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Bu gezegendeki yaşamımızın sürekliliği için kullandığımız enerjiden attığımız çöpe kadar yaptığımız her şeyin sürdürülebilirlik süzgecinden geçmesi gerektiğini savunan kamu politikası uzmanı Burçak İnel’in ‘O Ağaç Bizim: Türkiye Sürdürülebilirlikle Nasıl Kalkınır?’ adlı kitabı İleri Yayınları etiketiyle raflarda. İnel’le kitabını, Dünya Bankası’nda başlayan kariyerini ve konuşmacı olarak katıldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı’nı (COP31) konuşmak için çevrimiçi buluştuk.

◊Bir kamu politikası uzmanı olarak neden sürdürülebilirlik üzerine bir kitap yazdınız?

Hep sürdürülebilirliği savunan biriydim. Daha çok insan tam olarak ne olduğunu anlasın ve bunu savunsun diye sürdürülebilirlik üzerine yazmaya karar verdim. Kapitalist sistem, şirketler, vatandaşın gücü ve sürdürülebilirliğin demokrasiyle ilgisi üzerine düşündüklerimi ortaya koymak istedim.

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◊ABD’de siyaset bilimi okudunuz. Harvard Kennedy School’da kamu politikası yüksek lisansı yaptınız. Dünya Bankası’nda başlayan 27 yıllık kariyeriniz var...

Harvard Kennedy School, Amerika’da hükümetin değişik dallarında çalışacak insanların okuduğu bir yer. Orayı bitirince Dünya Bankası’na girdim, ilk işim oydu. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde -içinde Türkiye de vardı- finans sektörünü geliştirmek üzerine çalışmalar yaptım. Sonra Amerika’dan ayrıldım ve Türkiye’ye yakın olmak için Brüksel’e yerleştim. Avrupa’nın finans sektörüyle finans politikalarını oluşturan kurumları arasında köprü kuran derneklerde çalıştım. Daha yalın tanımıyla lobicilik yaptım.

◊2003’te Euromoney dergisinin düzenlediği yarışmada yılın lobicisi seçildiniz, değil mi?

Evet, bu benim için çok güzeldi, hem de uyarı gibiydi: Yaptığına dikkat et! Kendime ‘Bu kadar övgü aldın ama yaptığından kendin de gurur duyduğundan emin ol’ dedim.

◊Sürdürülebilirlik birçok kişinin ağzında ama bu kavram tam olarak nedir? Yeterince anlaşılıyor mu sizce?

Eğer bir ülkede sürdürülebilir bir ekonomi modeli varsa o ülkede üretim, tüketim ve bütün ekonomik aktiviteler gezegene, doğaya ve çevreye zarar vermez. Böylece o ülkede yaşayan insanların temel gereksinimleri sadece kendi yaşam sınırları içinde değil, onlardan sonra gelecek kuşaklar için de sağlanmış olur. Soluduğumuz hava, içtiğimiz su, yediğimiz yemek, gıdanın yeterli ve güvenli olması bizim temel gereksinimlerimiz. Bir ekonomi hangi açıdan sakınca getirebilir: Gezegeni ısıtarak. Çünkü gezegeni ısıtan şey ne yazık ki üretim ve tüketim için kullandığımız fosil yakıtlar. Sürdürülebilirlik için toprağın, havanın, suyun kirletilmediği bir ekonomi gerekiyor.

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◊“Dünyada iklimci-çevreci-adaletçi hareket dört bir koldan saldırı altında” diyorsunuz kitabınızda. Hangi açılardan?

Öncelikle şunu bilmeliyiz ki sürdürülebilir bir ekonomiye geçmek ülke çapında da, uluslararası anlamda da zor bir şey. Karşısında pek çok engel var ama yapılabilir. Hatta son yıllarda epey de ilerleme kaydedildi. Ancak bir de gündemi reddedenler ve sürdürülebilirliğe karşı olanlar var. Bunu kimler istemiyor? Tabii ki fosil yakıt şirketleri; gelirini petrol, doğalgaz, kömürden elde edenler.

◊22 Kasım’da biten COP31’e siz de konuşmacı olarak katıldınız. İzlenimleriniz neler?

