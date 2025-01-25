Tam da patili dostlarımıza göre bir kafe

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İçeri girer girmez evcil hayvanlara özel menülerin hazırlandığı mutfak, ödül mamaları, fotoğraf çekim alanı, top havuzu ve oturma köşeleri karşılıyor sizi. İstanbul, Bahçeşehir’deki PetChef minik dostlarımız için bir buluşma noktası. Önce mekânı geziyor, sonra da kurucusu şef Rafet İnce ve işletmecisi Öyküm Sayla Bayramoğlu’yla sohbet ediyoruz.

Öyküm Sayla Bayramoğlu (soldaki), şef Rafet İnce

Rafet İnce’nin 2016’da başlayan hayvanlara özel mama yapma serüveni, sağlıklı ve taze beslenme ilkesiyle şekillenmiş. “25 yıl boyunca insanlara yemek yaptım. Hayvanlar için bir tarif kitabı yazmaya karar verdiğimde derin bir araştırma sürecine girdim. Bir şef olarak teknik, kavram ve mamanın nasıl pişeceğini biliyorum. Mutfaktaki tecrübelerimi neden hayvanlar için kullanmayayım dedim ve PetChef macerasına başladım” diyor İnce.

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İnce’nin ilk kitabı ‘PetChef’ Ekim 2021’de, ikinci kitabı ‘PetChef Healthy Dog Food’ (PetChef Sağlıklı Köpek Yemeği) ise geçen ay Alfa Kitap’tan yayımlandı. Rafet İnce mamaların fabrikasyon üretim çalışmalarınaysa 2020’de başladı. Şu an ürün çeşidini 200’e yükseltmiş durumda. Markasının ürünlerinin hayvanlar tarafından sevilmesini doğal oluşuna ve katkı maddesi içermemesine bağlayan İnce “Biz ne yiyorsak patili dostlarımız da onları yiyebilir. Nasıl kendi sağlıklı beslenmemize dikkat ediyorsak, bir hayvanın sorumluluğunu üstlendiysek, onun sağlığına da dikkat etmeliyiz” diyor.

‘Doğal yeme hakkı...’

Öyküm Sayla Bayramoğlu’nun şef Rafet İnce ile yolu yaklaşık 2,5 yıl önce kesişiyor. Köpeği Lilly için alternatif mama arayışında olan Bayramoğlu, PetChef’in mamalarını keşfediyor. Sonrasında franchise ilanını görünce PetChef kafesinin işletmecisi olmaya karar veriyor. Bunu şöyle anlatıyor: “Önceliğim hayvanların temiz ve doğal ürün yeme hakkını savunmak, bu kafeyle bunu bir adım öteye taşımış oldum.”