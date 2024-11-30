Süper Max için hız genetik bir miras

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Çoğu Formula 1 (F1) pilotu gibi yarış hayatına 4 yaşındayken karting’le başladı. Basamakları hızla tırmandı; 17 yaşında Scuderia Toro Rosso takımının koltuğuna geçti. Max Verstappen, Formula 1 tarihinde yarışan en genç sürücüydü. 2016’da İspanya Grand Prix’sini (GP) kazandı. Yarış kazanan en genç ve bunun yanı sıra ilk Hollandalı pilot oldu. Juan Manuel Fangio, Michael Schuma-

cher, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton’dan sonra da

üst üste dördüncü şampiyonluğuna ulaşan tarihteki beşinci pilot. Formula 1’in sezonu sonunda en çok puan toplayan pilot ve takım şampiyonluğu elde ediyor. Max Verstappen de aslında şu anda şampiyon ama hedefi yine de Katar GP’de bu akşam 19.00’da ve Abu Dabi GP’de 8 Aralık Pazar günü 16.00’da düzenlenecek son iki yarışı da kazanmak.

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Altın sezonu 2021’di

Max Verstappen’in başarıları hem Hollanda’da hem de Belçika’da onurlandırılıyor. Çünkü babası Jos Verstappen, Hollandalı Formula 1 pilotu, annesi Sophie Kumpen ise Belçikalı bir karting yarışçısıydı. Hız onun için genetik bir mirastı ve ünlü yarışçının altın sezonu da 2021’di. Çünkü Abu Dabi Grand Prix’sinde ilk kez Formula 1 Dünya Sürücüler Şampiyonu oldu ve bunu başaran ilk Hollandalı sürücüydü. 2022 ve 2023’te üst üste iki Formula 1 şampiyonluğu daha kazandı. 2023 Abu Dabi Grand Prix’si itibariyle ‘Süper Max’ 54 zafere, 32 pol pozisyonuna (yarışa önde başlamak) ve 30 en hızlı tura sahipti. En genç Grand Prix galibi olmasının yanı sıra bir sezonda en çok yarış kazanmak ve art arda en çok galibiyet elde etmek gibi birçok Formula 1

rekoruna da imza attı.

2021’in son yarışında rakibi Lewis Hamilton’ı geçen Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu. Bu zaferi modern Formula 1 tarihinin en heyecanlı sezon finallerinden biri olarak biliniyor. F 1 tutkun-

larının gözleri o dönemde Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı’nda yarışan Hamilton ve Red Bull sporcusu Verstappen’in üzerindeydi. Çünkü Britanyalı Hamilton 2021’e kadar son dört sezonun şampiyonuydu. Son 7 yılında 6 şampiyonluk almıştı. Kralı tahtından indirense ‘Çılgın Max’ oldu.

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Gelecek sezon Lewis Hamilton takım değiştirerek Scuderia Ferrari pilotluğuna geçecek. Takım arkadaşıysa Charles Leclerc olacak. Verstappen’in 2028 sezon sonuna kadar Red Bull’la sözleşmesi devam ediyor. Önümüzdeki sezon Hamilton yeniden burun farkıyla öne geçecek mi göreceğiz.

Yaşamına dair az bilinenler

Verstappen’in Formula 1’deyken henüz ehliyeti yoktu. Sivil otomobil için 18 yaşını bekledi.

mBoş zamanlarında sanal yarışlara (sim racing) katılan Verstappen e-spor dünyasında aktif. Birçok profesyonel sim yarışına katılarak çevrimiçi yarış topluluklarının bir parçası oluyor. Aynı zamanda FIFA oynadığı da biliniyor.

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Verstappen eski F1 dünya şampiyonu Nelson Piquet’nin kızı, model ve köşe yazarı Kelly Piquet ile birlikte. Bu ilişki F1 dünyasında büyük yankı uyandırıyor çünkü Kelly aynı zamanda başka bir F1 pilotu olan Daniil Kvyat’ın eski sevgilisi ve ondan Penelope adında bir kızı var.

Red Bull’daki takım arkadaşı Daniel Ricciardo (35) ile Verstappen’in birbiriyle şakalaştığı videolar sosyal medyanın hep gündemindeydi. Ricciardo bu sezon Formula 1’den emekli oldu.

Genç yaşına rağmen Verstappen yarış esnasındaki stratejik soğukkanlılığıyla büyük beğeni topluyor. Kritik anlarda gösterdiği sakinlik nedeniyle onun mental açıdan güçlü olduğu söyleniyor.

‘Hayatımın yarısını yarışarak geçiremem’

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Formula 1 yarışlarından sonra Verstappen’e bir muhabir “Hâlâ aç mısın” diye sordu. Aslında burada söylemek istediği şampiyon olmasına rağmen son iki yarışı kazanmak için istekli olup olmadığıydı. Zaten Süper Max de bu soruyu “Son iki yarışı da kazanmak istiyorum” diye yanıtladı. Ünlü sporcunun şampiyonada basına yaptığı diğer açıklamalardan bazıları da şöyle:

Aslında rekorlar hayalini kurduğum bir şey değil. Sadece iyi vakit geçirmek istiyorum. Arabaya bindiğimde her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım.

F1’e başladığım zamanki gibi düşünmüyorum. O zaman hedefim yedi kez şampiyon olmak, 100’den fazla galibiyet almak ve elbette rekor sahibi Michael’ı (Schumacher) geçmekti. Artık hayatı böyle görmüyorum.

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Kesinlikle 40 yaşına kadar F1’de yarışmak istemiyorum. İnsan bir kere yaşıyor ve ben hayatımın yarısını araba yarışlarında geçirmek istemiyorum.