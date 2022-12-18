‘Sürekli antibiyotik kullanmak yararlı bakterileri de öldürür’

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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) kıtada her yıl 35 binden fazla kişinin gereksiz antibiyotik kullanımına bağlı olarak antimikrobiyal dirençli enfeksiyonlar nedeniyle öldüğünü ve bu sayıların önceki dönemlere göre artış eğiliminde olduğunu duyurdu. Kış aylarıyla beraber enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili şikâyetler de artıyor. Kulak-burun-boğaz (KBB) uzmanı Doç. Dr. Serap Şahin Önder “Gripte ve soğuk algınlığında antibiyotik kullanılmamalıdır. Çünkü bu hastalıklar virüs kaynaklıdır. Türkiye’de yazılan reçetelerinse yüzde 40’ında antibiyotik var. Dünya normlarına göre bu oran oldukça yüksek” diyor.

‘Belirlenen doz ve süreye sadık kalınmalı’

Doç. Dr. Serap Şahin Önder, KBB uzmanı

* Bakteriyel sinüzit, bademcik ve orta kulak enfeksiyonlarında, bakterilerin yol açtığı zatürre durumlarında antibiyotik kullanılmalıdır.

* Eğer antibiyotik gerektiren bir durumda ilaç kullanmazsak hastalığımız uzayıp daha komplike hale gelebilir. Uzayan enfeksiyonlarda mutlaka doktora başvurmak gerekir.

* Ancak bilinçsizce antibiyotik kullanılırsa mikroplar direnç geliştirir ve artık antibiyotik etkisizleşir. Sürekli antibiyotik kullanmak vücuttaki yararlı bakterileri de öldürür.

* Hekim tarafından belirlenmiş doz ve süreye sadık kalınmalı.

* Yumurta, balık, yeşil sebzeler, badem, ceviz ve yoğurt gibi besinler bağışıklığımızı güçlendirip hastalık riskini azaltıyor.

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‘Esas olan düzenli uyku, beslenme ve egzersiz’

Prof. Dr. Dilek Arman,

Liv Hospital enfeksiyon hastalıkları uzmanı

* Antibiyotikler mikroplar üzerine etkilidir, tansiyon ilacı gibi vücudumuz üzerinde direkt etkili değildir.

* Karaciğer yetmezliği, böbrek hastalığı ya da ritim bozukluğumuz varsa yan etki olasılığına dikkat etmeliyiz.

* Bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için antibiyotik tedavisi dışında öneride bulunmak çoğu zaman mümkün değil. Esas olan düzenli uyku, beslenme, egzersiz gibi vücut direncini etkileyecek yaşam tarzını benimsemek ve gereken aşıların yaptırılarak enfeksiyonların önlenmesidir.

* Herhangi bir besinin tek başına bağışıklığımızı güçlendirmesi imkânsız. Ancak tüm vitaminler içinde enfeksiyonlar açısından D vitamini özel bir öneme sahip.

* COVID-19 ile ilgili araştırmalara göre D vitamini eksikliği tüm risk faktörlerinden 10 kat daha etkili.

* Toplumda beta olarak bilinen ‘streptokokkal tonsillit’ hastalığında ya da sinüzitte antibiyotik kullanımı gereklidir. Kullanılmadığında hastalık süresi uzayabilir.

* Sağlık hizmeti alanında çok gelişmiş bir ülke olmamıza rağmen ülkemizdeki antibiyotik tüketimi kabul edilemez derecede fazla. 2015 yılı Dünya Antibiyotik Tüketimi raporunda Türkiye 1.000 kişiye düşen 42.2 tanımlanmış günlük dozla en fazla antibiyotik tüketen ülkeydi. Bu rakam 2020’de 24.4’e geriledi. Yine de ilk 3-4 ülkeden biriyiz.