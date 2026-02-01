‘Türk tiyatrosuna bana hissettirdikleri için borcumu ödemek istedim’

Haberin Devamı

Toygar Durak (29) yaklaşık bir yıl önce ‘Bir Tiyatrocunun Hatıra Defteri’ (BTHD) Instagram hesabını açtı. Tek başına yola çıktığı serüveninde yol arkadaşları edindi. 12 kişilik bir ekip oldular. Toygar Durak ve BTHD ekibi, bugünlerde YouTube üzerinden yayımladıkları, Türk tiyatrosuna gönül vermiş birçok duayen isimle yaptıkları kısa söyleşilerden oluşan ‘Usta’ programıyla kendilerinden söz ettiriyorlar. Hatta, İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da her sene düzenlenen uluslararası sanat festivali Edinburgh Festival Fringe’e 2025’te Türkiye’den akreditasyon alan tek ekip oldular ve oyunları izleyip içerik ürettiler. Ekibin kurucusu Toygar Durak’la içeriklerini, BTHD’nin kuruluş hikâyesini ve Haldun Dormen’le yaptıkları röportajı konuştuk.

Haberin Devamı

◊ ‘Bir Tiyatrocunun Hatıra Defteri’ hesabını açmaya nasıl karar verdiniz?

Tiyatroda çoğu zaman bir şeylerin arkasına saklanabiliyorsun; karakterin, rolün, yönetmenin, rejinin... Birçok unsur var. Sosyal medyadaysa içerik üreteceksen bir persona yaratman gerekiyor. Tiyatroya dair bir şey yapacaksam, bunun anlamlı ve kaliteli bir şey olmasını istedim. Türkiye’de kimse oyun anlatmıyor. Yorum yazan çok ama tiyatroya dair düzenli içerik üreten yok. Yurtdışında insanların gidip izleyemediği oyunları anlatayım diye başladım. Sayfanın ilk gönderileri Broadway’de izlediğim oyunlar üzerinden ürettiğim içeriklerle ilgiliydi.

◊ Yerli oyunları yorumlamıyorsunuz. Bunun özel bir sebebi var mı?

Türkiye’de tiyatronun yaşadığı onca zorluk varken özellikle küçük tiyatroları eleştirmek istemiyorum. Çünkü evet, çok yetenekli oyuncularımız var. Ama para meselesi o kadar belirleyici ki ister istemez niteliksiz işlerin ortaya çıkmasına da sebep oluyor. Türkiye tiyatrosunda ortam çok acımasız. Ben tek bir kişi olarak bu acımasızlığa katkı sunmamalıyım diye düşünüyorum.

Haberin Devamı

◊ Hesap isminin bir hikâyesi var mı?

İsmin Türk insanına hitap etmesini istiyordum. Hem kısaltması hem de bir anlamı olsun diye düşündüm. Genco Erkal’ın ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ oyunu vardır, hesabın açıldığı dönem Genco Erkal’ı da yeni kaybetmiştik. Oradan çağrışım yaptı.

◊ Hesabı açarken neyi hedefliyordunuz?

‘10-15 bin takipçili bir tiyatro sayfası olsa yeter’ diyordum. Şu anda 21 bin takipçide. Hayalimin de üstüne çıktı. Başlarda sadece oyun anlatıyordum. Şimdi Türk tiyatrosunun tarihine dair içerikler de paylaşmaya başladık. Başta bu kadar Türk tiyatrosuna girmeyi düşünmüyordum. Ama bir gün bir mesaj geldi... Uşak’ta bir öğretmen, okulunun tiyatro ekibine bizim sayfayı takip ettirdiğini yazdı ve her şeyi değiştirdi.

Haberin Devamı

◊ Tek kişi başlayıp büyüyen bir ekip olmuşsunuz...

Şu an 12 kişiyiz. Herkes kendi içeriğinden sorumlu.

◊ Oyuncu olma hikâyeniz de sürprizli...

Galatasaray Lisesi ve Sabancı Üniversitesi mezunuyum. Paris’te bir yıl hukuk okudum ama sevmedim. Kanada’da eğitim aldım, Amerika’da 2,5 yıl konservatuvarda okudum. Orada tiyatro kumpanyalarına katıldım. Türkiye’ye döndüm ama döndüğümden beri Amerika’dan tiyatro anlamında aldığım audition ve teklif sayısı hâlâ Türkiye’dekinden fazla. Yaklaşık 2,5 yıldır buradayım.

◊ Neden Türkiye’ye döndünüz?

İki nedeni var. Birincisi mezun oluyorduk, çevremiz değişecekti, iş koşturmacası başlayacaktı. İkincisi, orada çok oyun izledim. Broadway, arkadaşlarımın oyunları, farklı okullar... 2,5 senede 100’den fazla oyun izledim, yaklaşık 10 oyunda da oynadım. Ne yazık ki Türkiye’nin tiyatroda ne kadar geride kaldığını fark ettim. Sadece sanatsal değil, profesyonel çalışma açısından da. Buraya biraz bir şeyleri değiştirmek, biraz fark yaratmak için döndüm.

Haberin Devamı

“Haldun Dormen bize ‘İyi ki geldiniz, uzun zamandır bu kadar mutlu olmamıştım’ dedi.”

‘Gelin şekerim!’

◊ Duayen tiyatrocu Haldun Dormen’in ilk bölüm konuğu olduğu ‘Usta’ programı nasıl ortaya çıktı?

Bu program için tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür etmem gerekiyor. Haldun Dormen’le de altı ay önce, temmuz ayında çekim yaptık. Çektiğimiz bir videoda ‘Lüküs Hayat’ oyununun yazarlarından bahsettik, bazı takipçilerimiz bizi “Bu oyunu Nâzım Hikmet yazdı, bir şey bilmiyorsunuz” diye linçledi. Biz de sorunun cevabını ararken “Haldun Hoca’ya soralım” dedik. O da “Gelin şekerim” dedi ve bizi davet etti. Bu fırsatı yakalamışken tek soru sorup dönmek istemedik. Bir program yapalım dedik.

◊ Haldun Dormen’le yaşadığınız unutulmaz bir an var mıydı?

Haberin Devamı

Haldun Hoca’nın ayağının sakat olduğunu herkes bilir, kendisi de söyler. Ağrısına rağmen biz evden ayrılırken ayağa kalktı ve bizi uğurladı. “Hocam lütfen, oturun” dedim. Ama “Hayır. İyi ki geldiniz, uzun zamandır bu kadar mutlu olmamıştım” dedi.

◊ Programın devamı gelecek mi?

Şu ana kadar 12 ustayı çektik. Haldun Dormen, Nevra Serezli, Zihni Göktay, Deniz Türkali, Bülent Emin Yarar, İpek Bilgin, Tarık Papuççuoğlu, Suna Selen, Tilbe Saran, Özen Yula ve iki de henüz yayımlamadığımız isim. Hedefimiz 20 bölüm. Kıymetli bir arşiv olacak. 30 yaşıma gelmeden Türk tiyatrosuna bana hissettirdikleri için kendi çapımda küçük bir borç ödemek istedim.