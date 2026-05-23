Tekvandoda Avrupa’nın zirvesindeyiz

Son yıllarda tekvandoda en başarılı ülkelerden biriyiz. 2023 Dünya Şampiyonası’nda ilk kez takım halinde dünya şampiyonu olduk. Geçen yıl tarihimizin en iyi sonucunu alarak 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyayla takım halinde dünya şampiyonluğunu kazandık. Bu yılki başarılarımızla da Avrupa’da üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olduk. 1976 yılından bu yana yapılan Avrupa tekvando şampiyonalarında toplamda 66 altın madalyaya ulaşarak liderlik koltuğuna oturduk ve İspanya’yı (64 madalya) geride bıraktık. Özellikle kadın milli takımımızın minderdeki istikrarlı performansı, ülkemizi dünyada üst seviyeye taşıdı. Münih’teki şampiyonada kadın milli takımımız

2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya aldı. Erkek milli takımımız 1 altın ve 1 bronzla şampiyonayı bitirdi. Paralimpik milli takımımız da hem genel hem erkekler hem de kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu.

‘Kasım yırtılmasına rağmen devam ettim’

Elif Sude Akgül (20 yaşında, kadınlar 49 kiloda altın madalya kazandı)

◊ Aslında bu benim ilk Avrupa şampiyonluğum değil. Alt yaş kategorilerinde de iki kez Avrupa şampiyonu olmuştum ama büyüklerde aldığım ilk Avrupa şampiyonluğu olduğundan benim için yeri çok farklı. Çok gurur verici.

◊ Kendime hep inanıyordum ama bu şampiyonluk doğru yolda olduğumu daha çok hissettirdi.

◊ Dünya ikinciliğinden Avrupa şampiyonluğuna giden yol kolay bir süreç değildi. İki hamstring’im (uyluğun arka kısmında, kalçadan dizin altına kadar uzanan üç büyük kas grubuna verilen isim) yırtılmıştı, yürüyemiyordum. Doktorlar maça gitmememi söylemesine rağmen gittim ve ilk tekmemi maçta attım. O turnuvada dünya ikincisi oldum. Ardından aynı bacakla İslam Oyunları’na gittim ve yine final oynadım. O süreçten sonra kendime bir söz vermiştim; Avrupa’da kürsünün en üst basamağında ben olacağım ve İstiklal Marşımızı okuyacağım diye. Bugün de sözümü tuttuğum için çok mutluyum.

◊ Tekvandoya başlamam biraz tesadüf oldu. Babam sayesinde başladım. Evimizin yanında bir spor kulübü vardı, voleybol için gitmiştik ama bir anda kendimi tekvando salonunda antrenman yaparken buldum. Sonrasında da tekvando hayatımın en büyük parçası oldu. Kendimi en güçlü hissettiğim yerlerden biri minder.

◊ Daha büyük başarılara ulaşmak istiyorum. Dünya şampiyonluğu ve olimpiyat madalyası en büyük hedeflerimden biri.

◊ Özellikle kadın sporcuların başarıları bana ekstra motivasyon veriyor. Nur Tatar’ın benim üzerimde yeri çok farklı. Küçüklüğümden beri aynı antrenmanlarda büyüdük diyebilirim. Şimdi kadın milli takım antrenörümüz. Bu süreçte üzerimde çok büyük emeği var.

◊ Bu sporda mental güç gerçekten çok önemli. Zor anlarda sakin kalmayı öğrenmek gerekiyor. Ben bu konuda kendimi şanslı hissediyorum çünkü hiçbir zaman maç stresi yaşayan biri olmadım. Normal hayatımda da çok rahat bir insanım.

◊ En zor kısmı bazen normal bir genç gibi yaşayamamak oluyor. 20 yaşındayım ama sabah akşam antrenman yapıyoruz, arkadaşlarımız gibi her akşam dışarı çıkamıyoruz. Görünmeyen çok fazla fedakârlık var.

Madalyayı alınca inanın hepsine değiyor. En sevdiğim kısmı verdiğim emeğin karşılığını almak.

‘Disiplin ve mücadele ruhu beni hep cezbetti’

Berkay Erer (20 yaşında, erkekler 68 kiloda altın madalya kazandı)

◊ Maçtaki hiçbir raundu rakibime kaptırmadan şampiyon olmak çok gurur vericiydi. Emeklerimin karşılığını almak ve bunu rahat bir şekilde yapmak benim için çok özel bir histi.

◊ Tekvandoya birinci sınıfta hocamın aileme “Çok hareketli” demesiyle başladım. Tekvandonun disiplini ve mücadele ruhu beni hep cezbetti.

◊ Haliç Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisiyim. Şu an önceliğim aktif sporculuk kariyerim. Ama ileride edindiğim tecrübeleri genç sporculara aktarmayı ve antrenörlük yapmayı isterim.

◊ Bu Avrupa şampiyonluğuyla birlikte beşinci Avrupa şampiyonluğuma ulaştım, ayrıca bir dünya şampiyonluğum var.

◊ En büyük hedefim olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek ve başarılı olmak. Çok yoğun

ve disiplinli bir tempoda çalışıyorum. Genellikle günde iki antrenman yapıyorum. Hem milli takımda hem de kulübüm İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da antrenmanlarıma devam ediyorum.

◊ Türk tekvandosu Avrupa’da çok güçlü bir konumda. Bunu her turnuvada aldığımız sonuçlarla net şekilde gösteriyoruz.

