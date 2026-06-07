‘Sizi tüm kalbimle düşünmekten hiç vazgeçmedim’

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Halkın gözünde rütbeler talep edilmez, kazanılır. Şebnem Ferah da rock müzikte kraliçelik tacını yıllar önce böyle giydi. Kuşaklar değişti, onun dinleyicilerindeki yeri hiç değişmedi. Sadece her dinlediğinizde tüylerinizi diken diken eden sesi, yazdığı şarkılar değil, mütevazılığı, nezaketi ve müziğe olan tutkusuydu kalbimizdeki yerini sağlamlaştıran. Altı yıldır konser vermiyordu, sonra 4 Mayıs günü “03.06.2026 İstanbul” mesajıyla yürekleri ağızlara getirdi. İlk konserin biletleri iki gün sonra satışa çıktı ve 12 dakika içinde tükendi.

Geçen çarşamba günü yaklaşık 17 bin kişi Şebnem Ferah konseri için KüçükÇiftlik Park’ta toplandı. Konser alanına çok yakın olan Maçka Demokrasi Parkı da bilet alamayan, bilet alacak maddi durumu olmayanların tribünü olmuştu. Hem alanda hem de parkta gençler ve gençliklerinin sonbaharını, kışını yaşayanlar bir aradaydı.

Yeniden doğuş

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Konser sahnenin önündeki perdenin üzerine yansıtılan dev Anka kuşunun çığlığıyla başladı. Şebnem Ferah, ‘Okyanus’ şarkısıyla birlikte adeta yeniden doğuşunun işaretini veriyordu. ‘Çakıl Taşları’, ‘Başka Bir Yol Var’ ve diğer şarkılarını arka arkaya söylemeye başladı. Binlerce kişilik koro da ona eşlik ediyordu. Şarkılara ara verip yaptığı konuşmaya “Bu anı, bu geceyi kaç kere hafızamda, zihnimde, kalbimde canlandırdığımı bilemezsiniz” diyerek başladı. Neden ara verdiğine ilişkinse “Bizler ne yapmayı severiz? Devam etmeyi severiz. Önümüzdeki zamanlarda neden bu kadar hasret çektiğimizi uzun uzun şarkılar aracılığıyla konuşup anlaşma ihtimalimiz olacak diye düşünüyorum. Çünkü bir daha bu kadar uzun gitmek istemem” dedi.

Kendi deyişiyle ‘hatalarıyla, sevaplarıyla ve üstüne altı yıl eklenmiş haliyle’ bıraktığı yerden devam etmek istiyordu: “Birlikte kutlayalım istiyorum. Size karşı sorumluluklarımı yerine getirebilmek istiyorum. Bütün ekip ne kadar heyecanlı olduğumuzu size anlatamam. Heyecanımızı paylaşırsanız bize büyük bir hediye vermiş olursunuz... Bilin ki sizi bütün kalbimle düşünmekten hiç vazgeçmedim. Buraya gelirken çok tedirgin olmakla birlikte eve geliyormuş gibi hissettim. Sizin benim evim olduğunuzu anlıyorum.”

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Çarşamba günü duygu yoğunluğunun doruklarda yaşandığı bir geceye ev sahipliği yaptı Maçka’daki KüçükÇiftlik Park. Bir sanatçının, daha önce sayısız kez konser vermesine rağmen, karşısındaki sevgi seli karşısında nasıl heyecanlanıp zaman zaman nefes almakta bile zorlandığını gördük...

Şebnem Ferah hayranları ve müzik sektöründen isimler konseri anlattı:

‘Kadınları kalplerinden yakaladı’

Doğu Yücel, yazar

Şebnem Ferah’ı sevmek için sebep çok. Dünyada bile kadın rock grupları nadirken burada Volvox’u kurmasından şarkı sözlerine dek her adımında gördüğümüz cesaretini en başa koyabilirim. Günlük sayfalarından alınmış gibi kişisel, hiç kimseden çekinmeden, erkek bakış açısıyla küçümsenir mi acaba demeden yazdığı o sözlerin dürüstlüğü milyonları, özellikle kadınları kalplerinden yakaladı. Ve tabii müzikal yeteneği... Dünyada az kalan, üst düzey bir müzisyen türünü temsil ediyor Şebnem Ferah. Hem gitar hem piyano çalan, şarkılarının beste ve sözlerini üstlenen, vokali de mezzosoprano seviyesinde olan kaç kişi var ki?

