‘Şimdi Dünya Şampiyonası’na hazırlanacağız’

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Özel Sporcular Down Sendromlular Futsal Milli Takımı’na kupayı getiren goller Anıl Koçak (2), Resul Orakçı (2), Hami Maldız ve Birkan Dirici’den geldi. 11 genç sporcu, çok çalışarak, bol bol antrenman yaparak, günlerce kampta kalıp şampiyonluğu ülkemize getirdiler. Tüm takım çok heyecanlı ve şimdiden dünya şampiyonluğu için çalışmaya başladılar bile. Yeni şampiyonlukların hayalini kuran takımın oyuncuları ve Futsal Milli Takımı sorumlusu İbrahim Acar ile konuştuk...

‘PES ETMEMEYİ ÖĞRENDİM’

Mehmet Anıl Koçak (21)

Küçüklüğümden beri hayalim olan bir spordu, ailem çok destek oldu.

Bu spor dalı ailemden bağımsız yaşamamı sağladı. Farklı ülkeler ve şehirler görerek farklı insanlarla tanıştım. Zor şartlar altında pes etmemeyi öğrendim.

Şampiyonluk hayalimdi. 2018’de yarım kalan hayalimizi gerçekleştirdik.

Kitap okumayı çok seviyorum, futbolcuların hayatını okuyorum. Ne gibi zorluklara katlandıklarını, hayalleri için neler feda ettiklerini okuyarak öğreniyorum.

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Küçüklüğümden beri maç izleyerek teknikler öğrendim. Avrupa şampiyonu olduk ve sonraki hedefimiz dünya şampiyonu olup Türkiyemin bayrağını dalgalandırıp ülkemize büyük onur yaşatmak. Bunu da başaracağımıza inanıyorum.

‘FUTSAL SOSYALLEŞMEMİ SAĞLADI’

Oğulcan Batun Öztürk (18)

Kardeşim Doğantepe Futbol Kulübü’nün idmanlarına giderken ona heveslenerek ben de 10 yaşındayken başladım. Ailem çok destek çıktı. Özellikle babam sık sık halı sahaya idmanlara götürüyordu beni.

Futsal sosyalleşmemi sağladı, değişik yerlerde etkinliklerde bulundum. Hocalarımızla beraber kamplarda sıkı antrenmanlarla hazırlandık.

Şampiyonlukla ülkeye dönünce çok mutlu oldum. Türk bayrağını ve marşını şanına layık bir şekilde temsil ettik.

Severek, isteyerek yapılan her şeyde başarı göstermek garanti, o yüzden gerçekten yapmak istediğinize karar vermek yeterli.

İlerisi için çok hayalim yok aslında, hayalim hayatımı sağlıklı, huzurlu, mutlu ve ailemle birlikte yaşamak.

‘ANTRENÖR OLMAK İSTİYORUM’

Birkan Dikici (20)

Milli takıma okulda çekilen videolardan seçildim. 2018’den beri futsal oynuyorum. Bu sayede sosyal çevrem genişledi ve ufkum açıldı.

Şampiyonluğa sıkı antrenmanlar yaparak ve hocalarımın desteğiyle hazırlandım.

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Spor yapmak insanı her zaman zinde tutar. Dünya çapındaki bütün engelli ve özellikle down sendromlu arkadaşlara futbol oynamalarını tavsiye ediyorum.

Kariyerim için spora devam edip daha çok şampiyonluklara imza atmayı hedefliyorum. Antrenör olmak istiyorum.

‘HAYATIMIN EN GÜZEL ANIYDI’

Resul Orakçı (21)

Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Okulu’nda beden derslerinde koşmayı çok sevdiğimden futbol ve atletizm ilgimi çekti. Sonra atletizm yarışmalarında başarılar elde ettim. Ailem, okul müdürüm Mehmet Belge ve hocam Muhammed Özkan destek oldu.

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Futsal sosyalleşmem açısından çok olumlu etkiledi beni. Şampiyonaya abilerim ve futbolcu olan dayımla beraber mahallemizdeki spor alanlarında, federasyon yetkililerinin düzenlediği kamplarla hazırlandım. Ailemi ve ülkemi gururlandırdığım için çok mutluyum, hayatımın en güzel anıydı.

Soldan sağa ayaktakiler: Volkan, Birkan, Hüseyin Dağdelen, İbrahim Acar, Uğur Arı, İlyas Sarı, Caner, Hüseyin. Oturanlar: Hami, Furkan, Anıl, Resul, Oğulcan, Mert, Tahra.

‘BİRÇOK ŞEHİR VE ÜLKE GEZDİM’

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Volkan Yavuzaslan (38)

8 yıldır atletizmle uğraşıyor, koşuyor ve cirit atıyordum. Sonra Yavuz Hocam beni bu spora başlattı, üç yıldır kalecilik yapıyorum.

Bu spor sayesinde birçok şehir gezdim, ülkeler gördüm. Ailemin haricinde birçok insan tanıdım.

Hocalarımız, ailelerimiz bize çok güvendi. Onlara bu kupayı hediye etmek istiyorduk, çok sevinçliyiz. Hayalim dünya şampiyonu olmak.

‘MİLLİ TAKIM HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ’

Tahra Kavis (22)

Bu spor sayesinde daha sosyal biri oldum. Fiziksel ve sağlık açısından da bana çok faydası oldu. Milli takıma girdiğimden beri hayatım güzel anlamda çok değişti.

