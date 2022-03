Teknolojik yatırıma her zaman gerek olmayabilir

Haberin Devamı

Önceki hafta kar, yağmur derken evden bir türlü çıkamadık. Ama sonra bir sabah güneş güzelliğini gösterdi. Sabah uyanınca pencereye yaklaştım, bir sıcaklık hissedince anladım ki hava güneşli... Sabah rutinini hallettim, ‘Biraz güneşin tadını çıkarayım’ deyip evden ayrıldım. Nereye gideceğim hakkında hiçbir fikrim yoktu, bir plan yapmamıştım. Aklıma ilk gelen, biraz yürüyüp sonra da yakındaki alışveriş merkezine gitmek oldu. Ama sonra dedim ki: ‘Madem güneş var, neden AVM’ye gideyim?’ Yürüdüm, sonra yolu biraz daha uzattım. Ne var ki yakın tarihte uzun bir iş seyahatine çıkacağım ve birtakım ihtiyaçlar var. ‘Şu an almasam bile biraz fikir edinirim’ diyerek çevirdim bastonumu yine AVM önüne... Koca bir avlusu ve oturma yerleri var buranın. Güneş de o oturma yerlerine geliyor. Bir kahve aldım, oturdum. Yüzümü güneşe verdim, haberleri dinlemeye başladım. Bir yarım saat oturunca iyice ısındım. Haberler keyfimi kaçırdı ama uzun zamandır açık havada böyle keyifle oturmamıştım. Haberleri kapadım. Sonra düşündüm: ‘Bu AVM’de ne neredeydi, buraya gelmeyeli uzun zaman oldu. Çok da yabancısı değilim; hangi mağaza hangi katta, aşağı yukarı nerede bilirim ama bir değişiklik olmadıysa... Neyse sorup bulurum.’



Son zamanlarda arkadaşlarla alışveriş merkezlerini konuşuyoruz. Bu gibi alanlarda haritalandırma ve navigasyon hizmeti sağlayan telefon uygulamaları varmış, bu uygulamayı açıp adım adım dolaşabiliyormuşuz. Ama her AVM için geçerli değil tabii bu... Konuya aklım takıldı, önünde durduğuma girmedim; arkadaşların bahsettiği ve bir saat uzaklıkta olan bir AVM’ye gitmek istedim. Daha önce de söylediğim gibi, körlerin başına gelen merakından gelir, körlüğünden değil... Yani yine merakıma yenik düştüm. Metroya bindim ve navigasyonu olan AVM’ye vardım. Girişte güvenlik görevlisi “Asistana ihtiyacınız var mı” deyince hoşuma gitmedi de değil hani... Hepsinde olmuyor çünkü bu. “Hayır, teşekkür ederim” deyip yoluma devam ettim. Telefondan açtım navigasyonu ama yine hüsran! Beni bir türlü istediğim yere götürmüyor. Aslında aradığım yeri biliyorum ama bu uygulamayla gitmeyi istiyorum, o da olmuyor. Sağa dön diyor, dönüyorum ama oraya varamıyorum! Bir noktada “Etrafınızda bir tur atın” deyince kendi kendime gülmeye başlayıp uygulamayı kapattım. Oradan geçen birine aradığım yeri sordum ve çok şükür birlikte gittik. Güzel de bir yemek yedikten sonra kendi aklımdaki navigasyonla çıktım AVM’den.



Bir sürü zahmete katlanmışlar ama yine olmamış. Teknoloji çok güzel bir şey ama bazen de basit düşünmek gerekiyor. AVM koridorlarına düz bir çizgi yapsalar yeter. Koridor ne tarafa kıvrılıyorsa çizgi de aynı oranda koridoru takip edebilir; dekoruna uygun yapılabilir, ille sarı olmasına da gerek yok. Mağazaları zaten kapısının önünden geçerken kulağımızla fark ediyoruz veya mağaza kapılarına rast gelen yerlere de noktalı yollar yapılabilir. Basit ve ucuz bir çözüm. Yani her zaman teknolojik yatırıma gerek olmayabilir. Neyse, ben günün sonunda 1-2 ufak ihtiyacı çözüp eve döndüm. Tabii ki yine kendi aklımdaki navigasyonla...