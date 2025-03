‘Trafik yüzünden bazı geceler ofiste kalıyorum’

Haberin Devamı

Sabah trafiğini atlatmak için erkenden yola çıkıp ofisin otoparkında uyuyanlar, mesai uzadığında eve dönmek yerine ofiste kalanlar, yolda podcast dinleyip dizi seyredenler, evini taşıyanlar hatta şehirden taşınanlar... Bu insanların ortak noktası İstanbul’da yaşamaları ve şehrin bitmeyen trafik çilesi nedeniyle kaybettikleri zaman! Yazılım şirketi Inrix’in 2024 yılı araştırmasına göre İstanbul, New York’u geçerek dünyanın en kötü trafiğine sahip şehri oldu. Her yıl dünya genelinde en fazla trafik yoğunluğuna sahip şehirlerin sıralamasını yapan ABD merkezli şirket, analizlerini trafiğin en yoğun olduğu saatlerde harcanan süreye göre hesaplıyor. Buna göre İstanbul’da bir sürücü trafik nedeniyle 2024 yılında 105 saat kaybetti. Geçen yıl İstanbul’daki sürücüler için kayıp süre 91’di. Yaşanan yüzde 15 artış İstanbul’u listenin birinci sırasına taşıdı. Geçen yılın birincisi New York ise bu yıl trafikte kaybedilen 102 saatle listede ikinciliği Şikago’yla paylaştı. Üçüncü sırada 101 saat kayıpla Londra var.

Herkesin bildiği üzere İstanbul’da bir yerden bir yere gitmek artık gerçekten çok zor. Sabah birkaç saat daha önce uyanıp kimseler yokken erkenden mesai yerinde olmak bir seçenek. Fakat akşam dönüş trafiğini atlatmak için yapılacak pek de bir şey yok. İstanbul’un trafiğinde kaybettiği vakti farklı şekilde değerlendirmeye çalışanlar ya da vakit kaybetmemek için farklı formüller yaratanlarla konuştuk.

‘Taşınmayı düşünüyorum’

Okan Parlak, Pramo İnşaat kurucu ortağı

İstanbul Anadolu Yakası’nda oturuyorum, fabrikam Gebze’de. Eskiden 45 dakikada gittiğim yolu artık ne sabah ne de akşam trafiğinde 2 saatten önce gidemiyorum. Fabrikada mesaimiz 18.00’de bitiyor ama ben trafiğe girmemek için 20.00’den önce çıkamıyorum. Mesaimin uzun sürdüğü gecelerdeyse eve dönüp sabah yeniden trafiği çekmek yerine ofiste kalmayı tercih ettiğim günler olmaya başladı. Tüm telefon konuşmalarımı trafikte halletmeye çalışıyorum. Kurtköy’de

ev bakmaya başladım, taşınmayı düşünüyorum.

‘2 saat erken gidip dizi izliyorum’

Samet Alkim, ilaç sektörü çalışanı

Bir ilaç firmasında çalışıyorum, evim Beylikdüzü’nde ve her gün farklı hastaneleri ziyaret ediyorum. Bölgem genel olarak, Çapa, Cerrahpaşa, Maslak. Bazen genel müdürlük için Ataşehir’e de gidiyorum. Gün içinde devamlı mobil halde olduğumdan günümün 4-5 saati trafiğin içinde geçiyor. Sabah trafiğinden kurtulmak için erkenden kalkıp varacağım yere 2 saat önce gidiyorum. O 2 saati ya bir otoparkta uyuyarak geçiriyorum ya da varsa yapmam gereken işler, bir kafeye girip onları hallediyorum. Çevremde evden çok daha erken çıkıp otoparkta uyuyan birçok insan var. Eğer işim ve uykum yoksa tabletimden dizi seyrediyorum. Sezon sezon diziler, filmler bitirdim. Trafikte öyle çok vakit kaybediyorum ki, o zamanı değerlendirmek mecburiyetinde hissediyorum. Sabah trafiğinin bir şekilde çözümü var ama akşam trafiğinden kaçmak mümkün değil. Haliç Köprüsü, Küçükçekmece, Mahmutbey gişeler, nereye baksam bordo! İstanbul’da bordo olmayan bir yer kaldı mı bilmiyorum. Ben de akşam trafiğine farklı çözümler getirmeye çalışıyorum. Bir tanesi müzik dinlemek yerine sevdiğim podcast serilerini dinlemek, ikincisi arkadaşlarımı aramak. Akşam trafiğinde o kadar çok konuşma yapıyorum ki arkadaşlarım arasında açık ara en vefalı benim şu anda. Sıradan, konuşmak istediğim herkesi arıyorum.

‘İstanbul’da işinle evinin birbirine yakın olmasından daha büyük bir zenginlik yok’

Alican Coşkunarda, otomotiv sektörü esnafı

6 sene boyunca her sabah Bahçeşehir’den Maslak Oto Sanayi’ye gittim. Sabah 5.30’da uyanıp saat 6.00 olmadan yola çıkmam gerekiyordu. Bahçeşehir’de başlayan gişe trafiğine takılmam yolumun 45 dakika daha uzaması demek çünkü. Eşimin işi, çocuklarımın okulu ve bize yardım eden eşimin annesi bu tarafta oturduğu için evimi taşıyamadım ama işimi evime yakın bölgede ayarladım. Çünkü sabah trafiğine erken yola çıkıp bir çözüm bulunsa da akşam trafiği gerçek bir çileye dönüşüyordu. İnsan her gün o yoğunluğu çekince strese girmemesi mümkün değil. Dolayısıyla da trafikte sürekli kavgalar çıkıyor. İstanbul’da işyerinle evinin yakın olmasından daha büyük bir zenginlik yok.

‘Artık motosiklet kullanıyorum’

Sarper Akar, çağrı merkezi yöneticisi

Ataşehir’de oturuyorum, işyerim Şişli Okmeydanı’nda. Ataşehir tüm çevre yollarına bağlantısıyla kolay bir lokasyonda olmasına rağmen sabah ve akşam trafiği gerçekten çok kötüdür. 3 yıl işe arabayla gittikten sonra ya işi bırakacaktım ya da evimi taşıyacaktım. Sonunda araba kullanmayı bırakıp motosiklete geçtim. Artık çok daha rahat gidip gelebiliyorum işe.

‘İşyeri otoparkında uyuyan birçok insan var’

Duygu Özalan, iş analisti

Beylikdüzü’nde oturuyorum, işyerim Levent’te. Ağustos ayında evlendik ve eşimle Beylikdüzü’ne taşındık. Ben artık haftanın 2 günü ofise gittiğim bir çalışma sistemine geçtim. Sabah evden erken çıkmazsak yol 2 saat sürüyor. Eşim de evden çalışıyor ve beni bırakmak için

Levent’e gelip o günlerde paylaşımlı ofisleri kullanıyor. Hem vakit kaybetmek hem de o strese girmek istemediğimizden “Erken çıkalım, ofisin önünde uyuyalım” diye konuştuk aramızda. Denedikçe olabildiğini gördük. 2 saatte gittiğimiz yolun 35 dakika sürdüğünü görünce de vazgeçemediğimiz bir şey oldu. Etrafımızda işyeri otoparkında uyuyan birçok insan var. İstanbullular için yeni bir durum değil bu ama biz sosyal medyada paylaşınca ilgi çekti. Sabah trafiğini bu şekilde hallediyoruz ama akşam trafiğine erken çıkmak diye bir çözüm yok tabii. AVM’lerde vakit geçirip trafiğin geçmesini bekliyoruz, yemek yiyoruz, arkadaşlarımızla görüşüyoruz.