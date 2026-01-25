‘Tutkumun peşinden gittim’

Haberin Devamı

Bu hafta İstanbul Zeytinburnu’nda, Buz Adası’nda heyecan var. 19-25 Ocak tarihlerinde düzenlenen Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası 2. Klasman A Grubu maçlarında milli takımımız hafta boyunca piste çıktı. Bugün de final günü. Saat 20.00’de Letonya’yla karşılaşacaklar. Hafta içinde antrenmanlarına gittik, savunma oyuncusu Tan Nisan Göksal’ın (17) sahilde paten yaparken bir kulübün dikkatini çekmesiyle başlayan öyküsünü kendisinden dinledik. Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı’nın başantrenörü Alper Solak ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak da artan ilgiyi değerlendirdi.

- Tan buz hokeyine kaç yaşında, nasıl başladın?

2014 yılında başladım. Daha önce jimnastik yapıyordum. Yeşilköy sahilde paten yaparken bir kulüp beni görmüş, ailemle konuşmuş. Biz de kabul ettik ve o şekilde başladım. Annem ve babam inanılmaz destek oldular. O sayede bugün buraya gelebildim. 11 yaşında bir kardeşim var ve o da şimdi buz hokeyi yapıyor.

Haberin Devamı

- Günlük tempon nasıl?

Gerçekten yoğun. Antrenmanlar günümüzün yarısını alıyor. Derslerden geri kaldığımız oluyordu ama Türkiye’deyken okulum bana çok destek oldu.

‘4-5 SENE GİDİP GELDİM’

- Savunmada oynuyorsun...

İlk defansla başladım, bütün mevkileri denedim. Defansta oyunu daha iyi görebildiğimi fark ettim.

- Önce Macaristan’da oynadın, şimdi Amerika’dasın. Bu süreç nasıl ilerledi?

2015 yılında takımım İstanbul Buz Korsanları Spor Kulübü’yle birlikte Macaristan’a gitmiştik. Oradaki turnuvadan sonra Macar bir takım orada oynamamı teklif etti. 4-5 sene Macaristan’a gidip geldim. Eğitimime Türkiye’de devam ettim ama Macaristan’a hokey için gittim. Çok yoğun bir tempoydu. Kamplara gidiyordum, maçlar turnuva gibi oluyordu ama ben antrenmanlara da katılıyorum. Her hafta 1-2 kez Macaristan’a gidiyorduk.

- Amerika’ya gidişin nasıl oldu?

Haberin Devamı

2023’te Macaristan’da Angels Dunaujvaros takımına transfer olmuştum. 2024-2025 sezonunda da Rampage Womens Hockey’de oynadım. Ligde oynarken bir Amerikan okulu bize ulaştı ve o şekilde Amerika’ya yerleştim. Lise hayatıma Amerika’da devam ediyorum.

- Ne kadar süredir oradasın? Ailen de geldi mi?

2025’in ekim ayında gittim. Hoosac School’da eğitimime devam ediyor ve NEPSAC kadın buz hokeyi liginde oynuyorum. Amerika’da yatılı okuyorum. Tutkumun peşinden gittim diyebilirim. Büyük bir seçimdi elbette ama çok katkısı oldu. Hem çok tecrübe kazanıyorum hem tek başıma neler yapacağımı öğreniyorum.

- Avrupa ve Amerika’da ‘Türk sporcu’ kimliğiyle nelerle karşılaşıyorsun?

Haberin Devamı

Gayet mutluyum. Amerika’da bana hiçbir zorluk çıkmadı. Spora önem verdikleri için çok samimi bir şekilde yaklaştılar. Hiçbir sorunum yok şu an.

- Sıradaki hedefin nedir?

Hedefim NCAA (National Collegiate Athletics Association). ABD Üniversitelerarası Spor Birliği, birinci liginde oynamak istiyorum.

- Hiç sakatlık ya da riskli durumlar yaşadın mı?

