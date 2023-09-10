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Tablete dalan küçük çocukların beyni yavaşlıyor

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#Çocuk#Hürriyet Pazar#Yazar
Tablete dalan küçük çocukların beyni yavaşlıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 07:00

Canı sıkılan veya ilgi isteyen küçük çocuklara oyalansın diye verilen tabletlerin uzun vadede beyin gelişimlerini yavaşlattığı keşfedildi.

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Tablete dalan küçük çocukların beyni yavaşlıyor

Japonya’da yapılan deneyin sonuçları, Amerikan Pediatri Birliği’nin yayımladığı makaleyle gündeme geldi. Bulgulara göre küçük çocuklar tablete odaklandıklarında çevredeki insanların hareketlerini ve seslerini taklit etme konusunda yetersiz kalmaya başlıyor. Günde 2 saat tablet kullanan çocukların kullanmayanlara göre iletişim, konuşma ve motorik becerilerini iki kat daha geç, 4 saat tablet kullananlarınsa beş kat daha geç geliştirebildikleri sonucu ortaya çıktı. Ayrıca sürekli tablete bakan çocukların ileride ekran bağımlılığından kurtulmasının çok zor veya imkânsız olacağı düşünülüyor. Biliminsanlarına göre çocukların tabletle oyalanmak yerine biraz sıkılmaları ve ardından kendi düşüncelerine dalmaları, etrafa bakmaya başlamaları hem akıl sağlığı hem de beyin gelişimi açısından çok daha önemli.

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#Çocuk#Hürriyet Pazar#Yazar

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