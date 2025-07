‘Siroza ve karaciğer kanserine kadar ilerleyebiliyor’

Haberin Devamı

Hepatit B ve hepatit C erişkinlerde genellikle gribal enfeksiyona benzer belirtiler gösteriyor. Bu da tanıyı geciktiriyor. Siroz ve karaciğer kanseri ortaya çıkana kadar hasta durumunu fark edemeyebiliyor. Acıbadem Kent Hastanesi enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke’yle İstanbul Florence Nightingale Hastanesi genel cerrahi uzmanı Dr. Ahmet Atasever hepatitle ilgili sorularımızı yanıtladı.

‘3 KİŞİDEN 1’İ HEPATİT B’YLE KARŞILAŞIYOR’

Nasıl bir hastalık?

◊ Karaciğerde gelişen enflamasyona hepatit deniyor. Çeşitli ilaçlara, alkole; hepatit A, hepatit B, hepatit C, hepatit D ve hepatit E virüslerine bağlı gelişebiliyor. Yapılan çalışmalara göre Türkiye’de erişkinlerin yüzde 88-100’ünün hepatit A geçirdiği belirtiliyor. 18 yaş üstünde hepatit B enfekte olma oranı yüzde 4. Antikor pozitifliği, yani hepatit B’ye karşı bağışıklık oranıysa yüzde 31,9. Bu da her 3 kişiden 1’inin hepatit B’yle karşılaştığı anlamına geliyor. Hepatit B, HIV’den 50-100 kat, hepatit C de 10 kat hızlı bulaşıyor. Hepatit E yüzde 6, hepatit D yüzde 2,4-2,8, hepatit C yüzde 0,5-1 oranında görülüyor.

◊ Hepatit A ve E kirlenmiş su ve gıdalardan bulaşıyor. Hepatit B, C ve D ameliyat, delici-kesici alet (kulak deldirme, dövme vb.), tırnak makası, virüslü kanın transferi veya cinsel yolla yayılıyor. Hepatit B ve C anneden bebeğe geçebiliyor. Hepatit B, C ve D kronik hepatite yol açabiliyor. Belirtileriyse halsizlik, iştahsızlık; karın, kas ve eklem ağrısı, idrar renginde koyulaşma, ishal (hepatit A), deride ve gözlerde sararma, nadiren yüksek ateş. (Prof. Dr. Çağrı Büke)

‘TAŞIYICILIK TOPLUMDA ÇOK YAYGIN’

Riskleri neler?

◊ Kronik hepatit B ve hepatit C tedavi edilmezse siroz ve karaciğer kanserine kadar ilerleyebiliyor. Belirtilerinin hafif grip gibi olması tanı konmasını geciktiriyor ve hastalığın kronikleşmesine neden olabiliyor. Siroz ve karaciğer kanseri ortaya çıkana kadar hepatit hiçbir belirti vermeyebiliyor.

(Prof. Dr. Çağrı Büke)

◊ Karaciğer kanserlerinin en sık nedeni viral hepatit. Genellikle 40-70 yaş aralığında görülüyor. İleri yaş, siroz, erkek cinsiyet, alkol, sigara, obezite, diyabet, beslenme şekli riski arttırıyor. Hepatit nedeniyle bağışıklık ve dolaşım sistemi sıkıntıları, hematolojik hastalıklar, nörolojik sorunlar; böbrek, cilt ve eklem rahatsızlıkları görülebiliyor. (Dr. Ahmet Atasever)

◊ Vücudunda hepatit virüsü olan ancak hastalık belirtisi göstermeyen kişilere taşıyıcı deniyor. Hepatit B taşıyıcılığı toplumda çok yaygın. Genel kanının aksine bu durum hastalığı bulaştırmadıkları anlamına gelmiyor. Taşıyıcılar düzenli izlenmeli, yakın temaslılar aşılanmalı. Hepatitin hijyen koşullarının yetersiz olduğu ortamlarda daha hızlı yayıldığı da unutulmamalı. (Dr. Ahmet Atasever)

‘YÜZDE 95 KORUMA SAĞLIYOR’

Tedavisi nedir?

◊ Hepatit A, B ve D’ye karşı aşıyla korunmak mümkün. Türkiye’de hepatit A ve B aşısı ulusal aşı takvimi kapsamında 24’üncü ayın sonuna kadar bebeklere uygulanıyor. Hepatit B aşısı hepatit D için de koruma sağlıyor. Hepatit A aşısı iki doz yapılıyor, yüzde 95 koruma sağlıyor. Hepatit B aşısıysa üç doz uygulanıyor ve yüzde 95 koruyuculuğu var. Genellikle tekrara gerek olmuyor. Akut ve kronik hepatit C antiviral ilaçlarla 8-12 haftada, yüzde 95-97 oranında tedavi edilebiliyor. Ancak bu ilaçlar kronik hepatit B’de tam tedavi sağlamıyor. Hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı oluyor. (Prof. Dr. Çağrı Büke)