Tanıştıralım, dijital evrenin pofuduk kutup ayıları

Sert bir buzul çağı sonrası hayatta kalmayı başaran tek tür kutup ayılarıdır... Binlerce farklı kutup ayısının yaşadığı bu alternatif dünya kısa süre önce dijital evrende kuruldu. Ünlü karikatürist Selçuk Erdem, dijital deneyim tasarımı şirketi AKQA İstanbul Chief Happiness Officer ve CEO’su Alemşah Öztürk ortaklığında hazırlanan NFT koleksiyonu ‘Fluffy Polar Bears’ (Pofuduk Kutup Ayıları) satışa çıktıktan 5 saniye sonra tümüyle satıldı. Şimdi herkes koleksiyondaki 9.999 adet kutup ayısının bundan sonraki hayatını merak ediyor. Haksız da sayılmazlar... Kısa bir süre sonra ortaya bebekler çıkacak. Sonra da kendimizi ‘iceverse’te bulacağız. Nasıl mı? Gelin Erdem ve Öztürk’ten dinleyelim...

Yanlışsam beni düzeltin lütfen. NFT dünyasında bir sanat eserleri var, Beeple’ın ‘Everydays: The First 5000 Days’i gibi... Bir de ‘Bored Ape Yacht Club’ ve ‘Cool Cats’ gibi koleksiyonlar var değil mi?

Alemşah Öztürk: Bunlara 10K (10.000) koleksiyon deniyor. İnsanların genellikle Twitter, Discord gibi platformlarda profil fotoğrafı olarak kullanabilecekleri avatar tasarımlarını içeriyor. Bu tarz koleksiyonlarda, örneğin ‘Cool Cats’te 10.000 kedi var. ‘Bored Ape’teyse 10.000 sıkılmış maymun... Bizim koleksiyonumuz ‘Fluffy Polar Bears’ta (Pofuduk Kutup Ayıları) da aynı sayıda kutup ayısı bulunuyor. Bunlar sanatçının hayal ettiği evrende var olan farklı karakterler... Ve sen de o sanatçının evrenine o karakterlerden birini satın alarak giriyorsun. Sanatçıların yaptığı NFT’ler bireysel işler. Koleksiyonlarsa bir grup insanın sanatla birleştirdiği bir fikir altında hayata geçirdiği projeler.

Selçuk Erdem: Bu koleksiyonlar bana çocukluğumuzu hatırlatıyor.

Pokemon kartları gibi...

Selçuk Erdem: Gibi... Ya da sakızdan bir şeyler çıkardı... Koleksiyon derken işin içinde gerçekten bir koleksiyonerlik var. Tıpkı o kartlar gibi bizim kutup ayılarının NFT’leri de, ikinci elde mümkün olsa da,

ilk etapta görmeden satın alındı. Farklı kostümleri olan, farklı yüz ifadelerine sahip binlerce kutup ayısı rastgele üretildi.

Eskiden oynadığımız kartlarda bazıları daha değerliydi. Bu NFT’ler için de geçerli mi?

Selçuk Erdem: Aynen öyle. Bazıları nadir. Ama ilk çıkış günü hepsi aynı fiyata satıldı.

Böyle bir projenin değerini hangi kriterler belirliyor?

Alemşah Öztürk: Bir başlangıç fiyatı belirliyorsunuz, sonrasını satın alan kişiler belirliyor.

Kim o satın alanlar? Pokemon kartlarını çocuklar alıyordu...

Alemşah Öztürk: Net bir demografik yapı yok. Yaştan, cinsiyetten ve meslekten ziyade bu konuya merak duyan insanlar diyebiliriz. Bizimkine baktığımızda yüzde 50-60 Türklerin aldığını görüyoruz. Selçuk Erdem’in küresel anlamda tanınması ve satıştan önce yaptığımız kampanya sayesinde alımların ciddi bir kısmı da yurtdışından gerçekleşti.

Dijital sanatın koleksiyonunu yapanlar da var değil mi?

