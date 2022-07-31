Süper lig cuma günü başlıyor... Heyecan kaldığı yerden...

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Son şampiyon Trabzonspor’un Süper Lig’e yeni çıkan İstanbulspor’la 19.15’te karşı karşıya gelmesiyle yeni sezon cuma günü başlayacak. Ardından 21.45’te Fenerbahçe yine ligin yenilerinden olan Ümraniyespor’la mücadele edecek. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle biraz erken açılacak sezonu spor yazarları değerlendirdi.

‘Emirhan Delibaş, sezonun sürpriz genç yıldızı olabilir’

Uğur Meleke, Hürriyet spor yazarı

* Galatasaray’da Sergio Oliveira önemli bir oyuncu. Beşiktaş’ta Wout Weghorst ve Jackson Muleka tarihi bir ikili olabilir. Konyaspor’da Robert Muric, Başakşehir’de Patryk Szysz iyi transferler.

* Gençlere gelirsek... Beşiktaş’ta Emirhan İlkhan’dan sonra Emirhan Delibaş da kendini gösterdi. Sezonun sürpriz genç yıldızı olabilir. Fenerbahçe’de Arda Güler’i zaten söylemeye gerek yok, basamakları beşer beşer tırmanıyor. Galatasaray’da Hamza Akman’ın çıkış sezonu olacağını düşünüyorum.

* Kimlere dikkat etmeli? Haris Seferovic (Galatasaray), Weghorst (Beşiktaş) ve Joao Pedro (Fenerbahçe)… Hepsinin geçen sezonda iyi işler yapan Andreas Cornelius

(Trabzonspor) ve Adana Demirsporlu Mario Balotelli’nin yanına yazılabileceklerini düşünüyorum.

* Jorge Jesus büyük takım teknik direktörlüğü tecrübesi taşıyor ve Fenerbahçe’yi ofansif oynatıyor. Okan Buruk (Galatasaray) zaten kendini kanıtlamış, basamakları teker teker çıkmış bir teknik direktör. Her ikisi-

nin de başarılı olacaklarını düşünüyorum. Öte yandan Valerien Ismael’in (Beşiktaş) hazırlık maçlarında verdiği sinyaller o kadar da iyi değildi.

* Türk futbolu transferin son gününe kalmaya mahkûm, çünkü borçlu bir lig. 15 milyar lira sanırım... Bu kadar borç olunca transferin son gününü beklemek zorunda kalıyorsunuz, parayı verip futbolcuyu alamıyorsunuz.

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‘Seferovic forvet olarak öne çıkar’

Tayfun Bayındır, Milliyet Spor Müdürü

* Sezon öncesi hazırlıklar gösterdi ki tecrübesiyle yeni transferlerden Seferovic forvet olarak öne çıkacak. Bu arada biten sezonun etkili golcüsü Trabzonsporlu Cornelius ile Beşiktaş’ın yeni transferi Weghorst da aklımızın bir köşesinde olmalı.

* Jorge Jesus çok tecrübeli ve Fenerbahçe’nin aradığı otoriteye sahip ama Türkiye’de, hem de bir yıllık sözleşmeyle işi çok zor. Yeni oyuncu sayısı da bir hayli fazla. Zamana ihtiyacı var ama o zaman da yok. Okan Buruk ise Galatasaray’da hemen kabul gördü, “Evladımız” denilerek büyük destek aldı. Onun sıkıntısıysa kadrosunun istediği seviyede olmaması. Her şeye karşın bu iki hocayla birlikte Valerien Ismael ve Abdullah Avcı (Trabzonspor) şampiyonluk kovalayacaklar.

* Bu sezon genç oyuncuların çok daha fazla süre

alacaklarına inanıyorum. Jesus, İsmail Yüksek’i ilk 11’de oynatıyor, Arda sürekli şans buluyor. Keza Beşiktaş’ta da en az iki genç

oyuncu forma giyiyor.

* Dünya Kupası arası takımların eksiklerini gidermeleri, sakatlananların iyileşmesi açısından faydalı olur. Ancak giden oyuncuların sakatlanma ve yorgun, moralsiz dönme ihtimalleri akıllarda olacaktır.

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‘Arda Güler her maçta gelişiyor’

Mehmet Arslan, Hürriyet Spor Müdürü

* Fenerbahçe cephesinde tüm gözler İrfan Can’a çevrilecek. Kerem (Aktürkoğlu) ve Yunus (Akgün) ikilisi de bu sezon Galatasaray hücumlarını şekillendirecek. Eski günlerine dönmesi halinde Cenk Tosun, Beşiktaş’a çok şey katabilir. Serdar Dursun ve Bafétimbi Gomis’ten bu sezon daha çok gol bekliyorum.