Sosyal medyada COP31’le ilgili gözüme çarpan birçok paylaşım var. Örneğin “Sürdürülebilirlik gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkeleri sömürmek için uydurduğu yalan bir gündem” deniyor. Buna katılmıyorum. Evet, Amerika ve Avrupa ülkeleri endüstri devriminden beri atmosferde biriken sera gazının büyük çoğunluğundan sorumlu. Ama geldiğimiz noktada küresel ısınmanın durdurulması için bütün dünyada fosil yakıt kullanımının belli bir seviyeye indirilmesi, hatta durdurulması gerekiyor. Bunun için de COP’lar önemli. Şu ana kadar COP’ların etkisiz olduğunu da söyleyemeyiz...

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◊Nasıl etkisi oldu?

COP’lar olmasaydı bugün iklim kriziyle mücadelede daha karamsar bir tabloyla karşı karşıya olabilirdik. 1995’ten bu yana düzenlenen COP’lar, özellikle 2015’te imzalanan Paris Anlaşması’yla ülkeler arasında ortak eylem açısından önemli bir sürece dönüştü. Bu çabalarla ülkelerin açıkladığı taahhütlerin tamamını yerine getirmesi halinde küresel ısınmanın 2,6-2,8 derece aralığına gerileyebileceği öngörülüyor. Hiçbir önlem alınmazsa 4-5 dereceye ulaşabileceği söyleniyor. COP31 bu yıl sonuçsuz bitti. Bence bu iyi bir şey. Bu COP tarihinde üçüncü defa yaşandı. Artık öncü ülkelerin temiz enerjiye geçişte yeterince somut adım olmayan bildirilerle zaman yitirmek istemediklerini görüyoruz.

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◊Sürdürülebilirlik konusunda Türkiye’de temel olarak neler değişmeli sizce?

Bir numara, kömürden çıkış. Kömür geze-

gene en çok zarar veren fosil yakıt, sağlığımıza da zararlı. Türkiye enerji gereksinimini güneşten ve rüzgârdan daha fazla karşılamalı. Altyapı yatırımı anlayışımızı da değiştirmeliyiz. Şu anki altyapımız doğayı korumuyor. Sürdürülebilirliğe, yani insana zarar veren bir diğer mesele de aşırı ve düzensiz şehirleşme. Ormansızlaşmaya neden oluyor. Sürdürülebilirlik açısından doğru planlanmış bir şehir doğaya zarar vermez.

◊“Sürdürülebilirlik ve demokrasi bir arada olmalı” diyorsunuz...

Bir ülkede demokrasi yoksa veya demokratik kurumlar zaman içinde gerilemişse bence o ülkede sürdürülebilirlik politikalarını hayata geçirmek de çok zor. Herhangi bir yönetim mekanizmasında herkesin söz sahibi olması sürdürülebilirliğin hayata geçirilebilmesi için önkoşul. Sürdürülebilir bir dünya için sesimizi çıkarmalıyız çünkü gezegeni kurtarmamız, doğayı korumamız için zaman azalıyor.

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‘Kendisi Mars’a yerleşme planı yapıyor’

◊“Dünya, geleceği umursamayan ve sadece bugün için ve kendisi için yaşayan bir mirasyedi gibi” diyorsunuz kitabınızda… İnsanlar çocuklarının geleceğini daha kararlılıkla korumalı, değil mi?

Eninde sonunda bu iş bir vicdan meselesi ve aileden aldığımız değerlerle ilgili. Çok çocuğu olan ama patolojik olarak kendisinden başka hiç kimseyi düşünmeyen insanlar görüyoruz. Buna Elon Musk’ı örnek verebiliriz. Farklı kadınlardan bir sürü çocuğu var. Ama bu kişi kendinden başkasını veya sonrasını düşünme değer yargısına sahip değil. Musk, Trump hükümeti geldikten sonra Amerika’da çevreyle ilgili gelişmelere büyük zarar verdi. Ama kendisi Mars’a yerleşme planı yapıyor. Dünya’da tufan da olsa kendisini koruyabileceğini düşünüyor. Oysa gezegenimiz bu ve hepimizi etkiliyor.