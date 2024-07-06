Su dolu kaplar, serin zeminler ve ıslak havlularla ferahlasınlar

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Yaz ayları evcil dostlarımız için bazı problemleri, sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Bu mevsimde sık görülen sorunları, hastalıkları ve dostlarımızın sağlığını korumak için bunlara karşı nasıl önlem alabileceğimizi veterinerlerle konuştuk.

- Yüksek ortam sıcaklığı ve nem, evcil dostlarımızın vücut ısısını düzenleme mekanizmalarını zorlar.

- Brakisefalik ırklar (pug, buldog) solunum yollarındaki anatomik farklılıklar nedeniyle hipertermiye yatkındır.

- Aşırı salya, nefes nefese kalma, halsizlik, kusma, ishal ve hatta bilinç kaybı gibi belirtiler görüldüğünde hemen veterinere başvurmak önemli. İlkyardım için serin bir ortama alın, üzerine ıslak havlu koyun ve su içirin.

- Yaz aylarında kene, pire, sivrisinek ve bağırsak parazitlerinin yaşam döngüleri hızlanır, bu da zoonotik (hayvandan insana) hastalık riskini yükseltir.

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- Polenler, otlar ve böcek sokması gibi alerjenler alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Yüksek nem mantar enfeksiyonlarının gelişimini kolaylaştırır.

DERİ VE TÜY BAKIMINI İHMAL ETMEYİN

- Özellikle beyaz veya açık renkli dostlarımız güneş yanığına karşı daha hassas. Veteriner hekiminizin önerdiği güneşten koruyucu kremini, tüysüz bölgelerine uygulayabilirsiniz. Ayrıca, gölge alanlar sağlayın ve özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkarmayın.

Veteriner hekiminizin önerdiği güneşten koruyucu kremini, tüysüz yerlerine uygulayın.

- Su dolu kaplar, serin zeminler ve ıslak havlular dostlarımızı rahatlatabilir. Tabii, temiz ve taze suya her zaman erişebilir olmalı.

- Egzersizlerini kısıtlayın ve saatlerine dikkat edin. Yürüyüşleri sabahın erken veya akşamın serin saatlerine kaydırmak en iyisi.

- Düzenli parazit önleyici ilaçlar kullanarak ve evcil dostlarımızı sık sık tarayarak yazın artan parazitlerle başa çıkabiliriz. Ayrıca dışarıdan geldiklerinde kene kontrolü yapmayı unutmamalıyız.

- Son olarak, düzenli yıkama ve fırçalamayla deri ve tüylerini temiz tutarak, sağlıklı ve parlak kalmalarını sağlayabiliriz.

- Omega-3 yağ asitleri içeren mamalar veya takviyelerle deri ve tüy sağlığını destekleyebiliriz.

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- Düzenli veteriner kontrollerini yaptırın.

- Evcil dostlarınızı asla park halindeki araçlarda bırakmayın.

Katkıda bulunanlar:



* Uzm. Veteriner Hek. Dr. Onur Ülgenalp

* Veteriner Hek. Dr. Öykü Sargın