Sosyal medyada Türk-İtalyan yemekleri düellosu

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Bir yıl önce sadece eğlenmek amacıyla çekmeye başladıkları videolar Instagram’da çok izlenince profesyonel içerik üreticisi olmaya karar veren Fatih ve Riccardo’nun hikâyesi İtalya’da okul arkadaşlığına dayanıyor. 21 yaşındaki Fatih Aydın, İtalya’ya hukuk okumak için gittiğinde aynı bölümden 23 yaşındaki Riccardo Manicone’yle tanışıyor ve arkadaşlıkları onları hem Instagram hem de YouTube’da tanınan iki isim haline getiriyor. ‘Pizza ve Kebab’ adlı hesaplarında Türk ve İtalyan kültürünün benzerliklerinin yanı sıra iki kültürün farklılıklarından ortaya çıkan mizahi durumları videolaştıran gençlerin takipçi sayısı 650 binin üzerinde. Ekibe ayrıca Riccardo’nun 77 ve 81 yaşındaki İtalyan teyzeleri de yemek videolarıyla katkı sağlıyor. Son olarak yayımladıkları, 13 milyon izlenme alan ‘intikam’ videosunda Riccardo’nun teyzeleri “Türkiye’de makarnamıza hep yoğurt döktünüz, pizzamıza ketçap sıktınız, şimdi sıra bizde” diyerek lahmacuna hardal ve barbekü sos sıktıkları bir video paylaştılar. Bu ‘misilleme videosu’nun sonundaysa “Eğer devam ederseniz sıra mantınıza gelecek” dediler. Bu içeriklerin arka planını Fatih, Riccardo ve teyzeleri Michela Armillotta ile Carmela Armillotta’dan dinledik.

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‘NASIL BU KADAR BÜYÜDÜĞÜMÜZÜ ANLAYAMADIK’

Fatih Aydın

“İtalya’ya hukuk okumak için gitmiştim. Riccardo’yla okulda tanıştık. Aynı üniversitede, aynı bölümdeydik. ‘Pizza ve Kebab’ hesabı aslında önceden planlanmış bir proje değildi. Önceleri sadece eğlenmek için videolar çekiyorduk.

Ancak ilk videomuzu paylaştığımız gün Türkiye’de viral oldu. Biz bile nasıl bu kadar büyüdüğünü anlayamadık.

Tabii ki bu şöhreti korumak çok zor oldu. O günden sonra daha fazla odaklanarak kendimizi geliştirmeye başladık. Bir yılın sonunda daha fazla emek vermeye başladık. Zamanla içeriklerimizi geliştirdik ve bugünkü noktaya ulaştık.

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Bence Türk ve İtalyan kültürleri birbirine çok benziyor. Özellikle İtalya’nın güney bölgeleri, Türk kültürüyle çok ortak noktaya sahip.

Takipçilerimiz genellikle kültürel farklılıkları eğlenceli bir şekilde ele aldığımız içerikleri çok seviyor. Onların ilgisini çeken konulara odaklanarak içeriklerimizi şekillendiriyoruz.”

‘ANNEM KAHVALTINIZI GÖRÜNCE SİPARİŞ YANLIŞ GELDİ ZANNETTİ’

Riccardo Manicone





- Fatih’le tanışmadan önce Türkiye’ye hiç gelmiş miydiniz? Türkler hakkında neler biliyordunuz?

Fatih’in de anlattığı gibi okulda tanıştık. Ben daha önce Türkiye’ye hiç gitmemiştim ve Türk kültürü hakkında çok fazla bilgim yoktu. Öğrenmeye başladıkça hayran kaldım.

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- Videolarda Türkçe konuşuyorsunuz, ezberliyor musunuz yoksa öğrendiniz mi artık?

Artık kendimi ifade edebilecek kadar Türkçe konuşuyorum ancak Türkiye’nin farklı bölgelerinde farklı şiveler olduğu için bazen anlamakta zorlanıyorum. Geliştirmek için her gün dersler alıyorum ve öğrenme sürecini de çok seviyorum.

- Yazın annenizle birlikte İstanbul’a geldiniz ve burada içerikler ürettiniz. Sevdiniz mi İstanbul’u? Sizi en çok ne şaşırttı?

Evet, annemle birlikte İstanbul’a geldik ve hayatımızın en güzel tatillerinden birini yaşadık! Genellikle İtalyan mutfağı sadece pizza ve makarna üzerinden tanıtılıyor ama aslında çok daha geniş bir yelpazeye sahip. Türkiye’de tattığımız birçok yemeğin lezzetlerine zaten aşinaydık ve hepsini çok beğendik. Türk ve İtalyan mutfağı arasında birçok benzerlik var. İlk başta Türk mutfağının çok baharatlı ve ağır olduğunu düşünüyordum ama özellikle İtalya’nın güney bölgelerindeki yemeklerle büyük benzerlikler olduğunu fark ettim. Bir Puglia’lı olarak gördüm ki yemeklerimiz neredeyse aynı.

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- Fatih’le arkadaş olduktan sonra yemek kültürümüzde en ilginç bulduğunuz şey ne oldu?

Kesinlikle en ilginç bulduğum şeylerden biri makarnayı yoğurtla yemeniz. Anlayamıyoruz, ailem de anlamıyor. Bir diğeri de kahvaltınız. Türk kahvaltısının ne kadar zengin olduğunu görmek çok etkileyiciydi, çok da sevdik. Hatta kahvaltı masasına ilk oturduğumuzda annem “Bu kadar şey yanlışlıkla mı geldi? Çok fazla” demişti…

‘ERKENCİ KUŞ İZLİYOR, SARMA SARIYORUZ’

Carmela Armillotta (77) ve Michela Armillotta (81)

“Fatih sayesinde Türk mutfağını keşfetmeye başladık, henüz öğreniyoruz. Daha önce hiç denememiştik ama yemeklerimizin birbirine çok benzediğini fark ettik. O yüzden artık bazen evde Türk yemekleri de yapıyoruz. Mantı açıyoruz, zeytinyağlı sarma sarıyoruz. Zaten sürekli Türk dizileri izliyoruz ve Türkiye’yi çok seviyoruz. İtalya’da çok fazla Türk dizisi yayımlanıyor. ‘Erkenci Kuş’, ‘Bir Zamanlar Çukurova’, ‘Kara Sevda’ favori dizilerimiz. Hiç Türkiye’ye gitmedik ama çok yakında Riccardo ve Fatih’le ziyaret edeceğiz. Çok heyecanlıyız! Riccardo ve Fatih, Türkiye’de bizi tanıyan çok insan olduğunu söylüyor. Bunu yerinde görmek için sabırsızlanıyoruz. Ayrıca kebabı merak ediyoruz ve yerinde deneyimlemek istiyoruz. Bu arada misilleme yapmak için ketçap sıktık ama lahmacunun tadını çok sevdik. Makarnamızı yoğurtla yemeye devam ederseniz sıra mantınıza gelecek (gülüyorlar).”