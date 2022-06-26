Tarımda eski köye yeni âdetler

“Türkiye’de kuraklık krizi büyüyecek”... Birleşmiş Milletler’in raporlarından Türkiye’deki akademik çalışmalara, ilgili devlet kurumlarından sivil toplum örgütlerine kadar tüm kesimlerin yüksek sesle dillendirdiği bir gerçek bu. Artık hemen her gün karşımıza çıkan emareler de konunun ciddiyetini ve aciliyetini ortaya koyuyor.
TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç’ın geçen günlerde kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre 1970-2019 yılları arasında oluşan doğal felaketlerin yüzde 50’sini kuraklık oluşturuyor. Kuraklık nedeniyle aynı dönemde 650 milyon insan yaşamını yitirdi. Küresel ısınma 2 dereceye ulaştığında kuraklık yüzde 70 artacak, su sıkıntısı çeken insan sayısı 2040 yılında 5.7 milyara ulaşacak. Ataç’ın verdiği bilgilere göre gıdanın da halen yüzde 80’i yalnızca yağmur suyuna dayalı olarak üretiliyor. “Bu nedenle kuraklık tarımsal üretimi etkileyecek, kuraklığa bağlı olarak önemli ölçüde verim kayıpları oluşacak” diyen Ataç, geçen yıl 65 ilimizde bu nedenlerle bazı yerlerde ürün kayıplarının yüzde 70’e ulaştığına dikkat çekiyor.
“Kuraklık tarımsal üretimi etkileyecek, kuraklığa bağlı olarak önemli ölçüde verim kayıpları oluşacak.”
Ne yapılıyor, niçin yapılıyor?
Tarım yapma yöntemlerimizden günlük hayatımızdaki alışkanlarımıza kadar yaşamımızı büyük ölçüde değiştirecek bu gerçekler karşısında yapılması gereken en önemli şeyse mücadele ve adaptasyon. Yani bir yandan sorunun temelinde yatan nedenleri ortadan kaldırmaya çalışırken diğer yandan da değişen şartlara uyum sağlamak. Neyse ki son yıllarda bu yolda ciddi ve önemli adımlar atılmaya başladı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Konya’da Küresel Çevre Fonu (GEF) desteğiyle yürütülen Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi de bu adımlardan biri. Yerinde görüp her aşamasında uzmanlarından bilgi alma şansını yakaladığım projeyle sürdürülebilir arazi yönetimi, düşük karbon teknolojilerinin çiftçiyle buluşturulması, biyoçeşitliliğin korunması ve arazi kullanımına bu planların yansıtılması hedefleniyor.
KISA KISA...
Camiyi mesken tuttu
Rize’nin merkeze bağlı Kurtuluş Köyü’ndeki Merkez Camisi minaresine 4 yıl önce gelen kara ağaçkakan, sabah ayrıldığı minareye akşam saatlerinde dönerek geceyi burada geçiriyor. Birçok kuş gözlemcisi ve meraklısını camiye çeken kara ağaçkakan köyün maskotu olmuş durumda ve korunup kollanıyor.
İklim krizi yüzlerce yavru pengueni öldürdü
Sıcak hava dalgası sebebiyle Yeni Zelanda’da, beslenme zorluğu çeken yüzlerce mavi penguen açlık ve hipotermiden yaşamını yitirdi. Yeni Zelanda Koruma Dairesi, bu kuşların çoğunun özellikle savunmasız yavrular olduğunu belirtti ve başka kuşların da aynı nedenlerle ölmeye başladığını açıkladı.