Alemşah Öztürk: Bir grup insan ‘Projenin ne olduğu önemli değil, ben Selçuk Erdem’in ilk NFT’sini alacağım’ diye geldi. Bu insanlar satmak için almıyor. Satın alıyor, ileride çocuğuna bırakmak için bir kenara koyuyor. Koleksiyonerlerin bir kısmı NFT’yi ticari bir yatırım aracı olarak görüyor. Bir kısmı da bu dönemi Rönesans gibi görüyor. Dijital sanat ortaya çıktı, değeri arttı, koleksiyoncuları oluştu.

Bu dönemin öne çıkan koleksiyoncuları kimler?

Alemşah Öztürk: Snoop Dogg en büyük koleksiyonculardan biri. Türkiye’de de ben varım (gülüyor). Ünlülerden Cem Yılmaz’ı sayabiliriz. Basketbolcu Sinan Güler, Webrazzi’nin kurucusu Arda Kutsal başladı.

Türkiye’de çıkan ilk koleksiyon sizinki. Nasıl başladınız?

Alemşah Öztürk: Selçuk’a gittim, “Bak, NFT diye bir şey var, gel birlikte global bir iş yapalım” dedim. 25 Temmuz’da başladık, 25 Ekim’de çıktık. Kasım başında New York NFT Festivali’ne gittik. Times Square’de projemizin reklamı çıktı. Orada NFT’nin dünyaca ünlü öncüleriyle tanıştık. Şimdi de sonraki adımlara geçtik. Neticede bir evren yarattık.

Evrenin oyuncuları hazır!

Alemşah Öztürk: Evet, şimdi oyunları yaratıyoruz. Bir sonraki büyük hareketimizde kutup ayılarının bebekleri olacak. Ve bu bebekler dijital olarak canlı olacaklar. Tamagotchi’ler gibi...

Anladığım kadarıyla NFT’deki gelişmeler konusunda dünyayla paralel gidiyoruz.

Selçuk Erdem: Evet. Bir de bu projelerde eserleri satmakla işiniz bitmiyor. Sizden bu projeyi devam ettirmeniz bekleniyor. Çünkü bir topluluğunuz oluşuyor. Şimdi bizim ‘Fluffy Polar Bears’ diye bir topluluğumuz var. Yani çizer olarak işim bitmedi. Bir de ekibimiz var.

Kaç kişilik bir ekip?

Selçuk Erdem: Kemik ekip 10 kişiden oluşuyor. Toplam 23 kişiyiz.

Alemşah Öztürk: Bu tip projelerde ilerlerken birkaç şey yapılıyor. Bunlardan biri başka sanatçılarla işbirliği yapıp yeni eserler üretmek. Bizim de işbirliklerimiz var ama henüz duyurmuyoruz. Sonra bebeklerimiz geliyor. Ardından da metaverse...

Sanırım birkaç yıl içinde metaverse’te yaşayacağız..

Alemşah Öztürk: Bizim için metaverse ‘iceverse’ olacak. Çünkü biz buzdan bir metaverse yaratacağız.

Selçuk Erdem: NFT, metaverse bazılarına korkutucu geliyor ama hayatımız zaten çok dijitalleşti. Politik fikirlerimiz Twitter’da, hayatımızın sunumu -gerçek ya da yalan- Instagram’da dijitalleşti.

Orada ilklerden olma iddiası var mı?

Alemşah Öztürk: Orada ilk yok. Herkes bir şekilde projesini sanal gerçekliğe taşıyacak. İlginç bir döneme giriyoruz.

Neden?

Alemşah Öztürk: Start-up dünyasında şöyle bir şey vardır: Bir şirkete yatırım yapmadan 2 yıl beklersin. NFT dünyasındaysa 1 aydan, hatta 1 haftadan bahsediyoruz. Şöyle düşün, ‘Bored Apes’ ve ‘Cool Cats’ geçen mart-nisan gibi çıktı.

Hızdan şikâyetçi misiniz?

Selçuk Erdem: Başta biraz zorlandım. Her gün gelişen bir dünyadan bahsediyoruz. Bir de içimde büyük bir heyecan var. Projeye başladığımızda dünyadan insanlar beni takip etmeye başladılar. Eskiden karikatürist olarak tanınmanız kolay değildi.

