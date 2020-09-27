Sorunsuz organizasyon gelecek için umut veriyor

Türkiye’de motor sporlarını merakla takip eden kemikleşmiş bir kitle var. Ancak hem Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı bu heyecanı daha geniş kitlelere yaymak için özveriyle çalışıyor. Çalışmalara Cumhurbaşkanlığı da büyük bir destek veriyor. Muğla, Marmaris’teki Dünya Ralli Şampiyonası zaten Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlendi.

COVID-19 salgınına rağmen Türkiye önemli bir sınav verdi geçen hafta. Sorunsuz bir organizasyonun ardından Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye etabı Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans’ın liderliğiyle tamamlandı. Seyircisiz olacağı açıklanmasına rağmen Marmarisliler de ralliye ilgi gösterdi. Kamp sandalyesini kapan yarışı izlemek için yerini aldı.

‘Endişeliydik ama büyük övgü aldık’

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı yarıştan önce biraz stresliydi. Ancak bunun Türkiye’nin organizasyonel kapasitesiyle hiçbir ilgisi yok. Onu düşündüren tek şey salgın koşullarıydı. Yarış tamamlandıktan sonra görüştüğümüzdeyse daha rahattı: “Yarış tamamlanınca rahatladım. COVID-19 konusunda endişeliydik sadece. FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) ve pilotlarla buluşunca övgü dolu sözler duyduk.

Cumhurbaşkanlığı’na, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’na teşekkür etmemiz gerekiyor.” TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı

Bu yarışın Türkiye’ye en büyük katkısı pandemi şartlarına rağmen organizasyonun sorunsuz işlemesiydi.

Malum, kasımda Türkiye Formula 1’e de ev sahipliği yapacak. Başkan Üçlertoprağı bu bilgi ve tecrübenin gelecekteki organizasyonlar açısından çok önemli olduğunu vurguluyor.

Zaten ralliyi FIA’nın konsey üyeleri de takip etti. Türkiye’yi federasyonun onursal başkanı Serkan Yazıcı ile Başkan Üçlertoprağı’nın temsil ettiği bu konsey Formula 1 için de karar verici makam... Bir anlamda Marmaris’teki bu organizasyon gelecektekiler için de Türkiye’nin elini güçlendirdi.

PİLOTLAR HAZIRLIKLARINI VE YARIŞI ANLATTI

PANDEMİNİN FARKI BİR STRES YÜKÜ VAR

Yağız Avcı (Adus Motosport)

Türkiye Ralli Şampiyonası nisanda başlayacaktı fakat pandemi nedeniyle tüm dinamikler değişti. Yaklaşık iki yıl kadar direksiyondan uzak kalmıştım. Dolayısıyla heyecanım fazlaydı. Türkiye Rallisi’nde birinci oldum ama benim için yorucu bir yarıştı. Fiziksel değil, mental olarak… Pandemi nedeniyle de birçok yeni prosedür eklendi. Bunun da farklı bir stres yükü var.

BAZI YERLERDE FAZLA TEMKİNLİ KALDIK

Orhan Avcıoğlu (Toksport WRT)

Hazırlık haftalar öncesinden başladı. Görüntüleri inceledik, yarış notları üzerinde çalıştık. Yarıştan yaklaşık bir hafta önce de benzer bir parkurda antrenman yaptık. Rutin olarak bilgisayar başında antrenman yapıyoruz. İkinci olduk. Lastik patlatma riskinin olduğu yerlerde fazla temkinli kaldık. Yağız (Avcı) buraları hem süratli hem de sorunsuz geçti. Bu yarışta strateji çok önemli.

TECRÜBE EKSİKLİĞİNİN BEDELİNİ ÖDEDİK

Buğra Banaz (BC Vision Motosport)

Bu yarışta tecrübe eksikliğinin bedelini ödedik. Bir tepeye hızla girdik ve yere inişimizde büyük bir acı hissettik. Kontrolü sağlayamayınca da bir yamaca çarptık. Co-pilot’um Gökhan Menderes’in beli kırıldı ama ameliyata gerek kalmadan iyileşecek. Yarıştan önce etabı düşük hızlarla test edebiliyoruz, sanırım 70 kilometre/saat’lik bir hız sınırı var. Yüksek hızlarda test edebilseydik bu kazayı yapmazdık.

TEK EKSİK PODYUMA ÇIKMAK

Ali Türkkan (Castrol Ford Team Türkiye)

Pandemide güçlü kalabilmek için yüzdüm. Simülatörle de ralliye hazırlandım. Yerel pilotlar uzun yıllardır yarıştığı etapları neredeyse ezbere bilir. Bu anlamda yabancı sporculara karşı büyük bir avantaj sağlarlar. Hiçbir pilot bu ralliye yüksek bir özgüvenle gelmedi ancak ben kendi ülkemde olduğum için rahat hissediyordum.

ONLAR İÇİN ATA SPORU!

Dört pilotun ortak özellikleri var. Hepsi bu spora karting’le başladı. Daha önemlisi bu tutkunun ailelerinden miras olması... Birinci olan Yağız Avcı, babası Nejat Avcı sayesinde başlamış. Orhan Avcıoğlu’nun hem annesi hem de babası pilot: Beyza-Azmi Avcıoğlu. Buğra Banaz’ın babası Ender Banaz ve Ali Türkkan’ın babası Burak Türkkan da ünlü pilotlar...