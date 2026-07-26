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Bir dinlenme odamız var işyerimizde. İşi olmayan gidip orada dinleniyor, sohbet muhabbet de oluyor tabii aramızda. Geçenlerde girdim, bir selam verdim, sıcaktan adeta mayışmışız hepimiz. Klimayı açıp oturdum. Klima güzel ama devamlı da

çalışınca tuhaf bir hava oluyor içeride. Bir de buna benzer devamlı ses yapan cihazlar pek sevilmez körler tarafından. Bir süre rahatlığına kapılıp sabrediyoruz ama bu sürekli ses bana ve benim gibi sadece kulaktan yaşayanlara biraz yorucu gelir.

“Ne yapıyorsunuz” dedim arkadaşlara. Herkes sessizliğe gömülmüş. “Hiç yaaa, kaydırıp duruyoruz ekranları” dediler. “İyi madem” dedim. “Ben de oturayım bir köşeye, biraz da ben bakayım ne var ne yok diye.” Son dakikadan başladım, içim karardı. Arsızlık, yolsuzluk, tecavüz, cinayet vs... Hemen kapattım. Daha başlıklarına bakarken “Hiç bu modda değilim, gerilmeye lüzum yok sabah sabah” diye.

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Ne anlamı var?

O sırada bir arkadaşım “Şuna baksana ya” dedi. “Gönder, bakayım” dedim. Videoda bir anne konuşuyor. Engelli bir çocuğun annesi. Aslında hepimizin annesi gibi bir anne işte... Arkadaşında bir engelli ulaşım kartı gören oğlunun isteği üzerine o da müracaat edip engelli ulaşım kartı almış ve tabii oğlundan

dolayı da kendisine refakatçi kartı çıkartmış. Ve şikâyeti şu: Kocaman yazmışlar kartın üstüne ‘engelli refakatçi kartı’ diye.

Biz ayrımcılıkla uğraşırken başka bir ayrımcılık olmasın arkadaş. ‘Şunlar, bunlar’ demeye gerek yok. Sokağa çıkınca, topluma karışınca ne durumda olduğumuz herkes tarafından biliniyor. Bilinmeyenler kişinin iradesine kalmış. İster bahseder, ister bahsetmez ya da gerekiyorsa bir açıklama yapar. Bunu dünyaya ilan etmenin ne anlamı var? Sözü düzeltelim derken yazı bozuluyor, ona başlıyoruz; bu defa görüntü bozuluyor. Nereden başlasak bıraktığımız yer bozuluyor. Şaşırdık artık.

Anne “Ben kesinlikle böyle bir ifşaya konu olamam. Zaten paramı veriyordum ve seyahat ediyordum. Sadece oğlumu kıramadığım için bu kartları aldım ama kocaman yazıyla kartın üstüne ‘engelli refakatçi kartı’ diye yazmışlar. Bunu ben kesinlikle kullanamam. Zaten paramı veriyorum ve gerekli yerlere ulaşıyorum” diye bir video yayımlamış Instagram’dan.

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Ama güzel olan tarafı şu: İlgili belediye hemen olaya el koymuş ve kartların üzerindeki ifadeyi kaldırmış, bütün kartları aynı şekle getirmiş. İstediğimiz bu kadar basit aslında. Hep diyorum ya, sizden farklı bir hayatımız yok. Sadece siz farklı sanıyorsunuz ve buna göre hiçbir görüş almadan bir uygulama yapıp yok yere tepki çekiyorsunuz. Halbuki kartın içindeki çip sizden daha iyi biliyor ne yapacağını. Siz onu ücretsiz tanımlarsanız, o ücretsiz olarak devam eder ve bunu da kimseye bildirmenize gerek yok. Kullananla sizin aranızda kalsın.

Paylaşımı yapan anne hemen ertesi gün ilgili belediyeye teşekkürünü etmiş ve bir reels daha paylaşmış. Bu anneye daha fazla sorun yaratmamak için link vermeden, kurumları ve kişileri açıklamadan size aktardım.

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Sadece biraz düşünerek bize destek olunabiliyor demek ki. Ücretsiz ulaşım hakkı tamamen kişiyle belediye arasındadır. Bunu kartın üstüne yazıp koca harflerle ifşa yaratmak, yapılanın değerini artırdığını düşündürse de hem kullanan kişiler için ve aslında hem de yapan kurum için hiç de öyle değildir. Sadece fakirliğinden dolayı kullandığın herhangi bir hakkı kullanırken de verenin reklamını yapmak zorunda kalmak son derece aşağılayıcı bir davranış. “İbadet de muhabbet de gizli yapılır” derdi eskiler. Çoğunluğa şirin görünmek için iyilik yapmaktansa sadece ihtiyacı olanın gönlünü almak daha mutluluk verici bence.

İhtiyaçlarımız aynı

Bir de kullananı düşünün. Nasıl bir durumda basıyor o kartı? Ona bakanlardan dolayı ne hissediyor? Hiç de kolay değil o kartları almak. Herkesin size bakacağını bile bile basmak. Bir de oradan bakın duruma.

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Yine konu engelliler konusunda danışmanlık almamaktan ya da yanlış danışmanlık almaktan böyle durumlara geliyor. Kısacası hep aynıyız. Farklı gibi görünsek de aynı hayatın içinde birlikteyiz. Vücut formumuz ya da duyularımız başka şekilde olabilir ama tamamen aynı ihtiyaçların sahibiyiz. Sahip olduklarımızın kıymetini bilerek ve neden ya da nasıl olduğunu bırakıp birlikte yaşamaya devam edelim.

İyi pazarlar her sese.