Sokaklarda insan yok, dünya alarmda



1 Nisan: İstanbul’un ve doğal olarak Türkiye’nin en işlek meydanlarından Taksim Meydanı ıssız... Saat 11.57’de çekilen bu fotoğraf ertesi gün Hürriyet’in ilk sayfasında kendine yer buldu. Taksim Meydanı’nın boş kalması İstanbulluların ‘evde kal’ çağrısına büyük oranda uyduğunun bir kanıtı.

New York’un ünlü ‘Beşinci Cadde’si bomboş

25 Mart: ABD, 250 bine yaklaşan vaka sayısıyla salgının merkezi haline geldi. Ülkenin en büyük kenti New York’ta 50 binden fazla vaka var. Başkan Donald Trump, ekonomiyi ayakta tutmak için 2.2 trilyon dolarlık bütçe ayırdı.



Kızıl Meydan’da tek tük insan var

29 Mart: Rusya, ülkedeki vaka sayısını 4 bin 150 olarak açıkladı. Ciddi önlemler alındı. Çalışanlar ücretli izinde. Hal böyle olunca, turistlerin de gözdesi olan Moskova’daki Kızıl Meydan’da tek tük insan var.



Eyfel Kulesi ziyarete kapalı, insanlar evden çıkmıyor

17 Mart: Fransa’daki vaka sayısı yaklaşık 60 bin. Bu sayı, ülkenin dünya sıralamasında altıncı sırada olduğunu gösteriyor. Fransa Hükümeti, 16 Mart’ta genel çaplı bir sokağa çıkma yasağı ilan etti.







İspanya: En kalabalık meydanlar bile boş kaldı

16 Mart: İspanya 120 bine yaklaşan vaka sayısıyla ABD ve İtalya’nın ardından üçüncü sırada. Fotoğraf, Barselona’nın en kalabalık meydanlarından birinde, Katalunya Meydanı’nda çekildi. Sokağa çıkma yasağı ciddiye alınıyor.



İslam dünyasının en kutsal mekânı Kâbe’de bir başına

1 Nisan: Salgın, İslam dünyasının kutsal topraklarını da etkisi altına aldı. Suudi Arabistan yönetiminin kararıyla Kâbe boşaltıldı ve tavaf alanı kapatıldı. Tavaf alanını temizleyen görevliyi dua ederken yakalayan bu kareyse büyük yankı uyandırdı.

Hindistan: Sosyal mesafe kuralları denetleniyor

2 Nisan: Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan da salgının etkilerini azaltmaya çalışıyor. Ülkenin Allahabad kentinde insanlar dağıtılan erzak için sırada... Sıradakiler yetkililerin belirlediği alanlarda beklemek zorunda.

Brezilya: Halk ciddiye aldı

30 Mart: Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüsün medya tarafından abartıldığını iddia ediyordu. Ancak Brezilyalılar salgının ciddiyetine başkanlarından önce inandı, sokakları boşalttı.

Güney Afrika: Fatura mültecilere...

2 Nisan: Güney Afrika’nın Cape Town şehrindeki bir kiliseye yerleşen mülteciler polis zoruyla çıkarıldı. Yetkililer mültecilerin sağlıklarından endişe duyulduğu için kiliseden çıkarıldığını iddia etti.

Kanada’nın geniş çaplı önlemleri

2 Nisan: Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eşinin testinin pozitif çıkmasının ardından kendini karantinaya aldı ve geniş çaplı önlemler uyguladı. Ülkede yaklaşık 12 bin resmi vaka var.

Amsterdam’ın sokakları sessiz

29 Mart: Amsterdam her mevsim turistlerle dolup taşardı. Ancak salgın bu şehri de ‘hayalet kasaba’ya çevirdi. Karantina kurallarına uymayanlara para cezası kesiliyor.

Kudüs: Kadınlar suçlu ilan edildi!

29 Mart: Kudüs’ün ultra ortodoks mahallelerinden Mea Shearim’de bir genç duvardaki posteri okuyor. Postere salgının kadınların iffetsizliği yüzünden yayıldığı safsatası yazılmış!

Japonya: Doğaya uzaktan bakış...

28 Mart: Japonya’nın ünlü Sakura Festivali bu yıl salgın nedeniyle ertelendi. Parklara girişin yasaklanması nedeniyle bir kişi bu görsel şöleni uzaktan seyretmek ve fotoğraflamakla yetiniyor.

İngiltere sokaklarında atlı polisler devriye geziyor

31 Mart: İngiltere, salgına en geç tepki veren ülkelerden... Önce ‘sürü bağışıklığı’ politikasını uygulayacaklarını açıkladılar ancak daha sonra geri adım atarak okulları tatil ettiler ve vatandaşlarından evlerinde kalmalarını istediler. Kontrol, atlı polislerce sağlanıyor.

Roma: ‘Açık hava müzesi’ gibiydi, şimdi o müze kapalı

31 Mart: En çok vakanın bulunduğu ikinci ülke olan İtalya’nın başkenti Roma şimdi kapalı bir müzeyi andırıyor. Şehrin simge yapılarından Kutsal Melek Kalesi ve çevresi de bugünlerde bomboş.