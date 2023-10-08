SOKAKLARDAKİ ‘MESAJLI AYNALAR’IN HİKÂYESİ...: ‘Baktığın benim, gördüğün sensin’

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Son günlerde Beyoğlu ve Kadıköy sakinleri sokaklarda duvarlara yapıştırılmış, mesajların yazılı olduğu aynalarla karşılaşıyor. Kimi hayatıyla ilgili anlamlar çıkarıyor kimiyse selfie çekip yoluna devam ediyor. Bu aynaların yaratıcısıysa reklamcılık sektöründen sokak sanatçılığına merak saran Elçin Temel. Temel, hayatında ona engel olan ‘başkaları ne der’ endişesinden sıyrılıp kendi ‘şifalanma’ sürecinde çareyi insanlara ayna tutmakta bulmuş.

Pandemi döneminde herkes gibi ‘içe dönüş’ süreci yaşayınca başkalarının fikirlerini fazla önemsediği gerçeğiyle yüzleşmiş: “Okul, aile, çevre, toplum, iş hayatı tarafından ‘Ben olmak’ öğretilmeden önce kimdim, bunların arayışına girdim. Beni bu hayatta geriye düşürdüğünü fark ettiğim iki tane çekirdek inancım olduğunu gördüm. Bunlardan bir tanesi, sürekli geri planda kalmamı sağlayan ‘başkaları ne düşünür’ fikri. Diğeri de mükemmeliyetçilik. Bu iki konu sebebiyle ben aslında kapalı kapılar ardında saklanmayı tercih ediyordum. Daha sonra ‘Ben buyum, bu kadarım, olduğum gibi her şey aslında tamam, hiçbir şey mükemmel olmak zorunda değil, hatalarımla-günahlarımla bu şekilde kendimi ifade etmem son derece yeterli’ diye düşünüp böyle bir projeye başladım.”

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Projenin adı ‘Chi Mirrors’, adını, ‘Chi’ yani Uzakdoğu kültüründe herkesin içinde bulunan yaşam enerjisinden alıyor. Elçin Temel ile Çukurcuma sokaklarında yürürken astığı aynaların yerlerini tek tek ezbere bildiğini fark ediyorum. Bu aynaların üzerinde “Yine de Aşk Boyun Eğmez”, “Gelsin Hayat Bildiği Gibi İşimiz Bu Yaşamak” gibi duygusal şarkı sözlerinin yanı sıra “Düşmem Demiyorum Siz Bir de Kalktığımda Görün” veya “Uzaylılar Gelin Alın Beni Artık Çok Acil” gibi espriler de var.

“Başkaları ne düşünür endişenizi aşabildiniz mi” diye sorduğumda “Şu an tamamen aştım dersem yalan olur ama bu süreçte çok fazla yol kat ettim. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki herkes aslında başkalarından ziyade kendini düşünüyor. Dolayısıyla benim ‘Başkaları benim hakkımda ne düşünüyor’ endişesini düşündüğüm kadar aslında hiç kimsenin beni düşünmediğini fark ettim” deyip ekliyor: “Sosyal medyanın bu kadar hayatımızda olmasıyla birlikte bu dönem bir selfie dönemi, herkes aslında başkalarından çok kendini düşünüyor. Dolayısıyla ‘Bu selfie’lerin bir anlamı olmalı’ diye başladığım bir proje bu ve kişisel kendi şifalanma sürecim...”

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Elçin Temel “Nasıl bir ilhamla aynalarla sokaklara yerleştirme yapmaya başladınız” sorumuzu “Projeye başlarken Mevlana’nın bir sözünden çok ilham aldım. ‘Baktığın benim, gördüğün sensin’. O kadar doğru ki... Biz kendimizi nasıl ifade edersek edelim, kendimizi nasıl görürsek görelim, karşımızdaki insanlar bizi kendi hayat perspektifleri doğrultusunda algılıyor. Aslında her şeyi detaylı düşünmeye gerek yok. Hepimiz birbirimizin yansımasıyız.”

Temel, Instagram (@chikaicreates) hesabına “Tam ihtiyacım olan anda, tam ihtiyacım olan mesajı gösterdiniz” gibi yorumlar almaya başladığını anlatıyor: “Çok mutlu oluyorum. Sanki hayatla, sokakla konuşuyormuşum, hayat da bana cevap veriyormuş gibi hissediyorum.”