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‘Hep bir hikâye anlatma derdinde’

Murat Doğan, Şebnem Ferah’ın plak şirketi Pasaj Müzik’in kurucusu

İlk albümünden bu yana sahici, güçlü şarkılarla dinleyicisiyle arasında kuvvetli bir bağ kuran Şebnem Ferah, aynı zamanda bu ilişkiyi zamansız hale de getiriyor. Kendi zamansal yolculuğuyla dinleyicinin yolculuğu birleşiyor, köklü bir ilişkiye dönüşüyor. Herkesin hit şarkı aradığı endüstride hep bir hikâye anlatma derdindeki Şebnem Ferah, yaptığının karşılığını alıyor tabii ki. Şebnem’in şarkıları ve performansı, müzik endüstrisinin her şeyi hızlı üretip tükettiği bir konjonktürde, şarkıların sadece eğlence olmadığını söylüyor, tanımadığımız başka insanlarla ortak bağlarımız olduğunu hissediyoruz, görüyoruz. Şebnem Ferah gücü de farklılığı da bu bağlardan geliyor.

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‘Benim için ortaokul, lise yıllarım’

Serkant Demir (33), perakende kıdemli uzmanı

Şebnem Ferah benim için ortaokul ve lise yıllarım. O yılları kendime tekrar yaşatmak ve o özlemi gidermek için oradaydım. 2,5 saat sıra bekleyerek içeri girmeme rağmen insanların o enerjisini ve yüzlerindeki o heyecanı görmek açıkçası tüm yorgunluğu silip attı. İçeriye girdiğimizde Şebnem Ferah’ın sahneye çıkmasıyla yüzümüz güldü tabii...

‘Sesindeki gücü duyunca...’

R.T. (23) öğrenci

Daha önce hiç Şebnem Ferah konserine gidememiştim. Tüm konser her şarkısını bağıra bağıra, tüm yüreğimle söyledim. Şebnem Ferah bana umut veriyor, neden bilmiyorum, ama onun sesindeki gücü duyunca her şey yapılabilirmiş gibi geliyor. Her acıdan bir anlam çıkabilirmiş, bir şarkı yazılabilirmiş, korkmadan yaşanabilirmiş gibi…

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‘Kendine has tarzıyla büyüledi’

Ulaş Şahin (28), işletmeci

Şebnem Ferah’ı uzun zamandır dinliyorum ama canlı dinlemeyi ilk kez tecrübe ettik. Aradan geçen 6 yıl boyunca Şebnem güçlü sesinden ve sahne duruşundan hiçbir şey kaybetmemiş. Sahneyle bütünleşmesi, güçlü sesi, kendine has tarzıyla büyüledi.

‘Adeta geçmişime dokunmaktı...’

Yaren Avcı (26), avukat

Lise yıllarıma anlam katan Şebnem Ferah’ı uzun yıllar sonra ilk defa sahnede görmek, adeta geçmişime dokunmaktı. Onun güçlü sesiyle büyümüş o küçük kızın elinden tutup bu büyülü geceye getirmek ve ruhunu yeniden onun melodileriyle beslemek çok istedim.

‘Yeri geldi sustuk, yeri geldi ağladık’

Suat Kavukluoğlu, NTV kültür-sanat editörü

Adeta bir bayram veya yılbaşı gecesi gibi yaşadık geceyi. Bütün duygular iç içe geçmiş gibiydi. Bir arada, ortak bir duyguda büyük kalabalıklar olarak buluşmak, aynı gökyüzünün altında Şebnem Ferah’ın şarkılarını birlikte söylemek güçlü ve umutlu hissettirdi. Şebnem Ferah’ın bu coşku karşısındaki heyecanına, zaman zaman da küçük bir kız çocuğu gibi ürkekliğine şahit olduk. Ama elbette performansı yine muhteşemdi. Birbirimize şarkılarla sarıldık, ağladık, yeri geldi sustuk, yeri geldi haykırdık. Onun şarkılarıyla hayat yeniden anlamlandı.

‘Eşlikçim olmuştu’

Deniz Tekin (40), çevirmen

Üniversiteyi kazandığım sene ‘Can Kırıkları’ çıkmıştı ve ailemden ayrılıp yalnız bir hayata başladığımda, yurt odasında kulaklıkta o albüm çalarak uyurdum, eşlikçim olmuştu. İlk kez sevgilim oldu o seneler, ondan ayrıldım ve Şebnem şarkılarıyla yattım kalktım, okul şenliklerinde ‘Sigara’yı, ‘Gözlerimin Etrafındaki Çizgiler’i dinleyerek ağladım...

‘Asi, bir o kadar samimi’

Didem Karakuş (28), öğretmen

Şebnem’in güçlü sesi, sahnedeki duruşu ve o asi ama bir o kadar da samimi enerjisi her zaman beni etkiliyor. Konser boyunca şarkılara binlerce kişi eşlik etti; zaten oraya gelen herkes sözleri ezbere biliyordu. Hatta öyle ki orkestra susmuş olsa bile seyirci konseri tek başına sürdürebilirdi.