Trafik kazalarının kaçını siz yapıyorsunuz, kaçını biz yapıyoruz?

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Gün hızlı başladı. Oyun oynarken saatin kaç olduğunu fark etmediğimden geç yatıp sonrasında kalkamadım. Hızlıca görüşme yapacağım kafede aldım soluğu. Hemen kahvemi söyledim ve laptop’a oyunu yüklemeye koyuldum.

Garson arkadaş merak etti: “Abi ekran karanlık, ne yapıyorsun” dedi. Ekranı açtım ama yine anlaması mümkün değil. Körler için yapılmış bir oyun oynuyorum ve görüntüde yazı akışından başka bir şey yok. Baktım vazgeçmiyor, kulaklığın birini ona verip oyunu Türkçeye çevirdim. Kulaklıktan kamyon motoru sesi geliyor ve ekran okuyucu yolla ilgili bilgiler veriyor. Etrafındaki seslerden yolun neresi olduğunu anlayarak bir sürüş yapıyorum. Ne yaparsam yapayım garsona anlatamadım durumu. “Neyse abi” deyip kalktı. Kalan yerden, Minnesota’dan yola devam ettim. Amerikan haritasında geçiyor bütün nakliye işleri. Oyun üreticilerine ulaştık ve bizim haritamızı da oyuna katmayı teklif ettik. Henüz cevap gelmedi ama bakalım.

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Neden bunu anlatıyorum? Instagram sebebiyle... Birçok engel grubunda içerik paylaşan bir arkadaş var. Son birkaç paylaşımını izlediğim biri ortopedik engellilerin nasıl araba kullandığını çok iyi anlatıyor ve gelen yorumlar ilginç. Yorumlara bakınca şaşırıyor insan. Neden kabul edemiyorsunuz? En bencil yorumsa onun trafiğe çıkmasından endişelenip kaza yapacağını, diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığını söyleyen hesap sahibinin yorumu! Sadece engelsiz tarafı düşünen, sığ düşünce yapısına sahip bir kişi...

Trafik kazalarının kaç tanesini siz yapıyorsunuz, kaç tanesini biz? Yorumdan önce bir bakmak lazım. Kaç bastonum kaldı araba ve ayaklar altında... Belki bastona harcadığım parayla araba alabilirdim; eğer görmeden kullanılsaydı.

Birinin araba kullanmasını kabul edip daha iyileştirmek için kendi üstünüze vazife olan tarafını düşünmek yerine, neden onu trafikten men etmeyi düşünebiliyorsunuz? Neden artık normalleşmiyoruz? Engelli diye yapabildiklerini yapabilmek için tonlarca engeli aşmış olana artık azıcık saygı gösterin. Herhangi bir sürücünün tüm haklarına o da sahip. Lütfen artık bunu sindirin ve beraber yaşamayı çözelim. Sizler engelsiz olarak her şeyi sanki doğru mu yapıyorsunuz? Yapıyorsunuz da neden bu kadar kaza haberi görüyoruz her gün? Konu engellilikle ilgili değil çünkü.

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Üstelik arabalara sürüş konforunu sağlamak için kaç mühendis çalışıyor; bu onlara da hakaret.

Başka bir paylaşımdaysa asansörün önünde bekleyen robotu izledim: Asansörü çağırmış, otelin bir odasına oda servisi yapacak. Asansör geliyor, önce robot, sonra videoyu çeken kişi biniyor. Robot 18’e basıyor ve 18’inci katta iniyor. Bunun altına hayranlıkla yorum yapanlar robota inanıyor da aynı mühendislerin yaptığı arabayı biz kullanınca neden kabul edemiyor? Sözün kısası, neyi yaptığımızı boş verin, zaten yapabiliyoruz. Neyi yapamayacağımızı da düşünmeyin. Ne yapmak istiyoruz ve onu beraber nasıl yaparız kısmına geçmek istiyorum. Her sese iyi pazarlar...