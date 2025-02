‘Sophia’ya dünyanın her yerinden mesaj geliyor’

Haberin Devamı

Sophia henüz 2 yaşında. Aslen Trabzonlu olan ve 15 yıldır İngiltere, Essex’te yaşayan Cam ailesinin küçük kızı. Instagram’da yayımlanan videoları defalarca izleniyor. İngilizce konuşuyor ama aralara Türkçe kelimeler sıkıştırıyor. Onu, halasını bahçeye çıkmaya ikna etmeye çalışan videosuyla tanıdık. Niyeti iyiydi, arkadaşı gelmişti ve onunla vakit geçirmek istiyordu. Muhteşem aksanı ve mimikleriyle kalbimizi çaldı Sophia. Hele “My arkadaş” demesi yok mu… Videoları hala Merve Cam, Sophia’nın deyişiyle ‘Vove’ çekiyor ve @camemerveeee adlı hesaptan paylaşıyor. Videolarda Sophia’ya ablası Ayla eşlik ediyor genellikle. Ve aile fertleri… Ama odakta Sophia var. Ayla ise 5 yaşında, sabırlı ve tatlı bir abla. Baba Kader ve anne Clare evlendiklerinde 3 yıl Türkiye’de yaşamışlar. O süreçte Clare, Türkçe öğrenmeye başlamış. Hala Merve (Vove) ve baba Kader Cam kızlarını anlattı. Sophia da hayatının ilk Türkçe-İngilizce ‘mini’ röportajını Hürriyet Pazar’a verdi.

Haberin Devamı

‘TELEFONUNA SOPHİA’NIN FOTOĞRAFINI KOYANLAR VAR’

- Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasınız, mesleğiniz nedir?

Ben Merve Cam, Sophia’nın deyişiyle Vove. 31 yaşımdayım. Ayla ve Sophia’nın halasıyım. Network mühendisiyim. Biz aslen Trabzonluyuz. 5 yıl önce İngiltere’ye taşındım, öncesinde İstanbul’da yaşıyordum.

- Sophia ile video çekmeye nasıl ve ne zaman başladınız?

Ben aslında video çekmeye 5 yıl önce Ayla doğduğunda başladım. Sophia da doğduğu günden itibaren bize dahil oldu.

- Türkiye’de Sophia’nın videoları çok seviliyor. Bu kadar yayılacaklarını düşünmüş müydünüz?

Biz ailece, aynı zamanda yakın çevremiz Sophia ve Ayla’nın hayranıydık. Ama videoları paylaştığımda bu denli ilgi göreceğini beklemiyorduk. Her zaman onların doğal anlarını yakalamaya çalışıyorum. Bu,

insanların ilgisini çekmiş olabilir.

- Nasıl tepkiler alıyorsunuz?

İnanın dünyanın her yerinden çok tatlı mesajlar alıyorum. İnsanlar artık çocukları tanıdı ve benimsedi. Resmen bir ‘fan club’ haline geldik. Telefonun arka planına Sophia’nın fotoğrafını koyan insanlar var.

Haberin Devamı

- Büyük yeğeniniz Ayla da videoların ayrılmaz bir parçası...

Evet, Ayla bizim ilk aşkımız. Çok akıllı ve çok sevgi dolu bir çocuk. Dansa ve resme büyük ilgisi var.

Biz de elimizden gelen her fırsatı ona sağlamaya çalışıyoruz. Kardeşine karşı da çok yumuşak ve sabırlı bir yerden yaklaşıyor.

- ‘Arkadaş’ videosuyla tanıdık biz Sophia’yı, çok arkadaşı var mı? İlişkileri nasıl?

İlk arkadaşı Ayla ve yakın zamanda kreşe başladı. Her seferinde arkadaşlarını göreceği için okula heyecanla gidiyor.

- Sophia ve Ayla’yla sık sık Türkiye’ye geliyor musunuz?

Her yaz Türkiye’ye gelip ailemizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. Çocukların her iki kültürü de yaşayarak görmesi bizim için çok önemli.

Haberin Devamı

- Kızlar Türkiye’ye ilişkin neler biliyorlar? Merak ettikleri var mı? Türk yemeklerini seviyorlar mı mesela? Türkçeleri nasıl?

Genelde Trabzon’da zaman geçirdiğimiz için oranın doğası akıllarında kalıyor. Oradaki arkadaşlarını özlüyorlar. Türk yemeklerini İngiltere’de de yaptığımız için genel olarak seviyorlar. Türkçeleri gittikçe gelişiyor. Özellikle Ayla çok ilgili bu aralar.

- Videolarda Sophia hep bir şeyler yiyor, bazen gizli yerken yakalanıyor. Onlar kurgu mu?

Sophia biraz tatlıya düşkün. Birkaç videosunu izleyen herkes zaten onun kendine has karakterini görebilir. Onunla kurgu bir an çekmek inanın olası değil. Videolarda oyun akışını bozmadan, elimden geldiğince onun tatlı anlarını yakalamaya çalışıyorum.

Haberin Devamı

- Bundan sonrasına ilişkin bir planınız var mı? Hesabınız profesyonel bir hesap mı?

Sophia daha 2 yaşında olduğu için planlarımız o büyüdüğünde onun isteği ve arzusuna göre şekillenecek. Bizim şu an için tek amacımız onlara sağlayabileceğimiz en güzel geleceği verebilmek. İnsanların bu yoğun ilgisi üzerine hesabımızı profesyonel hale çevirdik.

‘İNSANLAR KIZLARI ÇOK BENİMSEDİ’

Kader Cam-Baba

- Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Eşim Clare’le 17 yıldır evliyiz. İkimiz de 36 yaşındayız. Ben elektrik teknisyeniyim, eşim üniversitede öğretmenlik okuyor. Essex’te yaşıyoruz.

- Sophia çok sevimli ve akıllı… Sizi zorladığı anlar oluyor mu?

Haberin Devamı

Her anımıza renk katan bir çocuk. Tabii yaşı gereği her çocuk kadar zorlukları var.

- Sophia’nın ninesi de orada galiba... İlişkileri nasıl?

Babannesi Türkiye’de, anneannesiyse İngiltere’de yaşıyor. İkisiyle de çok tatlı bir ilişkisi var. Babaannesine “Turkey Nene” diye sesleniyor.

- Kızınızın bu kadar ünlü olması hayatınızı etkiledi mi?

Evet, pozitif etkisi oldu. Sayısız insanla bağ kuruyoruz. İnsanlar kızları benimsedi.

- Sophia tanındığının farkında mı?

Çocuklar hiç farkında değiller. Sadece arada kendi videolarını izleyip gülüyorlar.

- Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği daveti nasıldı? Videoda gördüm, Sophia masaların altında dolaşıyordu…

Sayın Büyükelçimiz Koray Bey (Osman Koray Ertaş) ve eşi Sevcan Hanım davet ettiler. Çocukları çok sevdikleri için Sophia ve Ayla o gün gerçekten çok eğlendi.

‘I LOVE MY SCHOOL’

- Merhaba Sophia, nasılsın?

İyiyim.

- Kaç yaşındasın?

2.

- Okul nasıl gidiyor, neler yapıyorsun?

I love my school, I love my friends, I love to do painting (Okulumu seviyorum, arkadaşlarımı seviyorum, resim yapmayı seviyorum).

- Arkadaşlarınla aran nasıl, en çok kiminle oyun oynuyorsun?

I love Rudy (Rudy’yi seviyorum).