* Galatasaray’ın yeni transferi Haris Seferovic kariyerindeki sakatlıklarla bir kez daha uğraşmak zorunda kalmazsa fark yaratabileceğini ilk maçta gösterdi. Fenerbahçe’nin yeni transferi Joao Pedro ve Beşiktaş’ın Kasımpaşa’dan transferi Jackson Muleka’yı bu sezon öne çıkacak isimler olarak görüyorum.

* Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Arda Güler her maçta daha da gelişiyor. Bu sezon çift haneli gol-asist sayısına ulaşacağı tahmin edilebilir. Emirhan İlkhan şayet Ismael’den yeterli şansı bulursa kaldığı yerden devam edecek potansiyele sahip. Galatasaray’daki 17 yaşındaki Hamza Akman’ı futbolseverler mutlaka takip etmeli. Fenerbahçe hem istediği bir teknik adama kavuştu hem de doğru kadro yapılanmasına gitti. Takımın hâlâ eksikleri var ancak Başakşehir’i şampiyon yapan Okan Buruk’un fark yaratacağından eminim.

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‘Denklem basit: Para yoksa yıldız da yok!’

Uğur Vardan, Hürriyet yazarı

“Hayata ve dinamiklerine Marksist açıdan bakanların favori teşhisi ‘Her şey sınıfsaldır’ elbette futbol için de geçerli. İngiliz burjuvalarının keşfi olup sonradan ‘işçi sınıfı’nın en önemli eğlencesi haline gelen ama çok uzun süredir yanına aldığı ‘endüstriyel’ takısıyla tekrar sınıfsal muhatabı dönüşüm geçirmiş gibi görünen bu oyunun yaşadığımız topraklardaki haleti ruhiyesi bana uzun süredir umut ve heyecan vermiyor. Futbolun coğrafyamızdaki serüveninin daha eski çağlardaki ritüeli ‘Edirne’den öteye gidemeyen’ ama kendi iç sularında havasını atan takımlardı.

‘Modern zamanlar’daysa ‘resmiyete dökülmüş rakamları’ son derece az olan uluslararası alandaki başarılar oyunun farklı pencerelerini hatırlattı. Ama asıl olarak iletişim kanallarındaki gelişmelerle dünyaya daha çok entegre taraftar modeli gelişti ve onlar, dışarıda da bu oyunun nasıl oynandığını, doğruların neler olduğunu bilen büyük bir kitleye ulaştı. Amma velakin ülke ekonomisinin kötü gidişatı, kadrosunu yabancı yıldızlarla doldurarak günü kurtarmak isteyen futbol çarkını zora soktu. Ortada bilinçli bir altyapı geleneği ve gençleri yetiştirip üst düzeye taşıyan bir sistem olmadığı için de bütün hamleler ya kimi tesadüfler ya da geçen sezon olduğu gibi zorunluluklar (gençleri oynatmayı kastediyorum) sonucu yapıldı.

İşte böylesi bir tablo eşliğinde başlayan 65’inci Süper Lig serüveninde bizi neler bekliyor? ‘Son şampiyon’ unvanını korumakla yükümlü ama bu baskının üstesinden gelip gelmeyeceği belirsiz bir Trabzonspor, Dinamo Kiev sınavında sınıfta kalarak yine taraftarını “Bu sezon da mı hayal kırıklığı” hissiyatıyla buluşturan Fenerbahçe, nispeten doğru transferler yapmış görünen ama hakkında karar verilmesi için belli bir süreye ihtiyaç bulunan Galatasaray ve hazırlık maçlarında iyi bir tablo ortaya koymayan ama kadrosunun zamanla oturması beklenilen Beşiktaş. Yani futbol âlemimizin bilinen aktörleri. Ben bu klasik dörtlünün dışında (Vincenzo) Montella’nın Adana Demirspor’unun bu sezon daha da iyi bir takıma dönüşmesini bekliyorum.

Dünya Kupası ligin gidişatını etkiler mi? Artık futbol dünyamızda çok üst düzey yıldızlar barındırmıyoruz, o yüzden

ligimizden çok az futbolcunun kupaya katılacağını sanıyorum; Cornelius (Trabzonspor), Seferovic (Galatasaray) ve Weghorst (Beşiktaş) gibi... Öte yandan verilen ara belki kimi takımların ritmini, oturmuş kimliğini bozabilir ama bunun önlemini almak da teknik direktör ve onlara bağlı teknik ekiplerin elinde.”

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Geçen çarşamba Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe maçta yenilince taraftarına “Bu sezon da mı hayal kırıklığı” dedirtti.