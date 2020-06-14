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Hürriyet Pazar
Gizem Coşkunarda / gcoskunarda@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 14.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Sosyal medyanın ışıltısıyla insanlığın kültür hazinesi çarpışıyor

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
Sosyal medyanın ışıltısıyla insanlığın kültür hazinesi çarpışıyor
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Sanat galerileri randevuyla da olsa ziyaretçilerine kapılarını yavaş yavaş açmaya başladı. ‘Yeni normal’in ilk sergilerinden biri de Vision Art Platform’daki ‘Olası Her Rüya’. Sanatçılar Leyla Emadi ve Rafet Arslan’ın ikili sergisi izleyicileri ‘farkındalıklı bir yaşam’a dair düşünmeye teşvik ediyor.

Yeni normale yavaş yavaş ayak uyduruyoruz. Sanat galerileri ve müzeler ziyaretçi kabul etmeye başladı. Üç aydır kapalı olan galeriler randevu sistemiyle ziyaretçi kabul ediyor. ‘Yeni hayat’la yeni bir serginin telaşını aynı anda yaşayan galerilerden biri Teşvikiye’deki yeni mekânına taşınan Vision Art Platform...

Leyla Emadi ve Rafet Arslan’ın ‘Olası Her Rüya’ başlıklı sergisi; özgürlük, zorunluluk ve irade konularına çeşitli coğrafyalar üzerinden odaklanıyor. Böylece birbirinden etkileyici eserlerle ziyaretçileri kader, özgür irade, farkındalıklı bir yaşamla ilgili kendilerini sorgulamaya teşvik ediyor.

Galeri 3 boyutlu olarak dijitalde

Sanatçı Rafet Arslan sergiye uzanan yolun ilk adımlarını şöyle anlatıyor: “Bu sergide amacımız yaşadığımız dünyanın moda sektörü ve sosyal medya gibi etkilerle oluşan ışıltısını insanlığın binyıllardır görünmeyen bir yerde biriken kültür hazinesiyle çarpıştırmak ve bu ikisi arasındaki çelişkiyi sorgulatacak  bir imge serisi oluşturmaktı.”

Sosyal medyanın ışıltısıyla insanlığın kültür hazinesi çarpışıyor

Leyla Emadi, Arslan’la ikili bir sergide buluşmalarını “Rafet ile daha önce birçok sergide buluşmuş olsak da böyle bir sergide işlerimizin yan yana nasıl bir etki bırakacağını hayal edememiştik. Serginin alt metnini okuduğum zaman işlerimizin aslında aynı düşünce yapısından çıktığını ve bağlantılı olduğunu gördüm. Kısa bir zaman diliminde müthiş bir sinerji yakaladık ve ortaya bu sergi çıktı” diyerek anlatıyor.

Sosyal medyanın ışıltısıyla insanlığın kültür hazinesi çarpışıyor

Sergi, galeri mekânının 3 boyutlu modellemesiyle Vision Art Platform’un internet sitesine de (visionartplatform.co) taşındı. Sanatçıların eserleri hem Teşvikiye’deki galeride hem çevrimiçi mecrada gezilebiliyor.

Sosyal medyanın ışıltısıyla insanlığın kültür hazinesi çarpışıyor

İnternet üzerinden; büyüyen, küçülen, istediğiniz yöne dönebilen ve hatta mekânı kuşbakışı gezebilme imkânı sunan modelleme yöntemi izleyiciye gerçek hayatta deneyimleyemeyeceği bir görme biçimi yaratıyor.

Sosyal medyanın ışıltısıyla insanlığın kültür hazinesi çarpışıyor

‘Olası Her Rüya’ için  Leyla Emadi “Ziyaretçiler ister çevrimiçi ister fiilen sergiyi gezsin, içinde bulundukları sistemi ve onun getirdiği kaosu sorgulayacaklar. Aynı zamanda bireysel olarak hayata karşı duruşlarını, irade ve seçim eğilimlerini düşünecekler” diyor.

Leyla Emadi ve Rafet Arslan’ın ‘Olası Her Rüya’ başlıklı sergisi 27 Haziran’a kadar Vision Art Platform’da. Sergi, info@visionartplatform.co adresinden randevu alarak gezilebilir.

Karantina, sanatçılar için nasıl geçti?

Leyla Emadi:

Sosyal medyanın ışıltısıyla insanlığın kültür hazinesi çarpışıyor

Sergideki iki işimi karantina döneminde hazırladım. Diğerleri daha önceki tarihlere ait. Bu serginin benim ve Rafet’in işlerine uygun olduğunu düşünüyorum. Ayrıca salgın döneminde sadece koronavirüse atıfta bulunan çokça tipografik eser de ürettim. Ancak sanırım onlar da yine yıllardır sorguladığım kavramlarla paralel gelişti.

Rafet Arslan:

Sosyal medyanın ışıltısıyla insanlığın kültür hazinesi çarpışıyor

Karantina sürecinde çalıştım. ‘Olası Her Rüya’da yer alan ‘Babil Kulesi’ çalışması da bu süreçte gelişti. Diğer işlerim daha eski. Yine de bu dönemin ruhuna ait bir seçki yapmaya çalıştık.

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Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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