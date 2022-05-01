Tabiatın bize güzel haberleri var

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Karabaşlı çulha

En nadir kuşlardan karabaşlı çulha Iğdır’da





Dünya Kuş Gözlem Veritabanı’nda 1 milyardan fazla kayıt arasında sadece 46 kaydı olan ‘karabaşlı çulha’ (Remiz macronyx) kuşu Türkiye’de ilk kez Iğdır Aras Nehri Kuş Cenneti’nde görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün Ulusal Halkalama Programı kapsamında gerçekleşen ilkbahar dönemi halkalama çalışmalarında ağa yakalanan karabaşlı çulhaya Türkiye halkası takılarak doğaya bırakıldı. Kuşun takibi bu sayede yapılabilecek.

Çizgili sırtlan

Yaşasın, çizgili sırtlan batıda da yaşıyor!





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Belgesellerden tanıdığımız, aslanlara kafa tutan sırtlanların ülkemizdeki varlıklarından genellikle ya vurulduklarında ya da araba çarpması sonucu öldüklerinde haberdar oluyoruz. Ne var ki onlar binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan en nadir ve kırılgan canlılardan. Çizgili sırtlan, geçmişte Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayan geniş bir yayılıma sahipken günümüzde kayıtları genelde sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan geliyordu. Sevindirici haber geçen gün yayımlandı. Uzun bir aradan sonra ilk kez Manisa’nın Kula ilçesinde çizgili sırtlan görüldü. Son yıllarda Batı Anadolu’dan artık kayıt gelmemesi türün bu bölgelerde yok olduğunu düşündürüyordu.

Ayıgülleri

Küllerinden doğan dünyanın en pahalı çiçeği





Geçen yaz çıkan orman yangınlarının ardından, Marmaris’in dağlarında yanan ağaçların içindeki ‘ayıgülleri’ küllerinden doğarak yeniden açtı. Marmaris’te nisan ve mayıs aylarında sadece bir bölgede yetişen ve Türkiye’de Afyonkarahisar ile dünyada Güney Avrupa’da görülen, ‘şakayık’ da denen ‘ayıgülleri’ koruma altında tutuluyor.

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Milli Parklar yetkilileri tarafından ayı güllerinin görüldüğü alanlarda sık aralıklarla kontroller yapılıyor. Bitkilerin koparıldığını ya da zarar verildiğini tespit ettikleri kişilerin izini dedektif gibi süren ekipler, 109 bin 593 lira para cezası ve adli ceza uyguluyor.

Scilla hakkariensis

Bir sümbülcüğümüz daha oldu





Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mehmet Fırat’ın Hakkâri’nin Çukurca ve Şemdinli ilçe sınırlarındaki keşfi hayatımıza yeni bir güzellik kattı. Fırat’ın keşfettiği endemik sümbülcük türüne ‘Scilla hakkariensis’ adı verildi.

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Kulaklı çöl toygarı

Türkiye’nin 496’ncı kuşu





Hatay’ın Samandağ ilçesi sınırlarındaki Milleyha Sulak Alanı’nda geçen günlerde yine bir ilk yaşandı ve kulaklı çöl toygarı kuşu görüntülendi. Türkiye’nin 496’ncı kuş türü olarak kayıtlara giren kulaklı çöl toygarı, Milleyha’nın 296’ncı kuş türü. Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu ve Soner Bekir tarafından ilk kez görülen ve görüntülenen kuşun anavatanı Kuzey Afrika ve Ortadoğu. Uzmanlar, kuşun geçen günlerde Irak ve Suriye üzerinden esen çöl rüzgarı ve tozlarıyla birlikte Türkiye’ye geldiğini söylüyor. Yaklaşık 13 kilometre uzunluğundaki Samandağ kumsalının orta kesiminde Asi Nehri’nin denize karıştığı yerden itibaren yaklaşık 3 kilometrelik bir alanı kaplayan Milleyha Kuş Cenneti, denizden yaklaşık 200 metre içeride, küçük bir gölet. Yaz aylarında genellikle kuruyan gölet, Türkiye’de en çok kuş türü barındıran alanlardan biri. Bölge ayrıca Türkiye’nin en önemli kuş göç yolu ve kuş gözlem noktası. Moloz, avcılık ve çöp üçgeni baskısı altındaki alan, şimdi bir de imara açılma tehlikesiyle karşı karşıya.