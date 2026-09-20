‘Sizin için, kendim için, hayat için şarkı söylüyorum’

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Kanadalı şarkıcı Celine Dion, 2008’de çıktığı dünya turnesi sırasında şarkı söylerken yüksek notalara çıktığında

ses tellerinde kontrol edemediği titremeler ve spazmlar (ani, istemsiz, ağrılı kasılma) yaşadığını fark etti. Bu kasılmalar zamanla sırtına, karnına, kaburga ve bacaklarına yayıldı. Uzun süre doktorların verdiği sakinleştirici ve kas gevşetici ilaçlarla ayakta kalmaya çabaladı. 2020 yılındaysa ağrıları iyice artmıştı. Spazmlar kaburga kemiklerini kıracak şiddetteydi, boğazındaki kas kilitlenmeleri her defasında biri onu boğuyormuş gibi hissettiriyordu... Yüksek bir ses duyması, ani irkilmeler yaşaması, soğuk hava, hatta yaşadığı sevinçler, üzüntüler, heyecanlar bile sağlığını etkiler hale gelmişti. Pandemi döneminde yaptırdığı kapsamlı testler sonucunda rahatsızlığına katı kişi sendromu

(stiff person syndrome) teşhisi konuldu.

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Hastalığının tedavisi yoktu ama Dion’un içinde büyük bir mücadele gücü vardı. 2022 yılında Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ilk kez hayranlarına hastalığından bahsetti ve bir yıl sonra çıkmayı planladığı turneyi iptal ettiğini açıkladı. Mücadelesi için bir süreliğine kendi dünyasına çekilmesi gerekiyordu. Celine Dion o günden beri adeta bir sporcu disipliniyle yürütüyor hastalıkla savaşını. Yaptığı açıklamalarda kasılmaları kontrol altına almak, vücudunun esnekliğini korumak için haftada üç gün pilates, iki gün de bale yaptığını anlatıyor. Doktor kontrolünde ilaç tedavisine ve sesini korumak için de ses terapisine devam ediyor.

Dion iki yıl önce hastalığını tüm gerçekliğiyle anlattığı ‘Ben: Celine Dion’ (I Am: Celine Dion) belgeselinde “Koşamazsam yürürüm, yürüyemezsem sürünürüm... Durmayacağım” demişti.

Bu sözünün arkasında durduğunu uzun aranın ardından 12 Eylül’de Paris’teki Plenitude Arena’da verdiği

konserle gösterdi. Kapalı gişe konserde Fransızca ve İngilizce şarkılardan oluşan repertuvarıyla

35 bin hayranının karşısına çıktı. Oldukça duygusal anların yaşandığı bir konserdi. Seyirciler daha ilk notalarda ayağa kalkmıştı. Celine Dion o gece sahneye dönüşüyle ilgili duygularını da şu sözlerle paylaştı: “Sonunda yeniden hep birlikte olmak inanılmaz. Geri döneceğime ve yeniden sahnede olacağıma söz vermiştim. İşte buradayım; sizin için, kendim için, hayat için şarkı söylüyorum.”

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Kanadalı ünlü sanatçı milyonda 1-2 kişide görülen hastalığıyla baş etmeyi dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayranının sevgisiyle başarmış görünüyor.

Celine Dion’un Paris konserleri ekim ayının ortasına kadar devam edecek. 2027 yılı mayıs ayında da yine Paris’te 10 konser daha verecek.

İnişleri çıkışlarıyla bir ömür

◊ 1968 yılında Montreal’e (Kanada) 24 km uzaklıktaki bir banliyö kasabasında dünyaya geldi. 14 kardeşin en küçüğüydü. Fakir bir ailede ama sevgi, şefkat dolu bir evde yaşadı.

◊ Babası kasabadaki piyano barını işletiyordu. Aslında tüm aile demek daha doğru olur. Erkek kardeşleri piyano çalıyor, kız kardeşleri şarkı söylüyor, bu sırada annesi de mutfakta patates kızartıyordu. Arada ailenin en küçüğü olan 10 yaşındaki Celine Dion’un da şarkı söylemesine izin veriliyordu. Bu sayede daha o yaşlarda kendine mütevazı bir hayran kitlesi oluşturmuştu.

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◊ Hayatı, 12 yaşından itibaren menajeri olan René Angélil’le tanışmasıyla değişti. Dion

19 yaşındayken çıkmaya başladılar, yedi sene sonra Angélil 52 yaşındayken evlendiler. Aralarındaki 26 yaş fark vardı. Bu da bir hayli tartışmaya neden oldu. Evlilikleri Angélil’in 2016’da kanserden yaşamını yitirmesine kadar devam etti. Bu acı kaybın üzerinden iki gün geçmeden sanatçının abisi Daniel Dion da kanserden hayatını kaybetti.

◊ İlk teklisi Fransızca ‘Ce n’était qu’un rêve’i (Sadece bir rüyaydı) 13 yaşında çıkardı. Şarkının sözlerini annesi ve erkek kardeşiyle birlikte yazmıştı. Aynı yıl biri Noel temalı şarkılardan oluşan iki albüm birden yayımladı ve efsanevi kariyeri de bu şekilde başlamış oldu.

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◊ 1988 yılında 20 yaşındayken Eurovision Şarkı Yarışması’nda birinci olan sanatçı kariyeri boyunca 16 kez aday olduğu Grammy’yi 5 kez kazandı. ‘Titanic’ filmi için seslendirdiği ‘My Heart Will Go On’ şarkısıysa En İyi Şarkı dalında Oscar aldı. ‘Power of Love’,

‘Because You Loved Me’ gibi şarkıları onu dünya çapında üne kavuşturdu.

◊ Bugüne kadar 27 stüdyo albümü yayımladı. ‘Ben: Celine Dion’ belgeselinde “Sesim hayatımın orkestra şefiydi. Onu takip ediyordum… Sesin sana neşe getirdiğinde kendinin en iyisisin” diyordu. Celine Dion’un sesi üç oktavlık vokal gücüne sahip.

◊ Dion 6 yıl aradan sonra sahneye dönmeden önce bir de şarkı yayımladı. ‘Dansons’ (Haydi Dans Edelim) adlı parça sanatçının adeta zorluklar karşısındaki direncini anlatıyor: “Dans edelim dik durmak ve öyle kalabilmek için/Çünkü bunu kendimize borçluyuz…”

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◊ Tüp bebek tedavisi gören sanatçı 2001 yılında ilk oğlu René-Charles’ı kucağına aldı, 2010 yılındaysa ikizleri Eddy ve Nelson doğdu.