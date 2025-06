Haberin Devamı

José Pedro Balmaceda Pascal 49 yaşında ve kariyerinin zirvesinde. İspanyol kökenli, göçmen bir ailenin çocuğu olan aktör, Hollywood’un yıllardır alışık olduğu genç ve sert erkek kalıbına pek uymuyor. Onun çekiciliği sakinliğinde ve gülümserken gözlerinde beliren samimiyette yatıyor. Sosyal medya platformlarında kadınlar Pedro Pascal’a karşı hislerini açıklarken “Erkeklerden nefret ediyorum derken tabii ki Pedro Pascal’ı kastetmiyorum” veya “Pedro Pascal’ın kolları öyle görünüyor çünkü dünyadaki tüm kadınların erkeklerden tamamen vazgeçmesini engellemenin ağırlığını tek başına taşıyor” gibi cümleler kuruyor. Çünkü Pascal eril tavırlardan uzak; koruyan, ezmeyen, kapsayıcı bir imaj çiziyor. Ve bunu oynadığı rollerin ötesinde gerçek hayatına da taşıyor.

NBC News haber sitesine göre Pedro Pascal, 17 Mayıs’ta düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ABD’de son dönemde yaşanan göçmenleri sınır dışı etme olaylarıyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “İnsanların güvende olmasını ve korunmasını istiyorum. Tarihin doğru tarafında yaşamak istiyorum. Ben bir göçmenim. Ailem Şili’den mülteci. Bir diktatörlükten kaçtık ve Danimarka’da sığınmacı statüsünden sonra ABD’de büyüyecek kadar ayrıcalıklıydım. Eğer bu olmasaydı, başımıza ne geleceğini bilmiyorum.”

Anksiyeteden mustarip

Pedro Pascal anksiyeteden mustarip ve endişeli biri olduğunu açıklamıştı. Özellikle basının önünde olduğunda gerginlik yaşayan aktör bu ruh halini dağıtmak için genellikle elini göğsüne koyuyor. “Elimi buraya koyuyorum çünkü anksiyetem burada” diyor ve biriyle temas kurmak onu rahatlatıyor. Rol arkadaşları kameraların önündeyken Pascal’ın elini tutuyorlar.

Kırmızı halıda kendisine sık sık eşlik eden transseksüel bir kardeşi var. Oyuncu ve model kardeşi Lux Pascal, 2021’de transseksüel bir kadın olduğunu açıklamıştı. Pedro Pascal kardeşine desteğini sosyal medyadan paylaştığında da bol bol beğeni toplamıştı.

Pascal son dönemdeyse kırmızı halıdan sokak modasına kadar her yerde stiliyle de adından söz ettiriyor. Gucci takım elbiselerden vintage deri ceketlere, kısa paçalı pantolonlara giydiği her parçayla tarzını yansıtıyor. Özellikle 2023 yılındaki MET Gala’da giydiği kırmızı ceket-siyah şort takımı epeyce konuşulmuştu.

‘İnsan olmak, hissettiğiniz sevgiyle bağlantılıdır’

Kariyeri boyunca birkaç yıldızla ismi anıldı. Jennifer Aniston onlardan biri. Birkaç ay önce Aniston’la yemek yiyince spekülasyonlar havada uçuştu. Pascal arkadaş olduklarını söyleyince konu kapandı. Rubin Tunney ve Lena Headey de adının birlikte anıldığı isimlerdendi. Pascal aşkla ilgili nadir açıklamalarından birini ‘The Last of Us’ta canlandırdığı Joel karakteri üzerinden, Wired dergisine yaptı: “Joel hakkında korkutucu olan, hiçbirimizin aşkı kaybetme fikriyle karşı karşıya kaldığımızda neler yapabileceğimizi gerçekten bilmememizdir. İster bilinçli ister bilinçsiz olsun, hayatta olmak ve insan olmak, hissettiğiniz sevgiyle doğrudan bağlantılıdır.”

‘Bay Fantastik’ geliyor

Pedro Pascal gerçekten tam anlamıyla her yerde. Başrollerini Dakota Johnson ve Chris Evans’la paylaştığı ‘Tam Bana Göre’ (Materialists) filmi cuma günü vizyona girdi. Marvel Sinematik Evreni’ne de adım atan aktörün ‘Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar’ (The Fantastic Four: First Steps) filmi 25 Temmuz’da vizyona girecek. Burada onu Bay Fantastik karakteriyle izleyeceğiz. ‘Avengers: Doomsday’ ve fanlar tarafından heyecanla beklenen ‘Star Wars: The Mandalorian ve Grogu’nun da Mayıs 2026’da seyirciyle buluşması planlanıyor.