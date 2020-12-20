Tarafını seç ve maceraya başla

Siberpunk (cyberpunk) sözcüğü ilk kez Bruce Bethke’nin aynı adlı öyküsü sayesinde ortaya çıktı. Ardından bir türe dönüştü. Bilimkurgu yazarı William Gibson ünlü ‘Sprawl’ üçlemesinde modern Japonya’yı siberpunk kavramı etrafında şekillendirdi. Bilim ve teknolojinin çok ilerlediği ancak insanların büyük bölümünün yaşam kalitesinin çok düşük olduğu, bozulduğu veya toplumsal düzenin radikal bir şekilde değiştiği bir dünya...

Bu kavram Gardner Dozois’nin The Washington Post’ta William Gibson, Bruce Sterling, Lewis Shiner, Pat Cadigan ve Greg Bear gibi bilimkurgu yazarlarını siberpunklar olarak betimlemesiyle daha da yaygınlaştı. Şu an tüm dünyadaki oyunseverleri kasıp kavuran ‘Cyberpunk 2077’ de temelleri yaklaşık 40 yıl önce atılan bu fütüristik dünyanın izlerini taşıyor.



Keanu Reeves oyunda Johnny Sliverhand karakteriyle karşımıza çıkıyor.

‘Cyberpunk 2077’ diğer oyunlarla kıyaslanamayacak kadar farklı. Detaylar kadar yoğunluklar da bu görkemli dünyanın içinde kaybolup gitmenize yetecek. Night City isimli devasa bir şehirde geçen hikâyede dev gökdelenler, uçan arabalar ve kalabalıklar baş döndürücü bir atmosfer yaratıyor. Şehri hem yatay hem de dikey olarak keşfetmek gerekiyor, bu da oyuncuları memnun ediyor.

Işıltılı ama acımasız evren

Suçun tamamen normalleştiği, insanların oldukça vahşileşebildiği oyundaki dikkat çekici özellik, tarafınızı seçerken tamamen özgür olmanız. Özgür iradenizi kullanarak kendinizi bir çatışmanın ortasında da bulabilirsiniz, silahlı soyguncularla mücadele ederken de... Ya da hiçbirine bulaşmadan oradan çekip gidebilirsiniz.

Night City evreni ışıltılı ve göz alıcı olduğu kadar acımasız ve tehlikeli de... Görevlere giderken anayoldan çıkmamakta fayda var! Farklı yollar dönüşü olmayan sonuçlara götürebiliyor. Ana görevlerin dışında farklı tekliflerle sık sık karşılaşıyorsunuz.

Üstelik oyunun sunduğu dünyanın ne kadar büyük olduğunu çok küçük bölgelerde onlarca saat harcadıktan sonra fark ediyorsunuz. Oyunda yedi farklı bölge var. Üç de farklı senaryo... Nomad (Göçebe), Corpo (Şirket) ve Street Kid (Sokak Çocuğu) oynayabileceğiniz üç senaryo. Seçimlerinizle hikâye başlıyor.

Fizik kadar kişilik de önemli!







Ben Şirket seçimiyle oyuna başladım. Üst düzey bir şirket çalışanı olarak oyuna başlıyorsunuz. Ve sahip olduğunuz unvan sayesinde daha üst seviyedeki kişilerle iletişime geçebiliyorsunuz. Karakterinize dair tüm detayları harcamak isterseniz saatlerinize mal olabilir. Ana unsurların yanı sıra fiziksel bozukluklar, yara izleri hatta cinsel organlar bile özelleştirilebiliyor. İsterseniz bu özelliği tamamen kaldırabilirsiniz de...

Tabii fiziksel özellikler kadar kişilik özellikleri de önemli. Güç, zekâ, teknik, bünye, refleks ve havalı gibi farklı özellikler yeteneklerinizi ortaya çıkarırken çok işe yarıyor. ‘Cyberpunk 2077’nin yarattığı bu distopik dünyanın uzun yıllar oyuncuların gözdesi olacağını tahmin etmek hiç zor değil.