“Televizyonda maç varken dizi izlemeyeceğinize, alışverişte yanında olacağınıza söz veriyor musunuz?”

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Kimi tiyatrocu, kimi emekli nikâh memuru... Düğün düğün gezip gelin ve damadın istediği konsept ve uzunlukta nikâh kıyıyorlar. Tiyatral Nikâh Sanatçıları hizmet hattından teklif alıyorlar. Çiftlerin hayal dünyasına göre hizmet veriyorlar. Gelin ve damadın belirlediği konsepte uygun olarak komik, romantik ya da klasik bir tören hazırlıyorlar. Düğün stresi yaşayan çiftleri nefes egzersizle rahatlatan bile var.

Belediye memurları yoğunluk nedeniyle nikâhları kısa tuttuğu için bu hizmete olan talep artsa da onları düğününüze çağırmadan önce resmi nikâhınızın olması şart. Çünkü bu temsili bir şov. Bu arada hangi şehirde olduğunuzun önemi yok, Tiyatral Nikâh Sanatçıları’nı 0850 888 86 14’ten arayıp nikâhınıza davet edebilirsiniz.

‘EN ÇOK ESPRİLİ TEMALARIMIZ TERCİH EDİLİYOR’

Bora Ünsal, 43, Bursa (@tiyatralnikah)

Ben bu işe tiyatrocu bir arkadaşımın yönlendirmesi üzerine başladım ve gelecek vaat ettiğini gördüğüm için tüm yasal haklarını ve marka tescilini üzerime aldım. Ancak şunu söylemeliyim ki tiyatral nikâh memurluğu kolay bir performans değil. Sırtına cüppe, eline defter alan herkes bu işi yapamaz. İşimizin belli kuralları var. Mesela bizim nikâhlarımızda şu cümle kesinlikle kullanılamaz: “Medeni Kanun’un ve belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizi eş ilan ediyorum.” Çünkü bu resmi bir nikâh değil.

Bu yüzden bizimle çalışmak için müracaat eden tüm adayları sıkı bir eğitime tabi tuttuktan sonra görev yerlerine yollarız.

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Nikâhlarımızı belediye nikâhındaki gibi ciddi değil, daha özenli, çiftlerin istediği gibi cümlelerle kıyarız. Bu sebeple en çok esprili temalarımız tercih edilir. Mesela gelin hanıma şöyle sorarım: “Siz gelin hanım, yanınızda duran nişanlınız Ahmet Bey’le, iyi günde kötü günde, sağlıkta ve hastalıkta yan yana olacağınıza, televizyonda maç varken dizi izlemeyeceğinize, haftada bir gün arkadaşlarıyla halı saha maçına gitmesine izin vereceğinize söz vererek... Ve damat bey siz, nişanlınız Ayşe Hanım’la, iyi günde kötü günde, sağlıkta ve hastalıkta yan yana olacağınıza, çantacıda, ayakkabıcıda onunla gezeceğinize, AVM’lerde tur atarken ‘Yeter artık’ diye bağırmayacağınıza söz vererek kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz?”

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Önce resmi nikâh şartı var.

Belediyedeki memurlar gibi zaman kısıtlamamız yok. Böylece çiftler en özel günlerinde stres yaşamıyor. Bizler, davetliler gelmeden 1 saat önce alanda hazır olup çiftlerimizle prova yaptıktan sonra nikâha çıkıyoruz. İlginç olaylar da yaşıyoruz tabii. İstanbul’da, Çamlıca Tepesi’ndeki park alanında halka açık olarak kıydığım nikâh çok ilginçti. Tam nikâhı kıyarken hiç beklemediğim anda çiftin bir akrabası arabasından bistro masa çıkardı ve herkesin bakışları içinde ben çiftin nikâhını kıydım. Masasız olmaz diye düşündü herhalde.

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Fiyat tarifemiz belediye hizmet tarifesine yakın. Sabit bir fiyat yok çünkü Tiyatral Nikâh Sanatçıları Türkiye Platformu olarak Türkiye’nin her yerine hizmet veriyoruz. Bu yüzden fiyatlarımız şehir, yol ücreti ve konaklama gibi kriterlere göre belirleniyor.

