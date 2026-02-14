Tehditlerle mücadele ve yeni keşifler

Haberin Devamı

Gergedan avcılığı azaldı

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde, son yıllarda kaçak gergedan avcılığında düşüş kaydediliyor. Güney Afrika Ormancılık, Balıkçılık ve Çevre Bakanı Willie Aucamp geçen hafta yaptığı açıklamada 2025’te 2024 yılına oranla yüzde 16’lık düşüş kaydedildiğini duyurdu. Ocak ve Aralık 2025 tarihleri arasında toplam 352 gergedan kaçak avcılar tarafından öldürüldü; bu sayı bir önceki yıl 420’ydi.

Göçmen kuşlar için güvenli hat

Göç eden kuş türleri için birçok tehdit var. Bu tehditlerin başındaysa elektrik çarpması geliyor. Avrupa’yla Afrika arasındaki göç rotasını kullanan kuşların elektrik hatlarında yaşadığı çarpılma riskini azaltmak amacıyla Doğa Derneği tarafından yeni bir çalışma başlatıldı. Beş paydaşın işbirliğiyle (BirdLife International, Doğa Okulu, Yavaş Dükkan, eKuşbank ve Doğa Derneği) yürütülecek proje kapsamında, Trakya’dan Doğu Akdeniz’e uzanan göç güzergâhında 5 bin elektrik direği koruma altına alınacak. 2030 yılına kadar üç ülkede toplam 17 bini aşkın direğin kuşlar için daha güvenli hale getirilmesi planlanıyor. Türkiye’de 2022’de başlatılan izolasyon uygulamalarının ‘Güvenli Göç Yolları’ projesiyle daha geniş bir alana yayılacağı bildirildi.

Maymunlarla çay partisi deneyi

Gerçek olmayan senaryoları hayal etme ve taklit etme yeteneği yalnızca insanlara özgü bir özellik gibi görünebilir. Ancak yeni araştırmalar tıpkı şempanzeler gibi DNA’mızın neredeyse yüzde 99’unu paylaştığımız bir diğer büyük maymun türü bonoboların da hayali nesneler kavramını anlayabildiğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar bir bonobo olan Kanzi’yle geçen yıl ölümünden önce bir dizi çay partisi benzeri deneyler yaptılar. 5 Şubat’ta Science dergisinde yayımlanan bulgular Kanzi’nin sahte nesneleri tutarlı bir şekilde anladığını gösteriyor. Zeki bonobo sözlü komutlara yanıt verebiliyor ve sözcük sembolleri ve işaretlerle insan araştırmacılarla iletişim kurabiliyordu.