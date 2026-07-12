‘Türkiye’den bir boyband çıkabileceğine inanmıyordum’

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Universal Music Türkiye ofisinin kapısından içeri girdiğimiz anda heyecanları yüzlerinden okunan dört genç karşılıyor bizi. Onlarla Radik5l grubunun kuruluş hikâyesinden Türkiye’de erkek grubu olmaya, çocukluk hayallerinden en çok dinledikleri sanatçılara kadar haklarında merak edilenleri konuşuyoruz.

◊Biraz sizi tanıyalım... Dans ya da müzik yolculuğunuz nasıl başladı?

İbrahim Can Kaya: 7-8 yaşlarındayken evde sürekli dans etmeye çalışıyordum. Profesyonel olarak 17 yaşımda dans etmeye başladım.

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Vedat Çelik: Çocukluğumdan beri şarkı söyleyen, şarkı yapan bir çocuktum. Benim hep İstanbul hayalim vardı. Çünkü İstanbul’dan dünyaya açılabileceğime inanıyordum.

Yusuf Emre Akbıyık: Çok küçük yaşlardan beri sporun içindeydim. Balıkesir’de büyüdüm. Beden eğitimi öğretmenliğinden bu sene mezun oldum. İstanbul’a gelir gelmez ilk yaptığım şey bir dans kursuna yazılmaktı. Aslında çocukluğumdan beri kendi kendime şarkı da söylüyordum. Barbaros Behçet (Taştan) Hocamızla tanışınca vokal anlamında da çok geliştim.

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Yuşa Akbıyık: 17 yaşımdan beri profesyonel olarak dans ediyorum. Küçüklüğümden beri birçok sporu denedim, dansla tanıştıktan sonra doğru yerde olduğumu hissettim.

◊Yunus Emre’yle akraba mısınız?

Yuşa Akbıyık: Hayır.

◊Radik5l nasıl bir araya geldi?

Vedat Çelik: Uzun zamandır dinlemek ve yapmak istediğim müziğin peşindeydim. Hazırladığım şarkıları ilk kez Yuşa’ya dinlettim ve bir boyband kurma fikrini konuşmaya başladık. Her görüştüğümüz kişi Radik5l fikrini beğendi ve Türkiye’de eksik olan bir alanı doldurabileceğimizi söyledi. Ama ilk görüşmelerde şarkıları henüz dinletmediğimiz için herkes “Türkiye’de boyband tutmaz, devam etmez” diyordu. Şarkıları dinledikten sonra fikirleri değişti. Koreografilerde Emre Öztürk ve Ceyda Nur Özer’le; vokal tarafında da Barbaros Behçet ve Jülide (Canca) Hocamız bize çok büyük katkı sağlıyor. Menajerimiz İrem Açıkgöz bu süreçte bize çok büyük güç kattı.

◊Türkiye’de ‘erkek grubu’ kültürü çok yaygın değil. Sosyal medyada sizden cesaret aldığını söyleyen birçok çocuğun yorumuna denk geldim...

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Yusuf Emre Akbıyık: Türkiye’de erkeklerin dans etmesi hâlâ çok yaygın ve kolay kabul gören bir şey değil. Bugün kız ve erkek gruplarının konuşuluyor olması bile bence bu kültürün değişmeye başladığının bir göstergesi.

İbrahim Can Kaya: Bağcılar’da, mahalle kültürü içinde büyüdüm. Bu yüzden ben de “Erkek adam dans mı eder” gibi sözleri çok duydum. Mahallede böyle bir algı vardı.

Yuşa Akbıyık: Sadece yaptığımız sanatla değil, karakterimizle ve duruşumuzla da gençlere örnek olabileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye’nin böyle bir noktaya gelmesi beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü ben hep yurtdışındaki gruplara bakarak büyüdüm ve ‘Keşke Türkiye’de de böyle bir erkek grubu olsa’ diye düşünürdüm. Hatta uzun süre bunun Türkiye’de mümkün olabileceğine inanmıyordum...

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Vedat Çelik: Hepimiz adına gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü büyük bir risk aldık. Ama hepimiz inandığımız bir hayalin peşinden gittik.

‘HER AN HER ŞEY OLABİLİR’

◊Radik5l’e beşinci üyenin ekleneceği doğru mu?

Vedat Çelik: Biz bu projeyi en başından beri beş kişi hayal ettik. Yolculuk boyunca farklı dönemlerde beşinci üye olarak düşündüğümüz isimler oldu. Bizim için beşinci üye her zaman vardı... Bundan sonraki günlerde de Radik5l’de her an her şey olabilir diyelim.

◊Grubun ismi nereden geliyor?

Yuşa Akbıyık: Uzun süre isim düşündük. Sonunda Radikal isminde karar kıldık. Kelimenin bir anlamı ‘kök’, diğer anlamıysa ani ve güçlü değişim. Biz de Türkiye’de böyle bir değişimin parçası olacağımıza inandığımız için bu isim bize çok doğru geldi.

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◊İlk şarkınız olarak neden özellikle ‘Hayran’ ile çıkış yapmaya karar verdiniz?

Yuşa Akbıyık: Biz ilk şarkımızın duyulduğu anda insanların aklında kalmasını istiyorduk. ‘Hayran’ın bunu sağlayacak, güçlü bir çıkış şarkısı olduğuna inandık.

◊Son dönemde birçok grup yarışma programlarıyla tanıtıldı. Sizse hiçbir yarışma süreci olmadan çıktınız...

Yusuf Emre Akbıyık: Her grubun avantajları ve dezavantajları var. Yarışmadan çıkan grupların da farklı artıları oluyor, bizim de... Biz şu an bulunduğumuz noktadan memnunuz. Çünkü son dönemde yapılmayan bir şeyi yaptık. Bir anlamda Radik5l’e yakışan, radikal bir çıkış oldu.

‘HEPİMİZ BEKÂRIZ’

◊Siz en çok kimleri dinliyorsunuz?

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Yusuf Emre Akbıyık: Ben kendimi gerçekten iyi bir pop dinleyicisi olarak görüyorum. Her türünü dinliyorum. Amerikan popundan Türkçe popa, K-Pop’tan J-Pop’a kadar…

İbrahim Can Kaya: Ben eskiden daha çok rap dinliyordum ama arkadaşlarım sayesinde sıkı bir pop dinleyicisi de oldum. Manifest’in bütün şarkılarını ezbere biliyorum. Onun dışında Tarkan, Edis ve Kenan Doğulu’yu çok dinliyorum.

Yuşa Akbıyık: Ben de pop müziği çok dinliyorum ama dinlenmek istediğimde rotam değişiyor. Dansla çok iç içe olduğum için dinlenmek istediğimde Sezen Aksu çok iyi geliyor.

Vedat Çelik: Ben de en çok Tarkan dinliyorum ve ondan çok ilham alıyorum. Bunun dışında özellikle 2000’ler ve 2010’lar Amerikan popu... Aslında Radik5l ile yapmak istediğimiz şey, o ruhu bugüne taşımak. Ama bunu Türkiye’nin kültürüyle ve müziğiyle harmanlayarak yapmak istiyoruz.

◊Hayranlarınızın en çok merak ettiği sorulardan biri… Hayatınızda biri var mı?

Radik5l: Hepimiz bekârız.

◊Burçlarınız da merak ediliyor...

Vedat Çelik: Boğa burcuyum, yükselenim Aslan.

Yuşa Akbıyık: Koç burcuyum, yükselenim Yengeç.

İbrahim Can Kaya: Aslan burcuyum, yükselenim Başak.

Yusuf Emre Akbıyık: Akrep burcuyum, yükselenim Yay.