◊ Kadınlarımızın başarıları çok gurur verici. Takım olarak güçlü olmak hepimize ekstra motivasyon katıyor. Erkek takımımızın da önümüzdeki maçlarda çok daha fazla madalya kazanacağına inanıyorum.

◊ En zor kısmı mental olarak sürekli

güçlü kalmak.

◊ Şampiyona sonrası çok güzel mesajlar aldım. İnsanların emeğimi görüp takdir etmesi beni en çok mutlu eden şey oldu.

‘Hâlâ desteklenmesi gereken noktalar var’

Mahmut Bozteke (29 yaşında, erkekler 63 kiloda paralimpik şampiyonu)

◊ Hem para tekvandoda hem tekvandoda Avrupa’da ve dünyada çok önemli başarılar elde ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Ülkemizi uluslararası arenada bu şekilde temsil etmek hepimiz için çok büyük bir gurur.

◊ Beşinci kez Avrupa şampiyonluğu yaşadım ama her madalyanın, her şampiyonluğun duygusu bambaşka oluyor. Bu Avrupa şampiyonasında ilk kez ailem de beni desteklemek için Münih’e geldi. Onların karşısında desteklerini hissederek şampiyonluk yaşamak benim için bir ilk oldu.

◊ Yaşadığım kazada kollarım koptu ve sonrasında uzun bir tedavi süreci geçirdim. Fizik tedavi alıyordum. Fizyoterapistim tekvando yapabileceğimi söyledi. Onun önerisiyle başladım.

17 yaşındaydım ve Gaziantep’te tekvandoya başlamış oldum. Hayatımdaki en önemli tavsiyelerden biri diyebilirim.

◊ Hem çevremden hem de spor camiasından önemli destekler gördüm. Ama para sporcular olarak zaman zaman farklı zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Bence burada en önemli nokta farkındalığın artması. Son yıllarda bu konuda olumlu gelişmeler olduğunu düşünüyorum ama hâlâ desteklenmesi gereken noktalar da var.

◊ Paralimpik Oyunları’nda Paris’te şampiyonluk yaşadım. Avrupa şampiyonluklarım var. Büyük üçleme arasında koleksiyonumda tek eksik dünya şampiyonluğu. Bu sezon dünya şampiyonası var. Hedefim burada altın madalya kazanmak olacak.

◊ Los Angeles 2028’i de büyük bir heyecanla bekliyorum. Hedefim son şampiyon olarak giderek bir kez daha dünyanın en büyük spor organizasyonunda şampiyonluk yaşamak.

‘Kız çocukları ve kadınlar için bu sorumluluğu taşıyoruz’

Merve Dinçel Kavurat (26 yaşında, kadınlar 53 kiloda altın madalya kazandı)

◊ Üçüncü kez Avrupa’nın zirvesindeyim. Art arda yaşadığım iki dünya şampiyonluğunun ardından Avrupa şampiyonluğu için çok çalışmıştım. Bir kere podyumun en üst basamağına çıkınca insan oradan inmek istemiyor.

◊ İlk şampiyonluğumda çok gençtim. Nelerle karşılaşacağımı, hangi başarıları elde edeceğimi veya nerelerde işlerin yolunda gitmeyeceğini bilemiyordum. Uzun bir yol bu ve birçok şey değişiyor. Rakiplerim de benim gibi değişiyorlar. Ama değişmeyen şey, benim içimdeki o hayallerimin peşinden gitme arzusu.

◊ Beni olduğum noktaya taşıyan en önemli dönemlerden biri ilk uluslararası yarışmam olan Riyad’daki Dünya Kadınlar Şampiyonası. Kendi imkânlarımla katılmıştım. Ailemin, babamın desteğiyle orada yer alabildim. Antrenörüm imkânlar nedeniyle katılamamıştı ve o olmadan dövüşmek zorunda kalmıştım. Ürdünlü bir antrenör bana yardımcı olmuştu. O dönem bana çok şey öğretti.

◊ Türk kadın tekvandoda çok özel bir kadromuz var. Hem deneyimli hem de genç takım arkadaşlarımızla birlikte çok güzel başarılar elde etmeye devam ediyoruz. Bizden öncekilerin bize bıraktıkları mirası daha ileriye taşımak için mücadelemizi veriyoruz. Amacımız başarılar elde etmenin yanı sıra bizden sonra gelecek kız çocuklarına da yol açmak. Bizleri izlerken belki de spor yapmaya bir adım atacaklar, hayaller kuracaklar ve mücadele edecekler. Hedefleri, hayalleri uğruna mücadele eden, edecek olan, başaran veya istediği başarıya ulaşamayan tüm kız çocukları ve kadınlar için bu sorumluluğu taşıdığımıza inanıyorum.

◊ En zor taraflardan biri, her gün aynı disiplinle yeniden başlayabilmek. Bazen fiziksel yorgunluk geçiyor ama mental olarak güçlü kalmak daha çok çaba isteyebiliyor. Tüm bu zorlukların günün sonunda bizi esas hedefimize yaklaştırdığına inanıyorum.

◊ Paris 2024’te bir hedefim vardı. İşler istediğim gibi gitmedi. Artık daha tecrübeli olduğumu düşünüyorum. Olimpiyatlar benim en büyük hedefim ve hayalim. Bu hayal için her gün aynı disiplinle çalışmaya devam ediyorum.

◊ Profesyonel sporculuğum devam ederken aynı zamanda eşimle birlikte çocuklar için bir spor kulübü kurduk. Burada küçük yaştaki çocuklara temel seviyede eğitimler veriyoruz.