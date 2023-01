Sizin gözlerinizle görebiliriz

Haberin Devamı

Geçen yıl genelde acı verdi bana, sevdiğim üç kişiyi kaybettim... Ama diğer taraftan da bazı hayallerimin gerçekleştiği bir yıl oldu. İki ülkede çalışma fırsatı elde ettim ve çok güzel deneyimler yaşadım.



Görmeyenler olarak tek başımızayken teknolojiyi en çok kullanan insanlardanız. Dünyada yaklaşık 285 milyon kadar göremeyen insan var. Bunun 1 milyonu Türkiye’de. Nerdeyse her gün bir teknolojik gelişme oluyor. Bazılarına inanası gelmiyor insanın. Bizlerin hayatını geliştiren, hatta göz gibi kullanabileceğimiz uygulamalar yapılıyor. Mesela ‘Be My Eyes’, ‘Seeing AI’ ve son olarak ‘From Your Eyes’.



‘Be My Eyes’ canlı görüntülü konuşma yöntemiyle yardım aldığımız bir uygulama. Siz de telefonlarınıza indirip anlık, küçük desteklerde bulunabilirsiniz. ‘Gönüllü’ kısmını işaretleyip çağrı geldiğinde numaranız ve kimliğiniz gözükmeden destekte bulunabilirsiniz. Diğeri Seeing AI, ben bu uygulamayı küçük ekranları okutmak için kullanıyorum. Yeni kullanmaya başladığım ‘From Your Eyes’ı ise fotoğrafları betimletmek için kullanıyorum. Yeni bir uygulama, dünyanın birçok ülkesinde kullanılmaya başlandı.

Biz hem dijital, hem sosyal hem de günlük hayatta her platformda varız. Siz nereye biz de oraya...

Türkiye’de geçen günlerde girişimcilik ödülü alan uygulama yine benim gibi az görerek doğan ve sonra tamamen görüşünü kaybeden bir kader arkadaşımın başında olduğu kocaman bir ekiple girdi piyasaya ve iyi bir başlangıç yaptı. Bence uygulamada geliştirilmesi gereken çok alan var. Ekip gelişme konusunda emin adımlar atmakta niyetli. Anlık çektiğimiz ya da albümünüzdeki bir fotoğrafı ekliyorsunuz, uygulama yapay zekâ yardımıyla betimliyor. Eğer betimleme yeterli değilse butona basıp ihtiyacınızı söylüyorsunuz. Eklemeler yapılıp tekrar size gönderiliyor. İnsan zekâsı ve yapay zekâ birlikte kullanılıyor. Bu tip uygulamaları pek kullanmayı tercih etmiyordum ama yapan ekiple hızlı bir şekilde görüşebilmek beni de motive etti. ‘From Your Eyes’a çok kolay ulaştım ve ilk elden bilgi alınca ben de, eğer gerekirse ve istenirse, elimden geleni yapacağımı söyledim. Hedef olarak anında betimlemeyi istediğimi onlara anlattım. Uygulamanın adım adım gelişeceğini söylediler. Mutlu oldum. Arkadaşıma ve destekçilerine kendi adıma teşekkür ediyorum Buna benzer çok uygulama ve proje gördüm. Çoğunda duygu sömürüsüyle bağışlar, hibeler alındı. Hepsi boşa gitti. Umarım motivasyonları sürer de destekçiler ve geliştiriciler yola devam ederler.



Bu uygulamaya da hem görmeyen hem gören olarak katılımda bulunulabiliyor. Bu çok önemli benim için. Hep söylüyorum, ben sizin gördüklerinizi görmüyorum ama siz de benim gördüklerimi görmüyorsunuz. Bu durumda herkes gördüğünü ortaya koysun ve paylaşalım. Biz hem dijital, hem sosyal hem de günlük hayatta her platformda varız. Siz nereye, biz de oraya... Hiçbir konuda sınır tanımadık ve istemedik, omuz omuza bir hayata hep hazır olmaya çalıştık. Teknoloji yardımıyla ve sizin de desteğinizle bugünlere geldik. Yani hep birlikte paylaşmaya devam...