Alemşah Öztürk: Çünkü bir projenin sanatçısı olduğun zaman önünde iki fırsat oluyor. Birincisi, proje büyüdükçe sen de büyüyorsun. İkincisi, proje için ürettikçe ortaya birçok eser çıkıyor. Yani bir NFT portfolyosu, kitlesi yaratıyorsun.

Selçuk Erdem (solda) NFT evrenindeki hıza uyum sağlamakta başta zorlansa da zamanla alışmış. Alemşah Öztürk, Türkiye’deki ilk NFT koleksiyonerlerinden...

‘BİR YÜZYILI AŞMIŞ OLABİLİRİZ’

Neden NFT satın alıyorsunuz?

Alemşah Öztürk: Farklı sanatçılardan 400’e yakın NFT satın aldım. Ve bunların hiçbirini satmadım. Arada “Abi ‘Cool Cats’i satsana” diyenler oluyor. Onlara “Daha erken” yanıtını veriyorum. Selçuk’un bununla ilgili çok güzel bir tespiti var. Hani ‘Rönesans 14’üncü yüzyılda doğmuştur’ diyorlar ya, buna nasıl karar veriyorlar? Biri geri dönüp bakıyor ve ‘Herhalde şurada başlamıştır’ diyor. İleride de birileri bugünlere dönüp bakacak ve bir şeylerin şimdilerde değişmeye başladığını görecek.

BU TREND DEVAM EDER Mİ?

Alemşah Öztürk: Edecek. Şimdi piyasa yükseldi, herkes NFT alıyor. Fiyatlar uçtu. Bu yükseliş 6 ay-1 yıl daha sürecek. Sonra düşecek. Bu işe kısa dönem için girenler elenecek. Bunların bir kısmı NFT’den para kaybedecek ve nefret edecekler. Sonra yükselmeye başlayacak.

Selçuk Erdem: 90’lı yıllardaki pop patlamasını düşünün. O dönem ‘Bu ne biçim müzik’ dediğimiz oluyordu. Ama üzerinden 10-20 yıl geçiyor ve o günden kalanları dinlediğimizde ortaya hoş bir liste çıkıyor. Çünkü çok kötüler elendi.

SATIŞ 5 SANİYE İÇİNDE TAMAMLANDI

* Fluffy Polar Bears, hikâyenin sadece başlangıcını temsil ediyor. Devamında farklı yaratıklar ve eğlenceli bir alternatif gerçeklik oyunu (ARG) geliştirilmesi planlanıyor.

* Bu yıl ikincisi düzenlenen NFT New York organizasyonu sırasında koleksiyon, Times Meydanı’ndaki dev ekranlarda gösterilen projeler arasında yer aldı.

* 99 özel edisyon Selçuk Erdem tarafından tek tek elle çizildi.

* ETH (Ethereum) tabanlı oluşturulan NFT koleksiyonunda yüksek işlemlerden (gas fee) kaçınmak için öncelikli olarak NFT’yi satın alan herkese ERC-1155 token’larından dağıtıldı. Ertesi gün ERC-1155 token’ıyla gerçek NFT yani ERC-721 token alınabilecek şekilde planlandı.

* Satış fiyatı 0.077 ETH olarak belirlendi.

* Ekip ürettiği ERC-1155 token’ına ‘Sketch’ ismini verdi.

* NFT satışı 25 Ekim’de 5 saniye içinde tamamlandı.

* 2.7 milyon dolar değerinde, 662 ETH toplandı.

* Elde edilen gelirin yüzde 5’ine karşılık gelen 33.10275 ETH, Leaders for Climate Action topluluğuna bağış olarak aktarıldı.

İKLİME DESTEK

‘Pofuduk Kutup Ayıları’nın her biri kendine has özellikler taşıyor ve hiçbirinin bir eşi daha yok. Koleksiyon, NFT New York sırasında Times Meydanı’ndaki dev ekranda gösterildi (üstte). Erdem ve Öztürk elde ettikleri gelirin bir kısmını iklim kriziyle mücadele eden bir topluluğa bağışladı.