Şimdiye dek hangi önlemler alındı?

- Okullar kapatıldı. ÖSYM sınav takvimini güncelledi.

- 20 yaşından küçüklere, 65 yaşından büyüklere ve kronik hastalığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirildi.

- Sokaklar dahil, kamuya açık alanlarda kalabalık oluşturacak şekilde bir arada bulunmak yasaklandı.

- Pazaryeri ve market gibi alanlarda ve toplu çalışma mekânlarında maske takmak zorunlu oldu.

- Toplu ulaşım araçlarının kapasitelerinin yüzde 50’siyle çalışmasına karar verildi.

- Yurtdışına uçuş yasağı getirildi. Yurtiçinde belirli şehirlere uçuş izni verildi.

- Kamu görevlilerine yurtdışı yasağı getirildi.

- 30 büyükşehir ve akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak giriş çıkışa kapatıldı.

- Otobüsle şehirler arası seyahat, izin belgesine tabi hale getirildi.

- Tüm spor müsabakaları durduruldu. At yarışları ertelendi.

- Umuma açık istirihat ve eğlence yerleri içkili/içkisiz tüm lokanta ve kafelerin faaliyetleri durduruldu. Kalabalık gruplar halinde bir araya gelinen asker eğlenceleri yasaklandı.

- Hafta sonları mesire alanlarında, ören yerlerinde, ormanlarda, piknik alanlarında, sahil kenarlarında yürümek, spor yapmak, balık tutmak, piknik ve mangal yapmak yasaklandı.

- Kuaför, berber ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durduruldu.

- PTT şubeleri geçici bir süreyle kapatıldı.

- Bankaların çalışma saatleri 12.00-17.00 olarak düzenlendi.

- Eczanelerin çalışma saatleri 9.00-18.00 olarak düzenlendi.

- Vergi dairesi ve tapu işlemlerinin internet siteleri üzerinden yapılmasına karar verildi.

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından bazı duruşma ve keşifler ileri tarihlere ertelendi.

- Camilerde vakit namazlarının cemaatle kılınmasına bir süreliğine ara verildi.

- Cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapatılmasına karar verildi.

- Pek çok kişi de bireysel önlemleri ciddi şekilde uygulamaya başladı, toplu taşıma kullanımı azaldı, şehir merkezleri boşaldı. Dışarı çıkan birçok kişi maske kullanıyor, alışverişini online yapmaya, eve sipariş getiren kuryeyle temas etmemeye gayret ediyor, temassız kredi kartı kullanıyor. Örneğin Vakıfbank’ın verdiği bilgiye göre, bankanın 5 milyon kredi kartı kullanıcısı arasında temassız kart kullanan sayısı 2 milyona ulaşmış durumda.

YASAĞA UYMAYANLARA CEZALAR...

- 65 yaş ve üstüyle kronik rahatsızlığı olan kişilerin evlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırıldı. Bu yasağa uymayarak sokağa çıkanlara 3 bin 150 lira para cezası uygulanıyor veya TCK’nın 195’inci maddesine göre suç duyurusunda bulunuluyor.

- Tüm lokanta ve restoranlarla pastane ve benzeri işyerleri, sadece paket servis, gel-al benzeri, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet veriyor. Uymayanlara 387 lira ceza uygulanıyor. Yine uyulmazsa yine para cezası kesiliyor.

- Çocukların market ve pazaryerlerine giriş yasağını ihlal edenlere 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.