‘DÜĞÜNLERİN KIRMIZI SAÇLI NİKÂH MEMURUYUM’

Nimet Kahraman, 56, İzmir (@nikah_sanatci-nimet_kahraman)

Seremoni sırasında “Ben değil biz oldunuz ve çok güzel bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu yolculukta inişler de virajlar da olur. Önemli olan böyle durumlarda birbirinize destek olmanız...” diyerek ellerini sıkıca tutturuyorum. Ve “Bu eller sonsuza mühürlenmiştir” deyip cüzdanı ikisine birlikte veriyorum. Ardından “Yolunuz sevgi yolu, yolunuz aşk yolu, yolunuz sonsuz mutluluk yolu olsun” diyorum. Bir de “Birlikte can cana, göz göze ve diz dize içmeniz dileğiyle...” diyerek 2 kişilik Türk kahvesi fincanı hediye ediyorum.

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İstediğiniz yere geliyorlar.

Bizden en çok sahilde günbatımı nikâhı isteniyor. Çiftler bizi esprili, kahkahalarla dolu, zaman kısıtlaması olmayan nikâhlar düzenlediğimiz için tercih ediyorlar. Vurgularımı ve temennilerimi seviyor, ‘Kırmızı saçlı nikâh memuru’ olarak beni istiyorlar. Meryem Ana’nın evinde dilekleri kabul olan bir çiftin törenini orada yaptım. Kıyarken en heyecanlandığım nikâhsa oğlumunkiydi.

‘SEREMONİYİ KİŞİSELLEŞTİRMEYİ SEVİYORUM’

Yıldız Sert, 41, Ankara (@temsili_nikah)

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Tiyatro ve TV oyunculuğum sayesinde sahnelere çok alışkınım. Bir arkadaşım “Senden çok güzel nikâh memuru olur” dedi ve oldu. Çoğu dizide nikâh memurunu canlandırdım zaten. Düğünlerde sadece bir memur değil, çiftin o andaki duygularına tercüman olan kişiler oluyoruz. Ben seremoniyi kişiselleştirmeyi seviyorum. Gelinimden bir parça, damadımdan bir parça katarak, her izlediklerinde “Bu tamamen bizi yansıtıyor” demelerini istiyorum. Mesela damadıma “Damat bey bilir misiniz bir kadının alnı dudaklarından kıymetlidir. Neden? Çünkü oraya seni seviyorum yazılmıştır. Alın yazınız eşinizi tebrik edebilirsiniz” derim ve damat eşini alnından öper.

Temayı müstakbel çift seçiyor.

Çok duygusal anlar yaşanır düğünlerimizde. Bir defasında gelinime “Eş olarak kabul ediyor musunuz” dedim. “Evvveeetttt” diye haykırdı. Damadıma döndüm, damat yok! Arkadaşları kucakladıkları gibi kaçırmışlar. Ben de “Bugün bu imzayı almadan buradan bir yere gitmiyorum” dedim ve bağdaş kurup oturdum. Sonra damat arkadaşlarıyla beraber “Sonsuza kadar evetttt” nidalarıyla geldi. Bu işin bana en büyük getirisi çok güzel dostluklar ve muhteşem çiftler oldu.

NİKÂH MASASINA ÇORAP...

Mâlik Erbaşı, 38, İstanbul (@nikahmemurukirala)

Düğün ve eğlence sektöründe uzun yıllar hizmet verdikten sonra tiyatral nikâh sanatçısı olmaya karar verdim. Bu işte eğitim çok önemli. Biz çiftlerin duygu ve düşüncelerini çok iyi anlamak zorundayız. Çiftlerin stresini azaltmak için nefes egzersizleri gibi tiyatroda kullanılan bazı yöntemleri uyguluyoruz. Kutsal bir iş yapıyoruz. Ben evlilik cüzdanını verirken “Yuvayı dişi kuş yapar diye diye bütün yükü kadınlarımıza yüklüyoruz. Siz yuvanızın yükünü birlikte taşıyın, evlilik cüzdanınızı da birlikte alın” diyorum.

Nikâh memurunun konuşması çiftlerin düğün stresini azaltıyor.

Düğün günü çiftler çok panik oluyor. Biz de nikâhlarını diledikleri gibi kıyıyoruz. Bir keresinde bir çiftim, nikâh şahitlerine Darth Vader kostümü giydirmişti, onu unutamıyorum. Bir diğer çiftim de nikâh kürsüsüne çorap koyup “Damadın dağınıklığı burada son bulsun” demişti. En çok talep gören temamız kaptan kostümü giyerek, deniz kenarında yaptığımız... Unutulmaz ve eğlenceli oluyor. Biz çiftlerin hayal dünyasına göre hizmet veriyoruz, bu da işimizi daha eğlenceli hale getiriyor.