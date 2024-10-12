‘Tam ağlayacağım bir gülme geliyor'

Haberin Devamı

Yeni teklisi ‘Bi Kere Öpse Bükülür Uzay’ın adından da anlaşılacağı üzere Tuana Yılmaz sıradışı bir müzisyen. Onu ‘Oscar’lık Sahneler’ müzikalinde sahnede izleme şansım oldu ve hemen peşine düştüm. Yılmaz’la geçen günlerde buluştuk. Sosyal medyadaki cool fotoğraflarının aksine beni sımsıcak karşıladı. Kahkahalar eşliğinde hayallerini, kariyerini ve ünlü oyuncu Burak Yörük’le olan ilişkisini anlattı: “Aşka hiç inanmıyordum. ‘İnsan kendini geliştirmeli, boş verin aşkı’ diyen biriydim. Sonra evren bana ‘Burak Yörük var elimizde’ dedi.”

◊ Daha önce bir müzikal deneyimin olmuş muydu?

Hiç olmadı, ama çok istiyordum. Dans etmeyi, oyunculuğu ve şarkı söylemeyi çok seviyorum.

8 yaşımdayken TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Devlet Çoksesli Çocuk Korosu’na girdim. Eşzamanlı olarak Devlet Opera ve Balesi’nde opera sanatçısı oldum. Çocuk soloları olduğunda ben seslendiriyordum. Örneğin William Shakes-

peare’in ‘Othello’ oyununda Desdemona adlı bir karakter vardır. Othello’nun büyük aşkıdır. Onun yanındaki kız çocuğunu oynamıştım. Sonra yanlışlıkla Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nı kazandım.

Haberin Devamı

◊ Yanlışlıkla olmamıştır o sanki…

Hiç hazırlanmamıştım. Ailem beni çok yönlendirmiyordu. Konservatuvara sadece yedi kişi alıyorlardı. Listeye bir baktım, seçilmişim. Şoke oldum. Bir sene orada eğitim aldım ama okuldaki derslerim de çok iyiydi. Babam emekli özel harekâtçıdır. Bana “Kızım sana müzik kursları aldırmaya devam edeyim. Sen bunu dışarıdan yap ama gel önce bir fen lisesine git” dedi. Eskiden Türkiye’de aileler çocuklarının müzikle hayatını sürdürebileceğine inanmıyorlardı. ‘Müzisyenler kötü yollardan geçiyor’ diye bir inanış vardı. Dolayısıyla konservatuvarı bıraktım. Kadıköy Anadolu Lisesi’ni bitirdim.

◊ Sonrasında tasarım okudun, değil mi?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde okudum. İtalya’da Milano Politeknik Üniversitesi’nde burslu yüksek lisans yaptım. Ailemin maddi durumu hiçbir zaman çok iyi olmadı. Üniversiteyi müzik sayesinde okudum ve hayatımı hep müzikten kazandım. Feridun Düzağaç, Soner Sarıkabadayı, Derya Uluğ, Murat Dalkılıç gibi sanatçılara vokal yapıyordum. Yıldız Tilbe’nin ‘Sevgililer Günü’ EP’sinde de vokal yaptım. Reklam cıngılları seslendirdim. Derken bir network’üm oluştu.

Haberin Devamı

‘AKUSTİK ŞARKILAR YAPIYORUM’

◊ Arkadaşlarınla Patron Çıldırdı isminde bir akapella grubu kurdunuz. Bu isim nereden aklınıza geldi?

Bu ismin indirimlerle ilgili olduğunu hiç bilmiyorduk. Beş kişilik bir gruptu ve aynı anda bu grupta beş patron var diye düşünerek böyle bir isim koymuştuk. ‘1 liraya müzik al’ gibi bir şey değildi yani düşüncemiz (gülüyor). Ben İTÜ’deydim ama Boğaziçi Caz Korosu’nda arkadaşlarım vardı. Onlarla kurduk grubu. Videomuz Vine platformunda patladı. MFÖ’nün ‘Ali Desidero’ şarkısını söylemiştik. Hatta ilk kez bir kız bu şarkı sayesinde beni metrobüste tanıdı.

◊ Ne dedi sana?

Sabah 7.30’da Maslak’a Fransızca dersine gidiyordum. Bir kız “Aa, ben sizi tanıyorum. Pişpirik oynar” dedi. “Evet, oynar” dedim, hiç bozmadım (gülüyor). Şarkının sözleri kalmış aklında. Fotoğraf çektirdi benimle. Metrobüsteki teyzeler de bakıyor bu kadın kim acaba diye? ‘Yok yok, Sertab Erener değil’ diyorum içimden.

Haberin Devamı

◊ Kendi şarkılarını yazmaya ne zaman başladın?

