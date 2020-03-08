Sosyal medya hashtag, mention'lama gibi araçlar kadınların imdadına yetişiyor! Erkek şiddetiyle stratejik mücadele

Dünya Kadınlar Günü’nün bu yıl farklı bir anlamı daha var; bir zafer havası taşıyor! Kaderin cilvesi mi yoksa ABD hukuk sisteminin marifeti midir bilinmez ama

#MeToo hareketinin yayılmasıyla cinsel taciz ve tecavüz sicili ortalığa dökülen Harvey Weinstein

8 Mart’a birkaç gün kala yargılandığı davada suçlu bulundu. Miramax ve TWC’nin kurucusu 67 yaşındaki Weinstein 5 ila 29 yıl hüküm giyecek.

Tüm dünyaya örnek teşkil eden ve milat olarak görülen Weinstein davasının beklenen sonuca ulaşmasında #MeToo hashtag’inin rolü büyük. 2015’te tecavüze direnirken öldürülen Özgecan Aslan’ın ardından sosyal medyamızda yayılan #SendeAnlat hashtag’iyle aynı niteliğe sahip #MeToo, milyonlarca kadına, maruz kalsalar da kimseye anlatmadıkları cinsel taciz vakalarını paylaşmaları için cesaret verdi. Onlarca aktrisin yanı sıra Björk ve olimpiyat madalyalı McKayla Maroney gibi ünlü isimlerin paylaştıkları, cinsel tacizin küresel ölçekte ne kadar derin ve üstü örtülü bir konu olduğunu ortaya çıkardı.

Kadına uygulanan baskı ve şiddetin hikâyesi elbette tarihöncesine kadar dayanıyor. Yaygın bir teoriye göre ilk çağlardaki erkekler, yavrularıyla biyolojik bağlantısının farkında değildi. Kadınların kendi kendine yavruladığını düşünüyordu ve bunu tanrısal bir güç sanıyordu. Hatta ilk toplumlar bundan dolayı anaerkildi. Daha sonra çobanlar, koyunları izlerken erkeğin çocuğun oluşumundaki rolünü fark etti. Bu farkındalığın ardından erkeklerin kafasında yeni bir soru belirmişti: “Acaba çocuk gerçekten benim mi?” Çare kadını haneye kapatmak ve baskı uygulamak oldu!

İronik olansa insanın zekâsını dişisine borçlu olması. İlkçağların bile gerisindeki zamanlarda dişi, yavrusunu koruma içgüdüsüyle tehlikelere karşı sezgileriyle önlem almaya çalışıyordu. Yakın geleceği tahayyül ederek hayvani içgüdülerin ötesine geçmeyi başardı ve zekânın evrimine yol açtı. Yani, hayvanlıktan çıkıp insan olmamızı dişilere borçluyuz.

Doğa anayı ancak dişil enerji iyileştirebilir

Binlerce yıldır eril enerjinin hâkimiyetinde hasta ve zayıf düşen ‘doğa ana’yı ancak dişil enerjinin iyileştirebileceği gün gibi açık. Kadınların elinde yeni bir güç haline gelen sosyal medya elbette bu konuda da fayda sağlayabilir. Denge yerini bulurken, kadınlar kendi benliklerindeki eril enerjiyi keşfedip feminen güçlerini yükselttiklerinde gün kadınların günüdür! Hashtag’ler gerçek hayatla ne kadar bağlantılıysa o kadar etkili!

Sosyal medyada stratejiyle hareket edildiğinde işler değişiyor. Sosyal medya ve hashtag’ler gerçek hayatla ne kadar bağlantılıysa o kadar etkili! İşte dünyadan örneklerle sosyal medya ve akıllı uygulama kullanımları:



Toplumun kodlarını tartışmaya açabilir



Kadına şiddetin başlıca sebeplerinden biri, erkeklerin sözde toplum normlarını bahane ederek şiddeti kendilerine hak görmeleri. “Kızını dövmeyen dizini döver”, “Karnından sıpayı, sırtından sopayı...” gibi deyimleri olan bir kültürde erkeklerin şiddeti gerekli görmesi tesadüf olamaz. Sosyal medya kampanyaları bu anlayışların bir anda değişmesi için yeterli olmasa da konuyu gündeme taşıyıp tartışma başlatabiliyor. Yaşam tarzı yüzünden kadınların maruz kaldığı şiddeti haklı çıkaran anlayış da aynı yerden besleniyor. Kısa etek, ‘o saatte dışarıda olmak’ gibi bahaneler buna bir örnek. Her 30 saatte 1 kadının öldürüldüğü Arjantin’de yaygınlaşan #SiMeMatan (eğer beni öldürürlerse) hashtag’ini kullanan onbinlerce kadın, cinayete kurban gitmeleri durumunda hangi yaşam tarzlarının buna sebep gösterilebileceğini paylaşarak farkındalık uyandırmışlardı.



Ünlüler etkiyi katlar



Toplumda kabul gören, fikirleri ve davranışları örnek alınan ünlüler, politikacılar, sanatçılar, sporcuların hashtag paylaşımlarına katılması etkiyi birkaç misline katlıyor. Güney Afrika’da erkeklerin şiddetinden yılan kadınların kullandığı #MenAreTrash (erkekler çöptür) hashtag’ini toplumun itibarlı erkekleri de paylaşarak desteği arttırmıştı.



Akıllı uygulamalardan destek alınabilir



Dijital ortamın esnekliği, normal şartlarda izi sürülemeyecek vakaların da kayda geçmesini ve gerektiğinde emsal teşkil etmesini sağlıyor. Harrasmap.org kadınların uğradıkları tacizleri yeri, zamanı ve biçimiyle işaretleyebildikleri Mısır menşeli bir dijital harita.

Acil durumlarda önceden belirlediğiniz numaralara SOS mesajı gönderen veya anında arayan bSafe de çok yaygın. Olay anında telefonun kamera ve mikrofonlarını da aktive ediyor. Chilla ise yüksek sesle bağırınca aktif hale getiriyor ve gerekli kişilere haber veriyor. Eyewatch, React, Guardian X, Family Locator gibi uygulamalar da incelemeye değer.

Tek paylaşımla çok erişim

Hashtag, etiketleme, mention’lama gibi araçlar, uğradığı şiddeti kısa yoldan birçok mecraya ve kuruma ulaştırmak isteyen kadınların imdadına yetişiyor. Bu etiketleri düzenli olarak takip eden kurumlar kadınlara hızlı bir şekilde destek olabiliyor, yeri geldiğinde hayat kurtarabiliyorlar. Paylaşımlarda etiketlenebilecek kadın destek platformları ve hesapları aklınızda bulunsun...

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