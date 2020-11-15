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Hürriyet Pazar
Melis Yılmaz / melis.yilmaz@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 15.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tatlı bir mola için: Kandilli Pastanesi

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Tatlı bir mola için: Kandilli Pastanesi
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Lüks pastane konseptinin temsilcisi olan mekân açılır açılmaz çok popüler hale geldi. Kahvaltı ya da beş çayı için siz de gitmeyi düşünüyorsanız mutlaka rezervasyon yaptırın.

Paris’in o şık butik pastanelerine uçak biletine gerek kalmadan ışınlandığınızı düşünün... Kandilli Pastanesi içeri adım attığınızda çalışanların üniformaları, dekorasyonu ve ürünlerin ‘albenili’ görüntüsüyle sizi etkilemeyi başarıyor. ‘Luxury patisserie’ (lüks pastane) konseptinin bir temsilcisi olan pastanede kahvaltı için yumurta çeşitleri, peynir tabağı, pankek ve bowl (kâse) gibi çeşitler sunuluyor. Pastalarsa günlük hazırlanıyor. Menüde her damak zevkine uygun pasta çeşidi bulmak mümkün. Gözünüzü döndürecek güzellikteki vitrinde seçim yaparken zorlanabilirsiniz. Fiyatlar kahvaltı için kişi başı 50-70, pastalar 50-60, çay-kahve çeşitleriyse 20-30 lira arasında değişiyor.

Mekân haftanın altı günü 9.00-19.30 arasında hizmet veriyor, pazartesileri kapalı. Mutlaka rezervasyon gerekiyor. Ayrıca içeride misafir ağırlama süresi 1.5 saatle sınırlı. Butik bir mekân olması nedeniyle çocuklu aileler için mama sandalyesi yok ve içeriye bebek arabası alınmıyor. Kandilli İskelesi’ne çok yakın. Evlere paket servisleri de var.

Kandilli İskele Cad. No: 28 Üsküdar/İstanbul
(0216) 322 22 22

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