçan dev zorda

Büyüklükleri muhtemelen binlerce yıldır onlar için bir avantajdı. Ancak günümüzde ne yazık ki bu özellik onların aleyhine. Avlanmasındaki en büyük etken, özellikle erkeklerinin 18 kiloya varan ağırlığı. Kimi yerlerde toylara uçan kuzu denmesinin nedeni de bu. Tabii görüldüğü yerde avlanmasının da...

Ancak toyları tehdit eden tek şey avcılar değil. Yaşamın değişen dinamikleri de artık onların aleyhine çalışıyor. Yaşadığı Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tarlalara yuva yapan toyların yavrularının çıkış zamanı, tam da tarla biçme zamanına denk geliyor. Eskiden orakla ya da tırpanla biçilen tarlalarda rastlanan yuvalar ellenmeden tarlalar biçilmeye devam ediyordu. Günümüzde biçerdöverler ne yazık ki yuvaların üzerinden geçerek onları daha hayata başlamadan yok ediyor. Tohum, bitki ve böceklerle beslenen toyları tehdit eden bir başka unsur da tarımda kullanılan ve birçok canlı için zehir olan ilaçlar.

Toy kuşlarıyla ilgili olarak Türkiye genelinde yaklaşık 15 yıldır çalışan ve son yayımlanan makalenin de yazarlarından olan kuşbilimci ve sürdürülebilirlik uzmanı Ferdi Akarsu “Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi’nden akademisyenlerle birlikte hazırladığımız makale, aynı zamanda toyun ülkemizde korunup popülasyonunun artmasına yönelik yol haritasına da yer veriyor. Konvansiyonel yerine iyi ve organik tarım uygulamalarının özellikle toyun kalan son yaşam alanlarında uygulanması, avlanmasının önlenmesi ve toyun yaşamaya devam ettiği alanların koruma statüsü kazanması, bu özel canlıyı koruyacak yegâne reçete” diyor.

DOĞAL MİRAS ALANLARININ GÜZELLİKLERİ YARIŞTI

‘Viki Yeryüzünü Seviyor’ uluslararası fotoğraf yarışmasının Türkiye ayağı bu yıl ikinci kez yapıldı. Engin Tavlı’nın Zilkale fotoğrafı manzara kategorisinde, Mehmet Karaca’nın gelinböceği fotoğrafı yakın çekim kategorisinde birinci oldu. Arif Miletli‘nin Meke Gölü fotoğrafı ikinci, Gürhan Şahin‘in Kapadokya fotoğrafı üçüncü oldu. En iyi 10 fotoğraf uluslararası finale katılacak.



DÜNYADA 11 ADET KALDI

İngiliz botanikçi Peter Hadland Davis tarafından, 1960’lı yıllarda Samson Dağları’nda tespit edilen ve Kirazlı Dağları’nda son örnekleri kalan Aydın ölmezçiçeği, en önemli endemik türlerden... Ne var ki son yapılan araştırmada bu bitkiden yeryüzünde sadece 11 adet kaldığı tespit edildi. Çalışmayı yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, rüzgâr enerjisi çalışmalarının bitkiyi yok olmanın eşiğine getirdiğini belirterek acilen Tür Koruma Eylem Planı’nın yapılması gerektiğini söylüyor.



TÜRKİYE’DE İLK DEFA GÖRÜLDÜ

Geçen günlerde Göcek Sarsala açıklarında bir deri sırtlı denizkaplumbağası (Dermochelys coriacea) görüntülendi. Dünyadaki en büyük sürüngenlerden biri olan deri sırtlı denizkaplumbağaları 2 metre uzunluğa ve 600 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor.



ÜCRETSİZ EKİM-DİKİM EĞİTİMİ

Yeryüzü Derneği, ekim-dikim eğitimi düzenliyor. Bu yıl çevrimiçi yapılacak eğitimde tohum nasıl ekilir, fide nasıl dikilir, toprak nasıl zenginleştirilir, sulama yöntemleri, su hasadı gibi konular işleniyor. Eğitime bugün saat 17.00’de, kurumun Facebook sayfasından dileyen herkes katılabilir. Bahçeciliği daha ileri taşımak isteyenlere de 26 Eylül’de tohum alma eğitimi var.

En lezzetli yemek tarifleri burada