Tescilli 10’uncu kiraz Kemalpaşa’dan

Kiraz, gülgiller familyasından bir ağaç. Anavatanı Kuzey Anadolu. Giresun ise bu meyvenin gen merkezlerinden biri. ABD, İran ve İtalya gibi ülkelerde de üretilse de en büyük üretici Türkiye. Meyvenin özellikleri toprağına, havasına ve suyuna göre farklılık gösteriyor. Bu farklılıkların ortaya çıkardığı en şöhretli kiraz İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yetiştiriliyor. Bu şöhret geçen günlerde coğrafi işaret alarak nihayet tescillendi.

Türkiye’de üretilen yaklaşık 650 bin ton kirazın yüzde 12’lik kısmı Kemalpaşa’dan karşılanıyor. Üretim başarısını bugüne kadar ihracatta yakalayamayan Kemalpaşa kirazının coğrafi işaret alması ve ardından aynı sürecin Avrupa Birliği için başlatılmasıyla ihracat potansiyelinin de arttırılması bekleniyor.

Peki, Kemalpaşa kirazının belirleyici özellikleri neler? Her şeyden önce iklimi ve koşulları nedeniyle kiraz için açık hava serası olan Kemalpaşa dünyada kirazın en erken olgunlaştığı yer. Bilimsel çalışmalar bu bölgede yetiştirilen kirazın 25 farklı aroma bileşenine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Diğer kirazlara göre daha ağır ve büyük olan Kemalpaşa kirazı aynı zamanda en yüksek antioksidan oranına sahip. Diğer coğrafi işaret alan kirazlarımızsa şöyle: Darboğaz, Ereğli beyaz, Malatya dalbastı, Salihli, Akşehir, Uluborlu, Sultandağı gılli, Sultandağı ve Honaz kirazları.

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