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Şampiyonlukla ülkemize dönmek heyecan vericiydi. Mutluluk duydum. Futsalın her alanda faydasını görecekleri için bütün arkadaşlarıma tavsiye ederim.

‘KENDİME GÜVENİM ARTTI’

Caner Ekin (39)

Bu spora 2017’de hocalarımın teşvikiyle başladım. Ailem çok destekledi.

Bu spor sayesinde kendime güvenim arttı. Böyle bir şampiyonlukla ülkemize döndüğümüz için çok mutlu olduk.

Yürüyüş yapmayı çok seviyorum, televizyonda spor seyrediyorum. Hayallerim arasında tekrar şampiyon olmak var.

‘BAŞARMAK İSTEYENE ENGEL YOKTUR’

Hami Haldız (26)

2011’den 2018’e kadar atletizmle ilgilendim. Daha sonra futsal takımı kurulunca hocalarımın yönlendirmesiyle takıma girdim. Ailem her zaman yanımda oldu, beni destekledi. Zaten ailelerimiz desteklemese bu kadar kısa zamanda bu başarıyı yakalamamız zor olurdu. m Bireysel spordan takım sporuna geçince ekip olarak çalışmayı öğrendim. Ayrıca hem sosyal hem de psikolojik olarak daha dışadönük biri oldum.

Çok çalıştık, çok yorucu kamp dönemlerimiz oldu. Günde çift antrenmanla hazırlandık.

Şampiyon olunca çok mutlu olduk. Havaalanında bizi karşıladıklarında herkes gururla izliyordu. Biz de gurur duyduk kendimizle… Başarmak isteyene engel yoktur. Bu yüzden yapabileceklerine inansınlar. Sonra zaten özveriyle çalışırlarsa hayallerine ulaşacaklardır.

‘BÜYÜK, KÜÇÜK HERKES SPOR YAPSIN’

Furkan Özdemir (21)

Lise son sınıftayım. Futsala 2019’da Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu’nda Ufuk Bulut Hocam sayesinde başladım.

Ailem çok destek oldu. Antrenmanlara hep annemle birlikte gittim. Abilerim sürekli “Yapabilirsin, başarabilirsin” dediler.

Spor sayesinde değişik arkadaşlarım oldu. Özgüvenim yerine geldi. Ben de ‘İstersem yapabilirim’ diye düşünmeye başladım.

Böyle bir başarı elde edince çok mutlu oldum, sevindim, mutluluktan ağladım. Büyük, küçük herkesin spora başlamalarını isterim. Onların da benim yaşadığım mutluluğu yaşamalarını isterim. Hayalim, Dünya Şampiyonası’na katılmak ve orada da şampiyon olmak, İstiklal Marşımızı okumak istiyorum.

‘TOPLUMA DAHA FAZLA ADAPTE OLDUM’

Mert Uruk (18)

Üç yıl önce okulda tanıştım bu sporla. Ailem çok destek oldu.

Bu spor bana takım çalışmasını sevdirdi, topluma daha fazla adapte oldum.

Bu başarı bana çok mutlu hissettirdi. Normal yaşantımda okula gidiyorum, farklı spor dallarıyla ilgileniyorum. Farklı spor dallarında da başarılı olmak en büyük hayalim.

‘HAYALLERİNİZDEN ASLA VAZGEÇMEYİN’

Hüseyin Dinç (33)

Futsala küçükken başladım. Bu spor dalı, bedensel ve zihinsel olarak aktif olmamı sağladı.

Şampiyonluğa yoğun bir antrenman sürecinde hocalarımızın yardımlarıyla hazırlandım. Ülkeme böyle bir başarıyla kavuştuğum için çok mutluyum. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin.

‘GÖZÜMÜZDEN KAÇMIŞ SPORCULARIMIZ OLABİLİR’

İbrahim Acar, Down Futsal Milli Takım teknik sorumlusu (39)

Takımımız 2017’de kuruldu, 2018’de İtalya’da Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa 3’üncüsü oldu. 2020’de Antalya’da Down Sendromu Olimpiyatları vardı, pandemiden dolayı 2024’e ertelendi. Biz de çalışmalarımıza ara verdik. Down’lu sporcuların bağışıklıkları çok düşük, çabuk hasta olabiliyorlar, o yüzden bekledik. Daha sonra videolarla ve çevrimiçi çalışmalarla devam ettik. Çocuklarımıza özel antrenman planlamaları yaptık. Evde çalışmalarını takip ettik, çok zor bir süreçti.

Haziran 2021’de federasyon başkanımız İzmir, Bayındır’da özel bir kamp planlaması yaptı. Bu süreçte hem çocuklarımızı koruduk hem de antrenmanlarımıza farklı şehirlerde devam ettik. Şampiyonluk hedefiyle İtalya’ya gittik. Sporcularımızın bireysel analizleri, oyun formları, rakiplerimizin analizleri gibi uzun soluklu bir çalışmanın sonucunu aldık.

Evet, özel çocuklarımızla çalışıyoruz ama sadece öğretim yöntemlerini değiştiriyoruz.

Bu şampiyonluğu çok hayal ettik. Çok büyük gurur ve mutluluk yaşıyoruz. 1-11 Nisan arasında Peru, Lima’da Dünya Şampiyonası var. Bu başarıyı hem Avrupa hem de dünyada kalıcı hale getirmek istiyoruz. Gözümüzden kaçmış sporcularımız da olabilir, lütfen aileleri bize ulaşsın. Teknik heyetimiz olarak her zaman desteğe hazırız.