Ayşe Yasemin Bagana, Boğaziçi Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu. Uzun zamandır turizmcilik yapıyor. 2005’te Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılıp hiçbir bilgi, tecrübesi olmamasına rağmen 1 saat 40 dakikada Boğaz’ı geçince yüzmeye devam etme kararı almış. “Bu kendime bir 40 yaş hediyesiydi. Devamında havuz ve açık su yarışlarına katılmaya başladım” diyor.

Bagana son 10 yıldır Türk açıksu yüzmesinde büyük başarıları olan, Ocean Seven etaplarının 5’ini yüzmüş, Triple Crown unvanını almış (Manş, Catalina ve Manhattan 20 Köprü geçişleri) Kamil Resa Alsaran’la çalışıyor. Eylül 2021’de ilk Manş denemesinde 18 saat yüzen Bagana, kıyıya 2 km kala kaptan durumundan endişe ettiği için sudan çıkarılmış ama bu yüzüşü Manş organizasyon kurulu CSA tarafından yılın mücadele ödülüne layık görülmüş. Eylül 2023’te ikinci defa Manş yüzüşündeyse 10 saat sonra tükenmiş ve çıkma kararı almış. Devamını şöyle anlatıyor:

‘VAZGEÇMEDİM, TEKRAR GELDİM’

“Geçen sene 19 Temmuz’da Catalina’da 14 saat 32 dakika yüzdüm. Fakat gene tükenince kıyıya 5-6 km kala çıkmak zorunda kaldım. Vazgeçmedim, tekrar geldim. 5 Ağustos’ta, 14 saat 7 dakikada Catalina Boğazı’nı geçtim ve bu kanalı geçen en yaşlı Türk unvanını antrenörüm Kamil Resa Alsaran’dan aldım. Başarı kolay gelmiyor. Arkasında havuzda, denizde sayısız saatler antrenmanlar, 6-8 saatlik uzun yüzüşler, kış aylarında 16° C suda uzun antrenmanlar yatıyor. Güçlenmek ve dayanıklılık için kuvvet antrenmanları, haftada 1-2 gün 5-10 km arası koşular yapmak gerekiyor.”

‘SAĞLIKLI VE ZİNDEYİM, YAŞIMI GÖSTERMİYORUM’

“Sürdürmesi zor olsa da severek yapıyorum. Bana kazandırdıkları çok. Bu sayede sağlıklı ve zindeyim, yaşımı göstermiyorum. Sıkıntılarımı, üzüntülerimi sporla aşıyorum. Yüzme ömür boyu yapılacak bir spor. Yerçekimsiz ortamda yapıldığından vücut için çok faydalı ve sakatlık riski az. Zaten sakatlıklarda doktor tarafından ilk önerilen yüzme oluyor. Torunlarımın da erken yaşta yüzmeyi öğrenmelerini çok istiyorum.”

‘YÜZME BİLMİYORUZ’

“Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili ve maalesef çok azımız yüzme biliyor. Her yıl çok sayıda kişi boğuluyor. Öncelikle güvenlik açısından tüm çocuklarımıza yüzme öğretmeliyiz. Yetişkinler de kendilerini zorlayıp yüzme öğrenmeliler. Sonrasında devam edebilirlerse benim gibi hayatları değişebilir.”

KÖPEKBALIKLARI VE YUNUSLAR...

“Catalina’da 22.30’da suya atladım. Karanlıkta yüzmekten korkmuyorum. Yanımda tekne ve kanocum bana eşlik etti. Ay, suyu aydınlatıyordu. Okyanustaki biyolüminesans yüzünden kulaç attığımda ışıklı kabarcıklar görüyordum. Onları seyrederek yüzmek tüm kaygımı götürdü. Catalina Boğazı’nda köpekbalığı var ama şimdiye kadar geçişlerde bir saldırıyla karşılaşılmamış. Yüzme öncesi kanocuma mıknatıslı ‘sharkbanz’ (köpekbalığı savar) verdim, bunu kanosuna bağladı. Böylece kafam daha rahattı. Yüzerken bunları hiç aklıma getirmiyorum. Yüzüşüm sırasında yunuslar yakınıma kadar geldi. Yüzerken tek sorunu yosunlarla yaşadım, boynuma dolandı, ürktüm fakat yüzmeye devam ettim.”

NELER YAPTI?

4 Ağustos 2016’da Cebelitarık Boğazı’nı 5 saat 10 dakikada geçen ilk Türk kadın yüzücü oldu. 15 Temmuz 2022’de 45 km’lik Manhattan 20 Köprü geçişini 9 saat 8 dakikada tamamlayan ikinci Türk kadın yüzücü oldu.