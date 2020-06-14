Siz hâlâ klasik meditasyon mu yapıyorsunuz?

Sosyalleşmenize de yardımcı oluyor

INSIGHTTIMER

Hem yeni başlayanlar için hem de kendi pratiğini (yönlendirmesiz) yapanlar için ideal. Sizinle birlikte kimlerin meditasyon yaptığını da görebiliyor, arkadaşlık kurabiliyorsunuz.

Ücretsiz başlangıç kursu var

HEADSPACE

Dünya çapında sevilen bir uygulama. Ücretsiz başlangıç kursunda meditasyon seanslarını kendiniz deneyebilirsiniz. Uygulamadan kendinize özel bir program hazırlayıp düzenli olarak pratikleri yapabilirsiniz.

Değişiminizi takip ediyor

THE MINDFULNESS

Bu uygulamayla meditasyon pratiklerine hemen başlayabilir, beş derslik bir girişten sonra 30 dakikalık meditasyonlar yapabilirsiniz. Yaşadığınız değişimi de sizin için takip ediyor.

Farkındalığınızı arttırıyor

PATİKA

Patika uygulamasıyla meditasyonu kolayca hayatınızın parçası haline getirebilir, uzmanlar tarafından hazırlanan yönlendirmeli meditasyonlarla farkındalık becerinizi geliştirebilirsiniz.

Uykudan önce...

CALM

Apple App Store, 2017’de yılın uygulaması seçti. Yoga ve uyku konularında tercih ediliyor. Rehberli meditasyonlar, uyku için hikâyeler, nefes programları, rahatlatıcı müzikler gibi birçok içeriğe sahip. Kullanıcıya 10’ar dakikalık programlar hazırlıyor. Sakin kalmaya, yaptığınız işe odaklanmaya ve insan ilişkilerinde daha pozitif olmanıza yardımcı oluyor.

İçerik sürekli güncelleniyor

MEDITOPIA

Deniz Bağan’ın Türkçe olarak hazırladığı uygulamada ihtiyaçlarınıza uygun şekilde, günlük olarak güncellenen içeriklerle meditasyon yapabiliyorsunuz. Meditopia’da bulunan özel programlarla uyku düzeninizi sağlayabilir, stres seviyenizi kontrol altına alabilirsiniz. Aynı zamanda uygulamayı istediğiniz zaman, istediğiniz yerde çevrimdışı kullanabilirsiniz.

Ne kadar vaktiniz var?

BUDDHIFY

Uygulamanın arayüzü çok kolay ve pratik. Hiçbir şeye vakit bulamayanlar için çok uygun. Ne kadar vaktiniz olduğuna ve o an neye ihtiyacınız olduğuna göre yapacağınız egzersizi seçebiliyorsunuz. İki dakikadan yarım saate kadar farklı seanslar var.

Uygulamaları seçerken neler edikkat etmeliyiz