Soner Abi (Sarıkabadayı) ile yakındık. O bana “Müzikte bir şeyler yapmak istiyor musun, nasıl devam edeceksin” diye sordu. Ben de “Okuyorum abi” dedim. Okulu iyi bir ortalamayla bitirdim. Tasarımcılık kariyerinde ilerlerim diye düşünüyordum. Ama Milano’da yüksek lisans tezimi hazırlarken COVID-19 patladı. Bakkala gidebilmek için bile polis izni gerekiyordu. Ev arkadaşım da

bir doktordu ve pandemi hastanesinde çalışıyordu. Aşırı anksiyete yaşadım ve Türkiye’ye döndüm. Sonra erkek arkadaşım da “Neden kendi şarkılarını yapmıyorsun” deyince yazmaya başladım. ‘Ne Olur Kal’ da ilk yazdığım şarkı.

◊ ‘Bi Kere Öpse Bükülür Uzay’ şarkısını Burak’a (Yörük) mı yazdın? Albüm de geliyor mu?

Haberin Devamı

Evet, Burak’a yazdım. Albüm yapmayı da çok istiyorum. Şu sıralar akustik parçalar yapıyorum. Albümü de böyle tasarlıyorum. Alternatif pop tarzında müzik yapıyorum ama yeni şarkım biraz daha pop-rock.

◊ Böyle ilginç sözler yazıyorsun, farklı bir tarzın var. Burcun ne?

Yengeç, yükselen burcum da İkizler. İkisi ayrı ayrı bence çok fena ama birlikte güzel. Tam ağlayacağım, bir gülme geliyor mesela. Kendi içinde bir dengesi var.

‘Âşık oldum gerçekten’

◊ Biraz Burak Yörük’le olan ilişkinden bahsedelim mi? Yollarınız nasıl kesişti?

Ben aşka hiç inanmıyordum. “İnsan kendini geliştirmeli, boş verin aşkı. Aşk diye bir şey yok” diyen biriydim. Sonra evren bana “Burak Yörük var elimizde” dedi. Ortak bir arkadaşımıza sormuş beni. Sonra sosyal medyadan yazdı. Bir anda uyuştuk. Dünyanın en komik, en rahat insanı; sıfır kompleks. Âşık oldum gerçekten. Türkiye’ye geldiğim gün ondan bir mesaj geldi. Tesadüf olduğunu düşündüm, meğer sosyal medyadan ne zaman geleceğime bakıyormuş (gülüyor).

Haberin Devamı

◊ Evlenme teklif etti sana. Düğün tarihi belli mi?

Evet, evleneceğiz. Aslında bu ay evlenecektik ama benim soyadım değişince vizem iptal oluyormuş. Seneye evleneceğiz (gülüyor).

◊ Birlikte en çok nasıl vakit geçiriyorsunuz?

Benim en yakın arkadaşım olduğu için birçok şeyi beraber yapıyoruz. Film izliyoruz, bazen müzik yapıyoruz. O rap söylüyor ben üzerine bir şeyler yazıyorum. Ayrı ayrı bilgisayarlara geçip oyun oynuyoruz. O da ben de bilgisayar oyunlarını çok seviyoruz. Ama ikimizin bu konuda farklı zevkleri var. Ben Valorant oynuyorum. O, Counter-Strike gibi savaş oyunlarını ve strateji oyunlarını seviyor.

‘Hande Yener’le şarkı söylemeyi isterdim’

◊ En büyük hayalin ne?

Dünyanın herhangi bir ülkesinde, kendi fikrim ve sahnemle, istediğim gibi konser verebileceğim bir gelecek istiyorum.

◊ En çok ilham aldığın

isimler kimler?

Selda Bağcan ve Zeki Müren. Ama Hande Yener’i de çok beğenirim. Bir gün sabah uyandım, beni takibe almış! Herkesi bilen, her şeye açık bir sanatçı. Günde 15 saat müzik yapıyor, çok da çalışkan. Onunla şarkı söylemeyi isterdim. İnanılmaz bir müzisyen ve harika şarkılar yazıyor bence. Her şeyden öte çok zamansız bir kadın. 10 yıl sonra da bence en ünlülerden biri olacak.

◊ İnternette seninle ilgili “Abla neden hiç gülmüyorsun” yorumu yapmışlar. Karşımda gördüğüm insan çok eğlenceli. Neden böyle diyorlar?

Beni yeni takip eden kişiler Instagram hesabımı görünce daha cool ve snop (burnu havada) bir tip olduğumu düşünüyorlar. Arada bir canlı yayın yapıyorum, onları izleyenler de şaşırıp “Acaba kafası mı güzel” diyorlar.