Her an her şey olabilir. Geçen sene parmağım kırılmıştı antrenmanda, bir talihsizlik olmuştu ama yine de oynadım.

- Milli takım formasıyla sahaya çıkmak senin için ne ifade ediyor?

Çok güzel bir his. Amerika’da ülkemi temsil ettiğim için o kadar mutlu ve gururluyum ki kelimelerle anlatmam imkânsız.

Haberin Devamı

- Buz hokeyine yeni başlayan gençlere bir şey söylemek ister misin?

Kesinlikle önerdiğim, çok aktif bir spor.

- Şampiyona şimdilik nasıl geçiyor?

Güzel geçiyor. Tempo böyle devam ederse madalya geleceğini düşünüyorum.

- Unutamadığın bir maç anın var mı?

Geçen sene U18, İzlanda maçı. Final maçıydı ve bizim şampiyon olduğumuz maçtı. Unutulmazdı, onun yerine koyabileceğim bir maç yok. U18 olarak aldığımız ilk altın madalyaydı.

- Kariyer planında başka neler var?

Amerika’da üniversite okumak istiyorum. Bölüm konusunda kararsızım. Ama bu sporun yayılması, gereken ilgiyi görmesi için de çalışmak istiyorum.

Haberin Devamı

‘TRİBÜNLERDE 3 BİN KİŞİLİK SEYİRCİYLE OYNADIK’

Alper Solak, Buz Hokeyi U18 Kadın Milli Takımı Başantrenör

“Geçen sene 2B grubunda şampiyon olarak bir üst gruba, 2A grubuna yükseldik. Son yıllarda Türkiye’de buz hokeyine ilgi arttı. Geçen sene şampiyonada tribünlerde neredeyse 3 bin kişilik seyirciyle oynadık. Alt yaş grubundaki sporcularımız da çoğaldı. Türkiye son yıllarda özellikle kadın hokeyinde çok iyi bir mesafe kat etti.”

‘YÜKSELİŞ VE PROFESYONELLEŞME EVRESİNDEYİZ’

Halit Albayrak, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı

“Federasyonumuzda şu an 18 yaş altı kategorisinde kayıtlı 750’ye yakın lisanslı sporcumuz var. Lisanslı sporcu sayımız her yıl yüzde 30-40 civarında artıyor. U18 lisanslı sporcumuzun yaklaşık yüzde 40-45’i kız sporculardan oluşuyor. Eskiden erkek ağırlıklı olan altyapı, kız çocuklarımızın motivasyonuyla daha dengeli hale geldi. U18 Kadın Milli Takımımızın geçen yıl 2. Klasman B grubunda Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanması altyapıya yatırımlarımızın doğrudan sonucu. İlgi artık ‘başlangıç’ seviyesini aştı; ‘yükseliş ve profesyonelleşme’ evresindeyiz. Hedefimiz uluslararası arenada kalıcı başarılar elde etmek. Yurtdışına transfer olan genç sporcularımız, en büyük kazanımlardan biri. Yetenekli gençlerimiz güçlü liglere, kulüplere gidince hem bireysel olarak çok hızlı gelişiyorlar hem de döndüklerinde milli takıma inanılmaz tecrübe katıyorlar. Bu transferler, Türkiye’deki buz hokeyi standartlarını yükseltiyor; gençlerimiz yurtdışında gördükleri profesyonel yapıyı, antrenman disiplinini, taktik anlayışını ülkemize taşıyor. Bu başarı hikâyeleri, çocuklara ‘ben de yapabilirim’ motivasyonu veriyor. Önümüzdeki 4-5 yılda Samsun, Kocaeli, Erzurum, Bursa, Kars, Tekirdağ gibi illerde başlattığımız çalışmalarla sporcu sayısını katlayarak arttıracağız. Hedefimiz dünya şampiyonalarında kalıcı olarak üst klasmanlarda yer almak ve olimpik seviyeye ulaşmak.”