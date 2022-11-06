Taylor’ın harikalar diyarında ‘gece yarısı’ buluşması…

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Taylor Swift 21 Ekim’de 13 şarkılık 10’uncu stüdyo albümü ‘Midnights’ı (Gece Yarıları) piyasaya çıkardı. Bazıları enerjisini ‘düşük’ bulsa da sanatçının olgunluk dönemine denk gelen ‘Midnights’ müzik eleştirmenlerinin çoğundan oldukça iyi yorumlar aldı. Çünkü Swift bu kez ‘Shake It Off’ gibi radyonun sesini sonuna kadar açıp bizi coşkuya boğacak ama sözlerine dikkat etmeyeceğimiz şarkılar yerine duygularımıza tercüman olan ‘Lavender Haze’, ‘Vigilante Shit’, ‘Bejeweled’, ‘Karma’ veya ‘Midnight Rain’ gibi daha derin parçalarla karşımıza çıktı.

Nitekim bir gün içinde Spotify’da en çok dinlenen sanatçı oldu. Ardından Billboard’un 64 yıllık tarihinde bir ilke daha imzasını attı. Billboard Hot 100 listesinin ilk 10 şarkısını açıp baktığımızda şu an sadece Taylor Swift ismini görüyoruz. Bugüne kadar onun bu başarısına en çok yaklaşan isim geçen yıl

9 şarkısıyla listeye giren Drake’ti. Bu başarının ardından Swift sosyal medyadan şu mesajı paylaştı: “Böylesine akıl almaz bir şey yaptınız; ben nasıl bu şansı yakaladım?”

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Kariyeri boyunca toplam 11 Grammy ödülü kazanan sanatçının kelimelerle arası her zaman iyiydi. 13 Aralık 1989’da Pensilvanya’da doğan yıldız, henüz 10 yaşındayken yazdığı ‘Dolabımdaki Canavar’ adlı şiiriyle ulusal bir şiir yarışmasını kazanmıştı.

‘Korkusuz’la yükseldi

14 yaşındayken country müzik yapmak için gitarını eline aldı ve sözcüklerdeki hünerini melodilerle birleştirerek ilk albümü ‘Taylor Swift’i 2006’da çıkardı. 2008’deki ‘Fearless’ (Korkusuz) müzik listelerinde 1 numaraya yükseldi ve ona ilk Grammy’sini kazandırdı.

Eleştirmenler kendi şarkılarını yazmasını çok sevdi, ebeveynler sözlerinde küfür olmamasına bayıldı ve akılda kalan melodileri herkesin diline takıldı. Artık bu country müzik prensesi Amerika’nın kalbini fetheden bir popstara dönüşüyordu. Disney yıldızı Joe Jonas’la çıkmaya başlamasıyla da romantizmi arkasına aldığı güzel bir rüzgâr yakaladı.

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Seveni kadar eleştireni de çoktu. 2009’da MTV Video Müzik Ödülleri’nde En İyi Kadın Müzik Videosu ödülünü kabul ederken Kanye West sahneye fırlayıp elinden mikrofonu kaptı. Ona göre ödülü Swift değil, Beyoncé hak ediyordu. Bu davranışı kınayan ilk kişi Beyoncé oldu. Swift sonraki yıllarda kazandığı ödüllerin altınınhiç de boş olmadığını tekrar tekrar müzik camiasına kanıtladı.

John Mayer, Jake Gyllenhaal, Conor Kennedy, Harry Styles, Calvin Harris veya Tom Hiddleston gibi isimlerle yaşadığı ilişkiler çokça tartışıldı. Swift şarkılarında eski sevgililerini hedef gösterdiği için bolca eleştirildi. John Mayer’e seslendiği ‘Dear John’da “Sence de dalga geçilemeyecek kadar genç değil miydim? Elbiseli kız eve giderken yol boyu ağladı, bilmeliydim” diyordu. Harry Styles için yazdığı söylenen ‘I Knew You Were Trouble’ şarkısında da “Senin bir baş belası olduğunu biliyordum” demekten çekinmedi.

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2017’den beri İngiliz aktör Joe Alwyn’le birlikte olan Taylor Swift en başarılı albümlerinden biri olarak gösterilen ‘Midnights’ı ise aşkı bulduğu bir dönemde yaptı.

Kırmızı mat rujuyla bütünleşen gülüşü dikkat çekmesinde etkiliydi belki ama art arda gelen hitleri sayesinde bir ‘pop müzik dehası’ olduğu sektörde kabul gördü.

‘Yeni bir pop anlatımı’

Tolga Akyıldız, müzik yazarı

Söylenene göre gece yarısı; şahane rüyalar ya da kan ter içinde uyandıran kâbuslar eşliğinde yazılmış 13 şarkılık bir albüm ‘Midnights’. Taylor Swift’in kariyeri açısından 10’uncu stüdyo albümü olmasının dışında iki önemli noktanın altını çizmek gerek.



İlki ve önemlisi; Swift’in algoritma trendi bir sound yerine yeni bir pop anlatımına odaklanması. Pandemi yıllarında folk-rock eksenli devam eden yolculuğu gitarlı synth popa dönüşmüş. Vokal daha cinsiyetsiz, ruh hali biraz karamsar. İkincisi; pazarlama açısından görsel yönü güçlü, her biri kendi hikâyesine sahip ama bütüncül meseleye de hizmet eden şarkılardan konsept bir albüm oluşturmuş.



Başarılı olmak istiyorsanız, algoritma trendi, takip edilmesi değil, üretilmesi gereken bir olgu. Taylor Swift bunu ustaca yapıyor. Bir atmosfer yaratıp yarı gerçek, yarı kurgu bir hikâyeyi doğru bir yöntemle iletmeyi başarıyor. Anlatıcı samimiyeti de pastanın kreması oluyor. Bazen iyi bazen kötü kız olabildiğine bizi inandırıyor. Taylor’ın kimseyle yarışı olmayan, yenilikçi ve cesur karakteri pırıl pırıl parlamış görünüyor ‘Midnights’ta. Albümün prodüktörü Jack Antonoff’un şarkı yapılarını kurmadaki başarısına ek olarak, National’dan Aaron Dessner’ın özlenen prodüksiyon katkısına; konsept dışı bırakılan 7 şarkının da eklenip yayımlandığı ‘Midnights 3 am Edition’ adlı geniş versiyonda tanık oluyoruz. Özellikle ‘The Great War’, ‘Would’ve, Could’ve, Should’ve’ ve ‘Glitch’e dikkat çekmek isterim.